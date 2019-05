Quién es Karol G, la musa que "inspira" a Mica Viciconte y Fabián Cubero

Nacida en Medellín, la cantante es una de las jóvenes regueatoneras con más proyección internacional Fuente: Archivo

Karol G, una de las jóvenes regueatoneras que más sensación causan en el género urbano latinoamericano, tiene sus raíces en Medellín, tierra que ha visto crecer a otros exitosos cantantes de la música latina como Juanes, Sebastián Yatra, J Balvin o Maluma.

Nacida como Carolina Giraldo Navarro, esta artista de 28 años logró trascender públicamente tras su participación, años atrás, en el reality Factor X, aunque su amor por el canto la acompaña desde niña.

Sus temas ranquean en las listas y ha compartido proyectos junto a músicos de la talla de Bad Bunny o Nicky Jam. Con más de doce millones de seguidores en el mundo virtual, esta explosiva cantante ha despertado admiración en todo el mundo.

En Argentina, cuenta entre sus fans con artistas como Chano Moreno Carpentier y, entre otras caras conocidas, hay incluso quienes han decidido ir más allá y realizar versiones propias de algunos de sus videos. Tal es el caso de Mica Viciconte y de su novio Fabián Cubero, quienes difundieron un adelanto de un sensual clip inspirado en su tema "Punto G".

La modelo, vedette y panelista de Incorrectas compartió en Instagram un fragmento de esta nueva coreografía, en la que protagoniza sugerentes escenas junto a su pareja y un grupo de bailarinas. En dos días, el video tuvo ya medio millón de reproducciones, pero no todos lo han aplaudido. La ex del futbolista, Nicole Neumann, no ha tenido pelos en la lengua cuando le preguntaron por las imágenes en que se ve al padre de sus hijas: "Estamos grandes. Ya no tenemos 20 años, ni 15", dijo la modelo.

¿Cuál es la historia de la colombiana que ha inspirado a la dupla Viciconte-Cubero? Hija del músico Juan Guillermo Giraldo y de Marta Navarro, y hermana menor de Verónica y Jessica Giraldo, con tan solo 15 años, en 2006, participó en el certamen X Factor, teniendo la oportunidad de conocer el mundo de la música de forma más cercana. Gracias a esto, obtuvo su primer contrato por una duración de un año.

A partir de ese momento, nació 'Karol G', su nombre artístico, que tomó de un apodo que le agenciaron sus amigos, el de 'Carolina G', en honor al grupo de rap G-Unit y a la inicial de su apellido. Luego lo acortó y lo estilizó cambiando su primera letra por una 'K'.

Ese mismo año, estrenó su primer videoclip oficial "En la playa", y años más tarde continuó luchando por alcanzar el éxito pero sin abandonar su carrera escolar y estudió música en la Universidad de Antioquía.

En 2010 emprendió un viaje que le cambió la vida al trabajar como corista del cantante colombiano Reykon, y dos años más tarde, llegó el reconocimiento internacional. Tras formar una relación de amistad y trabajo, decidieron publicar su primera canción juntos, "301", cuyo video fue grabado en Manhattan, tema que logró posicionarse en los primeros lugares de las listas musicales en radio y televisión. A su vez, le permitió realizar distintas presentaciones en países como Colombia, Ecuador, Aruba y Estados Unidos.

Cumplido este ciclo, decidió renunciar a su trabajo y enfocarse en sí misma. Consiguió realizar una colaboración con Nicky Jam con un sencillo que le hizo ganar bastante popularidad en su nación, de forma individual. Hacia 2014, presentó "Ricos Besos" y "Mañana", esta última canción en colaboración con Andy Rivera. Más tarde, presentó "Ya No Te Creo", una nueva versión del clásico de Los Abuelos De La Nada, "Mil horas" y firma con Universal Latin en diciembre de 2015.

El año siguiente selló el futuro de la artista, tras recibir el reconocimiento de años de trabajo y convirtiéndose en una de las figuras con mayor proyección en la música urbana. "Hello", en colaboración con Ozuna, dio un vuelco a su imagen, otorgándole la percepción de sensualidad que la caracteriza actualmente. El sencillo alcanzó el puesto 39 en la lista Hot Latin Songs, y serviría de antesala para sus próximas colaboraciones, "Lo Que Siento Por Ti" y "Códigos de Amor", acompañada por Sebastián Yatra y Daddy Yankee, respectivamente.

En un concierto de J Balvin en Argentina, anunció el estreno de su álbum debut, en 2017, y que contó con la participación de artistas de la talla de Cosculluela y Bad Bunny.

"Ahora Me Llama" fue la punta de lanza de su primer disco, el tema le dio el impulso internacional que necesitaba, estableciéndola como uno de los pilares femeninos del género. Tanto, que le valió realizar un remix con la participación de Quavo, integrante del trío de rap Migos, con la oportunidad de calar en las listas norteamericanas. El 2018 no ha sido menos exitoso para la joven colombiana, ya que desde su sencillo "Pineapple", los éxitos no han cesado, incluyendo el fenómeno viral que resultó ser "Mi Cama".

Entre sus últimas colaboraciones figuran el hit "Créeme", junto a Maluma, y "Culpables", en colaboración con Anuel AA.