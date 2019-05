La nueva panelista de Nosotros a la mañana fue consultada por sus impresiones sobre el video "Punto G" de Karol G. Fuente: Archivo

Nicole Neumann es la flamante panelista de Nosotros a la mañana, el ciclo que conduce desde esta semana el Pollo Álvarez por la pantalla de eltrece, y obviamente uno de los temas obligados fue el romance de su exmarido Fabián Cubero y Micaela Viciconte .

La modelo, vedette y panelista de Incorrectas compartió en Instagram un adelanto de una coreografía que hizo de "Punto G", de Karol G, junto a su pareja y a dos bailarinas.

"Como mamá, ¿qué te pasa con que el papá de las chicas aparezca haciendo estos videos?", le consultó Andrea Cambell a Nicole. "Mientras no sean cosas en las que se exponen por demás a mis hijas, o que se las utiliza para obtener seguidores o comentarios públicos, no me interesa para nada, no me afecta, no me nada...", respondió la modelo. "Por suerte, a mis hijas no les llegó nunca nada en el colegio y ellas no ven tele, salvo dibujitos animados".

"¿Pero a vos no te provoca nada ver estos videos?", provocó a Neuman el panelista Ariel Wolman. "Esas son percepciones personales que no las voy a expresar públicamente...", parecía concluir Nicole, pero retrucó: "Estamos grandes, igual. Ya no tenemos 20, ni 15".