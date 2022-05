Quilmes Rock, día 2: qué bandas tocan hoy domingo, cómo comprar entradas y cómo llegar a Tecnópolis

Después de un cierre a todo terreno con Damon Albarn y los Gorillaz dando cátedra en Tecnópolis, llega la segunda jornada del Quilmes Rock. Con un día más soleado y un lineup lleno de música, Villa Martelli volverá a llenarse de personas deseosas de vivir un festival con espíritu rockero.

Para los que fueron ayer, será más fácil ubicarse y estar atentos a cada uno de los escenarios que se desplegaron especialmente para la ocasión. Pero para quienes irán por primera vez, es importante subrayar que las distancias son largas y que el calzado cómodo es primordial. En esta jornada de cierre habrá shows a medida para cada asistente: desde los más convocantes como Divididos, Los Auténticos Decadentes, Catupecu Machu, Guasones, Turf y Los Tipitos a referentes que están en pleno ascenso como Nathy Peluso o Bandalos Chinos.

Las puertas del predio se abren a las 12. Y a partir de esa horario la gente puede ir ingresando y recorriendo el lugar. Hay puestos de comida, patio cervecero y están las atracciones clásicas de Tecnópolis -los dinosaurios y el robot gigante, entre ellas-. En esta jornada los grandes protagonistas serán referentes nacionales quienes con sus diferentes propuestas tocarán hasta pasada la 1 de la madrugada. Hay cinco escenarios distribuidos en el predio: Geiser, Enigma, Claro, Quilmes y Rock. Mientras que los dos primeros son los más chicos y son techados, los dos últimos se encuentran uno al lado del otro y concentran los nombres más fuertes.

Además de celebrar la música local, este festival tendrá un show muy especial: el concierto de Catupecu Machu. A un año de la muerte de Gabriel Ruiz Díaz, uno de los fundadores de la banda, el show fue pensado como un tributo a él. “Me lo propusieron muchas veces y dije que no. Pero se dio una situación particular. Cuando me dijeron Quilmes Rock a mí me pegó un montón, porque nosotros tocamos en todos, desde el primero. Significaba un montón para mí. Pensá que hubo un Quilmes Rock en River que fue la primera vez que Gaby fue a ver un show después del accidente. Me acuerdo que dije ‘está Gaby’ y explotó el estadio. Entonces dije: ‘No, pero déjenme pensarlo’; y después dije: ‘El homenaje a Gabriel Ruiz Díaz; que se junte Catupecu para eso’”, contó Fernando Ruiz Díaz a LA NACION.

Los accesos y el transporte

El estacionamiento será gratuito hasta agotar su capacidad. Es importante llegar temprano porque se arman largas filas para estacionar. También habrá espacio disponible para motos y bicicletas. Se entra en vehículo por Avenida de los Constituyentes 1900.

El acceso será por la colectora de la Avenida General Paz (Juan Bautista de la Salle al 4600). Los que lleguen en colectivos tendrán, cerca del acceso de la Avenida General Paz, a las líneas 21, 28 y 117; un poco más lejos, por la Avenida de los Constituyentes, las líneas 111, 140, 110, 175, 127, 175 y 176.

Los que lleguen en tren deberán tener en cuenta que los puntos más cercanos son la estación Migueletes del Ferrocarril Mitre (Ramal José Suárez), la Estación Padilla del Belgrano, y la Estación Juan B. Justo del ramal Mitre, pero luego deberán combinar con colectivos.

Tarjetas cashless

Todos los consumos que se realicen dentro del festival (merchandising o gastronomía) se harán a través de una tarjeta que se podrá obtener únicamente los días del evento una vez dentro del predio. Habrá puestos de carga y validación donde se podrá ingresar dinero en efectivo, tarjeta o mediante Mercado Pago. Las tarjetas cashless serán válidas para los dos días del festival.

Quién toca, escenario por escenario

Divididos cerrará el escenario principal

ROCK

Joystick, de 13:45 a 14:15

Soy Rada, de 14:45 a 15:15

Los Tipitos, de 15:50 a 16:30

Turf, de 17:10 a 17:50

Lit Killah, de 18:55 a 19:45

Divididos, de 21:15 a 22:55

Catupecu Machu y un recital en honor a Gaby Ruiz Díaz Leo Liberman

QUILMES

Viva Elástico, de 14:15 a 14:45

Dante Spinetta, 15:15 a 15:50

Juan Ingaramo, de 16:30 a 17:10

Los auténticos decadentes, de 17:50 a 18:50

Nathy Peluso, de 19:50 a 21:10

Catupecu Machu, de 23:00 a 01:40

Massacre, otra de las apuestas del día 2 Juan Salvarredy - Gentileza

CLARO

Suena Eh, de 13:30 a 14:00

Duna, de 14:15 a 14:45

Massacre, de 15:00 a 15:40

La Franela, de 15:55 a 16:35

Kapanga, de 17:05 a 17:45

Barbi Recanati, de 18:05 a 18:45

Bandalos Chinos, de 19:10 a 19:55

Guasones, de 20:25 a 21:10

Sr. Flavio, de 21:30 a 22:10

Richard Coleman & TSE, de 22:30 a 23:05

Lara91K, de 23:20 a 00:00

Celeste Carballo toca esta noche en el escenario Enigma Leo Vaca

ENIGMA

Afilados, de 13.40 a 14:05

Luceros, el ojo daltónico, de 14:20 a 14:45

Chucky de Ipola, de 15:00 a 15:25

Cabezones, de 15:40 a 16:05

Fantasmagoria, de 16:20 a 16.45

Hombres bien, de 17:00 a 17:30

La chancha muda, de 17.45 a 18.25

Sonic Diamonds, de 18:40 a 19.10

La burrita cumbión, de 19:25 a 19:50

Onoff, de 20:05 a 20:35

Súper ratones, de 20.50 a 21:20

Coral Campopiano, de 21:35 a 21.55

Celeste Carballo, de 22:10 a 22:50

Ella es tan cargosa, de 23:05 a 23.40

Sarcófago, de 23.55 a 00:25

Pier, de 00:40 a 01:15

GEISER

Superido, de 13:25 a 13:45

Divina Argentina, de 14:00 a 14:20

Daraa, de14:35 a 15:00

Altocamet, de 15:15 a 15:35

Placer, de 15:50 a 16:15

Pels, de 16:30 a 16:55

Marce Pelleriti, de 17:10 a 17:35

Rey Hindu, de 17:50 a 18:15

Paz Carrara, de 18:30 a 18:55

Potra, de 19:10 a 19:40

Bruno Albano, de 19:55 a 20:25

Limón, de 20:40 a 21:10

Los brujos, de 21:25 a 21:55

Barco, de 22:10 a 22:40

Joaquín Vitola, de 22:55 a 23:30

Ibiza Pareo, de 23:45 a 00:20

Faraonika, de 00:35 a 01:10