escuchar

Recién en 2026 se cumplirán tres décadas del estreno de uno de los temas más fogosos del repertorio del Ricky Martin: “Fuego de noche, nieve de día”. Pero el artista puertorriqueño no quiso esperar tanto tiempo para entregar una nueva versión. Las fechas, en definitiva, son lo de menos cuando las oportunidades están al alcance de la mano. Entonces habrá que decir que, a 27 años del estreno de uno de sus más grandes clásicos, Ricky acaba de publicar una nueva versión, esta vez con la participación de Christian Nodal. El trabajo ya está disponible en plataformas digitales.

Quizás la nueva versión de su gran balada quite el foco de atención de su vida personal, tanto de su reciente divorcio como de los posteos subidos de tono que habrían estado al borde de la censura en redes sociales.

El tema, en versión 2023, tiene otros condimentos además de la voz de Nodal, que aparece de manera más protagónica en la segunda parte de la canción. Por un lado, una impronta sinfónica que, sin duda, tiene una directa relación con el presente del cantante y su tour de conciertos. Por otro, hay cambios rítmicos, líneas melódicas de trompetas (con giros mexicanos, pinceladas mariachis) y otros elementos que aggiornaron notablemente el original.

La nueva versión de “Fuego de noche, nieve de día” fue producida por Julio Reyes Copello, que viene trabajando con este astro pop. Sobre cómo surgió la idea de regrabar uno de los temas favoritos de su público, Ricky explicó: “Desde que empecé los conciertos sinfónicos me di cuenta de que esta canción no solamente tiene una historia maravillosa, sino que conecta con muchísima gente. Fue entonces cuando se me ocurrió grabarla nuevamente, pero esta vez con sonidos clásicos y la ayuda del gran productor, el maestro Julio Reyes Copello, quien de una manera u otra ha marcado momentos muy importantes en mi carrera y sabía que transformaría la canción resguardando siempre su magia. Al mismo tiempo quise unir fuerzas, generaciones, culturas y crear una explosión porque creo que esta canción se presta para eso. Ahí es cuando entra Christian Nodal, quien está haciendo un trabajo maravilloso en la música. Se nota que estudió mucho la canción y dejó su alma detrás del micrófono. Yo creo que el público se va a dar cuenta de que él trajo a todos sus ancestros a esta producción, lo entregó todo. Cuando la escuché por primera vez se me aceleró el corazón, se me hizo un nudo en la garganta. Me sentí muy a gusto trabajando con él”.

Ricky Martin y Christian Nodal presentaron la versión recargada de uno de los lentos más famosos del cantautor boricua

“Un sueño cumplido”

Nodal también reflexionó sobre qué impacto tuvo en él trabajar con el boricua: “Esta colaboración junto con el gran Ricky Martin significa demasiado para mí. Hacía mucho tiempo que quería hacer algo con Ricky. Cuando recibí la propuesta fue, de antemano, un sueño cumplido. Además, esta canción forma parte importante de mi crecimiento, esos primeros despechos musicalizados por Ricky (...). Esta canción ya era perfecta, pero cuando la escuchen con los mariachis, les robará el alma como a mí. Mi desafío aún era mayor, estar a la altura de un Ricky Martin y hacerle honor a mis raíces mexicanas. Estoy muy feliz y orgulloso del trabajo que hicimos juntos, de la amistad que nació desde el arte y la admiración. Este dueto, les prometo, con toda humildad, que hará historia. Ojalá les guste y lo disfruten tanto como nosotros. Ricky, gracias por confiar en mí para ser tu brother musical. Los amo a todos”.

La nueva versión se estrenó en un video dirigido por Carlos Pérez, que se grabó semanas atrás en el puerto de la ciudad de Miami. “Fuego de noche, nieve de día” se estrenó originalmente en 1996 y forma parte del exitoso álbum A medio vivir, lanzado ese mismo año. El tema fue compuesto por K.C. Porter y coescrito por Luis Gómez Escolar y Draco Rosa. La producción también estuvo a cargo de K.C. Porter con la coproducción de Draco Rosa.

Actualmente, Ricky Martin continúa de gira con su exitoso tour sinfónico, que pasó por Buenos Aires en 2022 y en 2023. El fin de semana pasado inició su serie de conciertos sinfónicos en Cancún, México y este miércoles 20 se presentará en la capital mexicana, ante más de 18.000 personas.

A tope en las redes

Más allá de esta reversión, las últimas noticias del cantante no habían sido por cuestiones profesionales sino más bien por su vida privada. Por un lado, su divorcio de Jwan Yosef, por otro sus recientes posteos en ratos de ocio. “Ha sido maravilloso, incluso le dije a Jwan que deberíamos escribir un libro sobre cómo divorciarse adecuadamente. Ha sido mucho más fácil de lo que pensábamos, lo hemos conseguido con tiempo y tranquilidad”, declaró el cantante de “Livin’ la vida loca” en relación con su separación del artista, luego de seis años de matrimonio.

La osada publicación de Ricky Martin en su cuenta personal de Instagram

Y en cuanto a su último fin de semana, el cantante eligió levantar la temperatura de sus fans con un posteo que, aunque no explícito, lo mostró tomando sol sin ropas. En medio de su gira de conciertos, el último viernes por la tarde el boricua disfrutó un rato antes del show que tenía previsto dar en el complejo Mayakoba, de Playa del Carmen, México. En el lugar donde se tomó la foto se ven reposeras y una pileta. Desde ahí compartió cómo hace para broncearse y evitar las marcas blancas en la piel. E l método estuvo al borde de la censura de las redes sociales . “¡Evitando líneas de bronceado! Gracias y de nada”, posteó.

LA NACION

Temas Ricky Martin