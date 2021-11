Marcelo Longobardi y el fin de una era exitosa: 21 años con récords de audiencia en Radio 10 y Mitre

Cuando Marcelo Longobardi terminó ayer de explicar las razones de la renuncia a su programa Cada mañana de Radio Mitre, se cerró una etapa no solo de su carrera profesional y de la emisora, sino del medio radiofónico en general. El periodista cosechó promedios de rating récord delineando un liderazgo a lo largo de sus 21 años en el aire en la primera mañana, el prime time del medio, que comienza a las 6.

En septiembre último, Cada mañana logró un encendido del 45,5% del share, muy por encima de Radio 10, emisora que ocupó el segundo lugar, con el 19,3%. En agosto, el ciclo llegó al 47,5% del share, mientras que Radio 10 tocó el 18%. No es habitual esa diferencia establecida entre la audiencia del primer lugar y el segundo, fenómeno que solo podía generarse en la década del setenta cuando Rapidísimo, con la conducción de Héctor Larrea, polarizaba el dial desde Radio Rivadavia, a partir de las 7, ocupando la primera y la segunda mañana (algo inusual hoy, ya que ambos segmentos suelen estar animados por figuras diferentes). En el caso de Radio Mitre, Longobardi hizo tándem con Jorge Lanata, con quien no terminó en los mejores términos.

En materia de promedios, en septiembre, Cada mañana marcó 3,63 puntos de rating, mientras que Radio 10 llegó a 1,54, Continental a 0,73 y Rivadavia a 0,66, todos muy rezagados y alejados del líder. A diferencia de la TV, en radio, las mediciones de audiencia promedio se publican mensualmente.

Marcelo Longobardi y el equipo de Cada Mañana Facebook Radio Mitre

Historial exitoso

En diciembre de 2012, Marcelo Longobardi desató un tembladeral similar al actual cuando decidió irse de Radio 10, emisora en la que llevaba liderando varias temporadas, impulsado por el apoyo de Daniel Hadad, hasta entonces propietario de la emisora. Sumando los años en esa señal a los de Mitre, el periodista acaba de concluir un período de 21 años al tope de la audiencia. Cuando debutó en Radio 10, rápidamente posicionó a esa casa en el primer puesto del rating, conformando un exitoso tándem con Oscar González Oro, quien lideraba la segunda mañana con su ciclo El oro y el moro. Esa notable “era radial” marcó un quiebre, estableciendo nuevos talentos en el dial. Desde aquellos años, Longobardi se encuentra secundado por la locutora María Isabel Sánchez y el humorista Rollo Villar, quienes también se mudaron a Mitre cuando el periodista dio “el portazo” en la 10.

Como muestra del buen derrotero que supo tener en Radio 10, en el segundo trimestre de 2009 Cada mañana tocó el 34,94% del encendido, seguido por Primera mañana, con Ernesto Tenembaum en Mitre, espacio que llegó al 23,03% del share. En ese lapso, el tercer lugar era ocupado por el clásico Magdalena tempranísimo, espacio que se estableció en el 20,45% de la audiencia por el aire de Continental. De esas cifras se desprende que, si bien el liderazgo ya lo tenía Longobardi, los números, con brechas menos amplias que las actuales, no estaban tan polarizados. De todos modos, el estilo pausado y medido del periodista ya contaba con el favor mayoritario del público.

El conductor, que en su despedida de ayer señalaba no ser un intelectual ni haber escrito libros como muchos de sus colegas, impuso un tono muy diferente al acostumbrado en la radio. Si en los años 70 reinaba la estridencia de Larrea y Fontana (este último en la franja vespertina con Sexta edición), una década después Magdalena Ruiz Guiñazú apelaba a lo enfático y no dudaba en pelearse con quien debía hacerlo si sus respuestas no la conformaban. Longobardi no fue ni lo uno ni lo otro. El periodista apeló a las pausas llenas de significados y la palabra medida. No le fue mal. Su estilo personal no cuenta con otros representantes en el medio local. Acaso tomó aquella posta de Hugo Guerrero Mathineitz, el peruano que entrevistaba y decía distinto.

A pesar de su formalidad y de estar al servicio de la noticia más dura, Longobardi se permitió algunas bromas junto a Jorge Lanata Facebook Radio Mitre

En 2010, Longobardi seguía puntero en su franja del amanecer, pero Cada mañana no era programa más escuchado. En el trimestre agosto-octubre, Oscar González Oro llegaba a 3,27 puntos de rating, mientras que Marcelo Longobardi promediaba 2,98 puntos. En ese lapso, Matías Martin lideraba las mediciones de FM desde la Metro y Víctor Hugo Morales aún salía al aire desde Continental, cuando esta emisora tenía una programación muy fuerte en la que también figuraban Magdalena Ruíz Guiñazú y Fernando Bravo.

Más acá en el tiempo, la temporada 2018 cerró a favor de Radio Mitre, confirmando la tendencia de los últimos años. La compañía del Grupo Clarín, según los datos de Kantar Ibope Media, cerró ese año con un share general de 38,50%, siendo Marcelo Longobardi el responsable de buena parte de ese éxito.

A diferencia de la televisión, que encuentra su mejor audiencia luego de las ocho de la noche, el prime time radial se potencia a partir de las seis y hasta la media mañana. Por lo tanto, el buen destino de los ciclos al aire en esa franja suele generar un efecto dominó que se continúa durante el día, aunque, como toda regla, no siempre se cumple a rajatabla. En diciembre de 2018, Marcelo Longobardi alcanzó uno de sus mejores números: 45,88% del share, seguido por Gustavo Sylvestre, quien, desde Radio 10, tocó el 16,44% y Luis Novaresio, en al aire de La Red, cerró en 11,19%.

Un año después, durante 2019, en la última temporada prepandemia, tomando en cuenta los números de enero a diciembre, Cada mañana llegó a un share del 48,66%, seguido por Lanata sin filtro que cerró en 42,35%, dejando muy atrás a sus competidores. Con el estallido de la crisis mundial provocada por el Covid, la avidez por la información mantuvo los números de Longobardi a pesar de los cambios de hábitos de la población. Por ejemplo, en mayo de 2020, Cada mañana cerró en el 46,5% del share y, tres meses después, se quedó con el 46,3% del total de oyentes.

A pesar de haber transitado los sets televisivos, Marcelo Longobardi hizo de la radio su medio de expresión por excelencia https://twitter.com/LongobardiM

Este año, con una grieta política y social muy marcada, potenciada por los tiempos electorales, la radio acompañó el clima encendido del país, reforzando las tendencias y confirmando liderazgos. Durante el primer trimestre de lo que será la temporada despedida de Longobardi de Radio Mitre, Cada mañana llegó al 45,86% del share total , una de las mejores marcas en la historia del ciclo. En el trimestre siguiente, nuevamente Mitre, desde el 790 de la amplitud modulada, volvió a liderar, fenómeno impulsado por Longobardi que llegó al 45,86% del share y Jorge Lanata que alcanzó el 39,69% de la audiencia, volviendo a polarizar el dial y dejando en el segundo lugar a Gustavo Sylvestre, quien con su programa Mañana Sylvestre tocó el 20,57% del total de los escuchas, según los datos de Kantar Ibope Media.