Qué ver y qué escuchar en el Festival Internacional de Jazz que comienza este jueves

Este jueves comienza una nueva edición del Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires, que organiza el Ministerio de Cultura del gobierno porteño. Serán cuatro jornadas, hasta el domingo, con cerca de cuarenta actividades gratuitas, que incluirán clases y conciertos . La edición 2021 cuenta con varios segmentos, algunos distribuidos por zonas. Mientras que la noche de apertura se podrá disfrutar en el casco histórico de Buenos Aires de la unión del festival con La Noche de Los Anticuarios, en Palermo será posible recorrer los clubes de jazz y, en La Boca, asistir a los conciertos de la Usina del Arte. La programación completa del festival se encontrará en la web Vivamos Cultura. Desde allí también se podrá ver la transmisión de algunos conciertos programados hasta el domingo.

Ruta “jazzera”

En la Usina del Arte, Caffarena 1. El viernes, a las 19, la cantante Magalí Fernández presentará su disco Don’t Get Scared. A las 20 estarán Cavalli-Romero Jazz Dúo. El sábado, a las 20, será el turno de Hernán Jacinto Trío y Barbie Martínez Septeto. El domingo, a las 19, Ernesto Jodos Quinteto. En el cierre del festival, el domingo, a las 20, se presentará el grupo Escalandrum.

Los clubes de Palermo. Desde que comenzó la pandemia, Bebop se mudó a este barrio y tiene shows en la terraza, al aire libre. Virasoro será la sala encargada de las clásicas jams del festival. En Thelonious habrá “cruces”, otro clásico de BA Jazz. En Borges, en tanto, habrá conciertos y clínicas. Al aire libre también se podrá escuchar a la cantante Delfina Oliver (el sábado, a las 17) en el Jardín Japonés, donde interpretará temas de su disco Tokyo Sessions (2020), grabado en Japón.

Delfina Oliver, una de las cantantes que formará parte del festival Festival de Jazz

En el Parque Centenario, el sábado, a las 19, estará Flopa Suksdorf Septeto y el domingo, a las 18, la Fundación de Funk. En Chile y Balcarce funcionará la Calle de la Música. Algunos bares tendrán tríos y cuartetos de jazz, en shows acústicos. También habrá clases de swing y big bands.

Hilvanando Jazz. Es la manera de conectar la música sobre una bicicleta. El domingo, a las 17, el circuito comenzará en la estación de subte Lanteri de la línea H. Tendrá paradas en la explanada del Paseo del Bajo, el Buenos Aires Museo (BAM) y Je Suis Lacan. El DJ Bad Boy Orange musicalizará el recorrido.

En la Plataforma Vivamos Cultura, vía streaming habrá conciertos de artistas extranjeros, como el del brasileño Amaro Freitas y del trío coreano Lee Han-Earl.

Master Class. Con inscripción previa se podrá participar en la clase magistral del contrabajista Horacio Fumero, radicado hace varias décadas en Barcelona (el sábado 6 a las 11). Y la cantante catalana Rita Payés, dictará la clínica “El tránsito de una joven artista entre el jazz y la música popular”, (el domingo, a las 11). También habrá clínicas presenciales. en La Usina del Arte, el sábado a las 14, estará Julia Sanjurjo con “La vocalidad en el jazz: una aproximación al estudio del género, el repertorio y la improvisación”. En Borges, el viernes, a las 15, Ricardo Cavalli dará “Aprendemos a crear y practicar desde un espacio libre de ruido” y el domingo, a las 15, Juan Cruz de Urquiza con “Desarrollo de un solo”.

Julia Moscardini, directora del Festival de Jazz de Buenos Aires Tute Ramos - Festival de Jazz

Julia Moscardini es la principal responsable de esta edición de BA Jazz. Llega a la dirección del festival en momentos de renovaciones. Sucedió meses atrás, cuando en Tango BA Festival y Mundial asumió Natacha Poberaj en lugar del saliente Gabriel Soria. Moscardini -una de las más destacadas cantantes del jazz local que toma el lugar de quien comenzó con la dirección de este festival, el pianista y compositor Adrián Iaies- ahora adelanta algunos detalles de esta edición, en relación con las anteriores. “Creo que el cambio de gestión tiene más que ver con la generación a la que pertenecemos y al recorrido y a la experiencia en el universo musical, desde lo personal y desde lo profesional -explica Moscardini-. Vivimos cosas distintas y estamos en distintos momentos. No serán intencionales o conscientes; van a decantar de esa experiencia de cada uno”.

Bix Lives Festival de Jazz

Una de las particularidades de esta edición es la interacción con La Noche de los Anticuarios, o quizá, un condicionamiento. “Era una posibilidad interesante que convivan, especialmente con esta rama del jazz que se asocia a la tradición, conceptual o estilísticamente a los años treinta. Ante la propuesta de la ciudad de hacer convivir los eventos, fue súper bienvenida. Creo que será muy interactivo y descontracturado. No creo que nos haya condicionado de manera negativa. La palabra ya en sí puede sonar negativa. Pero me parece lo contrario. Sumó sedes en esa zona que quizá no hubiéramos tenido en cuenta si no fuera por la propuesta de los Anticuarios. La Scala de San Telmo por ejemplo, que es una sala hermosa. El hecho que suceda la movida en la calle ayuda a que se integre más público. Quizá no tenga el plan de ir al festival pero se lo va a encontrar de manera casual. Eso nos parece positivo”.