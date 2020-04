Quién es Ava Max, la heredera de Lady Gaga

Ava Max cantó por primera vez en público a los 8 años: ese día la autora del hit "Sweet But Psycho" descubrió que tenía un súper poder en el escenario

12 de abril de 2020

De Madonna a esta parte, ¿cuántas mujeres habrán sido nombradas como "la nueva reina del pop"? Britney Spears, Lady Gaga, Miley Cyrus, Christina Aguilera, y la lista sigue hasta hoy con otra aspirante al trono: Ava Max .

Se trata de la cantante y compositora estadounidense de ascendencia albanesa, que se hizo conocida gracias al hit "Sweet but Psycho" (2018) y que este año lanzó el primer single del que será su álbum debut de estudio. El tema se llama "Kings & Queens". Y la letra y los videoclips (el oficial y el anticipo animado) ayudan a componer el estado de situación y las ganas de asumir el mandato que tiene la artista de 26 años nacida en Milwaukee.

Como sus otros simples, o quizás más, esta flamante canción se regodea en un pop pegadizo y bailable que definitivamente se alinea con las propuestas de Lady Gaga . Y no sólo en lo musical, en el look, la teatralidad coreográfica, la moraleja políticamente correcta y la potencia visual de un trabajo sesudamente planificado.

Veamos: la letra está dedicada a las mujeres. Y dice: "Si todos los reyes tuvieran a sus reinas en el trono / descorcharíamos champaña y brindaríamos. A todas las reinas que batallan solas, cariño, no estás bailando por tu cuenta". Y en el clip que acaba de estrenarse puede verse a Ava disfrutando de un banquete en la cabecera de una mesa de manjares.

Casi siempre está rodeada de diez mujeres y dos hombrecitos, un total de 12 ¿apóstoles? que también la acompañan en el baile. Y ella se calza la espada para decir: "Oh, no hay damisela en apuros, no necesito ser salvada, una vez que empiece a inhalar fuego no podrás domesticarme y podrías pensar que soy débil sin una espada, pero si tuviera una, sería más grande que la tuya". Así de clarito. Tal y como lo explica la cantante al otro lado del teléfono acerca de "Kings & Queens": "Es uno de esos giros que quería mostrar en el disco. Es el primer corte porque nos empodera con un mensaje fuerte que todos necesitamos en cualquier momento. Y además se trata de reinas que recuperan su trono y dominan el mundo".

-¿Cómo va a ser el disco?

-Va a ser mitad y mitad. Va a tener un costado luminoso y feliz, pero la otra parte será oscura. Es un mix.

-Leí en una reseña que con "Kings & Queens" aceptás simbólicamente la nueva corona del pop.

-Guau (Ja ja ja ja). Es alucinante, Pero hay muchas reinas del pop. No creo que haya una persona sola para ponerse la corona.

-Dijiste que te tomó una década tener la oportunidad de volverte exitosa desde que empezaste. ¿Cómo fue esa lucha?

-La verdad es que me tomó mucho tiempo. Lo tenía claro y, por eso, me dediqué por completo, en un cien por ciento a lograrlo. Desde mis años de adolescencia me obligué a mí misma para conseguir esto.

Lo nuevo de Ava Max se llama "Kings and Queens"

- ¿Cuándo te sentiste exitosa por primera vez?

-Con "Sweet But Psycho". Con la edición y exposición de ese tema.

-Solés contar que fue muy alocado el camino para llegar al lugar donde estás ahora. ¿Cuál fue la cosa más loca que te pasó en ese recorrido?

-Hay muchas cosas disparatadas. Una de las más locas fue tratar durante diez años de lograr algo, y que nada pasara. Yo quería abandonar todo. Fue un momento muy duro para mí. Entonces empecé a salir mucho a fiestas, a tomar mucho. Pero, al final, aquí estoy.

-¿Quién te ayudó a no abandonar?

-Mis padres. Sí. Sobre todo mi mamá. Ella me dijo muchas veces que tenía que seguir.

-¿De qué otra manera tus papás ejercieron influencia en tu vida? ¿Su origen, sus profesiones? Tu mamá cantaba ópera y tu papá tocaba el piano, ¿cierto?

-Sí, me crié en una atmósfera muy musical. Papá se ponía a tocar el piano, mi tío tenía su banda. Así que nos juntábamos en el living de casa y todos nos poníamos a cantar juntos.

-¿Te gustaba escuchar música de Albania?

-Definitivamente me encanta la música de Albania. Mis padres ponían esos discos y mis abuelos, sobre todo, conocían esos temas. Aprendí mucho de eso.

-¿Alguna vez te dejaron de lado o discriminaron por el origen de tu familia? ¿Qué pasaba en la escuela?

-Sí, me sentía observada por la manera de hablar o la forma en que me vestía y mi imagen en general. Siempre fui diferente.

-Pero eso te hizo más fuerte...

-Ay, sí. Mucho de lo que pasó me rompió el corazón, lloraba bastante. Pero después entendí que confiar en uno mismo y en esas diferencias te hace más fuerte.

-Solés mencionar que cuando estás arriba del escenario te sentís una bestia. ¿Cómo es eso? ¿Cuándo lo experimentaste por primera vez?

-Experimenté esa sensación la primera vez que me subí a un escenario. Y eso fue cuando tenía 8 años. Era un concurso. Subí a escena y, cuando bajé, le dije a mi mamá: "Esto es todo lo que quiero hacer por el resto de mi vida". Significó todo para mí.

-Volviendo a "Sweet But Psycho", ¿en qué te inspiraste para este tema?

-La inspiración fui yo misma en ese momento. Me sentía un poco dulce pero psicópata. Después me di cuenta de que no era psicópata, que sencillamente era fuerte. O me volví fuerte.

-¿Cuándo inventaste tu corte de pelo, el ¨Max-Cut¨?

-Creé mi corte de pelo de una manera azarosa. Fue un accidente. Estaba intentando un estilo para mi cabeza así que probé dos cosas distintas de ambos lados. Y ahí decidí quedarme con ese look.

-Más allá del accidente, ¿de qué manera representa lo que vos llamás, "la fuerza y la confianza en una misma"? ¿Cómo fue el proceso para sentirte así de segura desde que eras adolescente?

-Definitivamente no era tan segura cuando era más chica. Trataba de usar ropa que no era para mí, o de cambiar mi estilo. Todos pasamos por esas etapas hasta encontrar nuestro estilo y nuestra seguridad.

- ¿Cuándo decidiste cambiarte el nombre y dejar de llamarte Amanda?

-Decidí cambiar mi nombre cuando tenía 14 años. No me sentía Amanda desde hacía mucho tiempo. Que me llamaran Amanda me hacía sentir triste e insegura, no era para mí, me hacía sentir inferior. Quería crear una identidad completamente nueva.

-¿Cómo es tu rutina en tiempos de coronavirus?

-Me hago café en la mañana, después cocino, y luego limpio. Aprovecho porque no tengo mucho para hacer.

-¿Qué extrañás más de salir?

-Extraño viajar por el mundo, conocer a mis fans, y sobre todo, tocar en vivo. Sí, ¡extraño tocar! Pero lo entiendo. Estamos todos en la misma.