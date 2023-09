escuchar

La Academia Latina de la Grabación anunció este martes los nominados a la 24a. entrega anual de los premios Latin Grammy. Por primera vez, los galardones tendrán como sede la ciudad española de Sevilla y serán entregados el próximo 16 de noviembre. Con 13, el compositor mexicano Edgar Barrera es el más nominado este año. Le siguen con 7 Shakira, Camilo, Kevyn Mauricio Cruz Moreno y Karol G.

Con 6, Bizarrap es el artista argentino con más nominaciones, seguido de cerca por María Becerra, que tiene 5. Babasónicos, Dante Spinetta, Andrés Giménez, Nicki Nicole, Nico Cotton y Fito Páez, que compite en la categoría Mejor Álbum del Año, son algunos de los otros músicos argentinos nominados a los Latin Grammy 2023.

Entre los más nominados también se destacan, en 5 categorías, Natalia Lafourcade, Bad Bunny, Pablo Alborán, Feid, Dave Kutch y, como ya señalamos, “nuestra” María Becerra, la intérprete del hit global “Automático”.

María Becerra en el Hipódromo de Palermo el sábado último; la cantante argentina es una de las principales favoritas a los Latin Grammy 2023 AFV/Diego Spivacow

Este año se sumaron tres categorías al proceso de premiación: Compositor del Año, Mejor Canción Cantautor, y Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa. El primer grupo de nominados en la categoría de Compositor del Año incluye a Édgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Felipe González Abad, Manuel Lorente Freire, Horacio Palencia y Elena Rose.

La categoría Mejor Nuevo Artista, en tanto, está compuesta por Borja, Conexión Divina, Ana Del Castillo, Natascha Falcão, Gale, Paola Guanche, Joaquina, Leon Leiden, Maréh y Timø.

“Tras evaluar más de 19,000 inscripciones, nos complace compartir los nominados de la vigésima cuarta edición de los Latin Grammy”, expresó desde Sevilla Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación.

En esta edición hay 56 categorías que “reflejan una gran variedad de artistas que publicaron grabaciones durante el periodo de elegibilidad (del 1 de junio de 2022 al 31 de mayo de 2023). Todas las canciones que son consideradas para nominaciones deben ser canciones nuevas y tener un porcentaje mínimo de la letra (51%) en español, portugués o en cualquier dialecto autóctono regional”, señala el comunicado oficial.

El reconocimiento a Soda Stereo y Gustavo Santaolalla

Soda Stereo y Gustavo Santaolalla recibirán el Premio a la Excelencia Musical en esta edición, en la Semana Grammy, en los días previos a la entrega de premios. Según la asociación, esta distinción a la Excelencia Musical “se otorga a intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades”. Pero no necesariamente en la forma de interpretaciones. El Consejo Directivo de La Academia Latina de la Grabación vota para ambas distinciones. Además de Soda Stereo y Santaolalla, entre los homenajeados de este año están Alex Acuña, Carmen Linares, Mijares, Arturo Sandoval, Simone, Wisón Torres y Ana Torroja.

Como lo señala la Academia Latina de la Grabación, “Soda Stereo es una de las bandas más importantes e influyentes en toda la historia del rock argentino y latinoamericano, con una popularidad masiva en todo el continente desde mediados de la década del ochenta hasta la actualidad”.

La próxima entrega de premios, que se realizará el próximo 16 de noviembre, por primera vez fuera de los Estados Unidos. Y no fue elegida una ciudad latinoamericana para organizar el evento, sino que se decidió que la gran fiesta latina cruzara el océano, hasta España. Además de la Gran Gala, en Sevilla se realizarán otras actividades como las distinciones a la Excelencia y a la Persona del Año. En 2023 será agasajada Laura Pausini, quien meses atrás dejó un vídeo de agradecimiento.

“Me siento sumamente honrada de recibir este increíble reconocimiento -aseguró la italiana-. Ser nombrada Persona del año en este momento cuando estoy celebrando 30 años de carrera es algo que aún no puedo describir, solo puedo sentir un profundo agradecimiento”. También lo hizo con su público: ese “que ha hecho de un sueño nacido en mi pueblo en Italia una hermosa realidad, y que me ha llevado a sitios que jamás en la vida soñé llegaría con mi música”. También se refirió a su público hispanohablante: “El idioma español me ha abierto las puertas desde muy joven, me ha hecho sentir como en casa, me ha inspirado a seguir adelante y a explorar y vivir la música sin barreras ni límites. Decir hoy que recibiré este importante reconocimiento me llena de mucho orgullo, de alegría, de fuerzas para seguir dando pasos fuertes y de inspirar a la nueva generación de artistas que realzan la música que llevan dentro de su corazón. Gracias de corazón, estoy muy emocionada. Nos vemos muy pronto en Sevilla”.

Tal como lo explican los organizadores de los premios, la Academia Latina de la Grabación es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a fomentar, celebrar, honrar y engrandecer la música latina y sus creadores. Fundada como el referente internacional de la música latina, la organización está compuesta por profesionales de la música y produce la Entrega Anual del los Latin Grammy. Además, ofrece programas educativos y de asistencia a la comunidad musical.

Los nominados

Grabación del año

“No es que te extrañe”, Christina Aguilera

“Carretera y Manta”, Pablo Alborán

“Déjame llorarte”, Paula Arenas Featuring Jesús Navarro

“Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53″, Bizarrap Featuring Shakira

“Si tú me quieres”, Fonseca & Juan Luis Guerra

“Mientras me curo del cora”, Karol G

“De todas las flores, Natalia Lafourcade

“Ojos Marrones”, Lasso

“La Fórmula”, Maluma & Marc Anthony

“Despechá”, Rosalía

“Correcaminos”, Alejandro Sanz Featuring Danny Ocean

La versión 2023 del clásico de Fito Páez El amor después del amor, nominada como Álbum del Año GETTY

Álbum del año

La Cu4rta Hoja, Pablo Alborán

A ciegas, Paula Arenas

De adentro pa afuera, Camilo

Décimo cuarto, Andrés Cepeda

Vida cotidiana, Juanes

Mañana será bonito, Karol G

De Todas Las Flores, Natalia Lafourcade

Play Ricky Martin

Eadda9223, Fito Páez

Escalona nunca se había grabado así, Carlos Vives

Natalia Lafourcade tiene 5 nominaciones por su excelente álbum De todas las flores Santiago Cichero/AFV

Canción del año

“Acróstico”, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, L.E.X.U.Z, Luis Fernando Ochoa & Shakira

“Amigos”, Pablo Alborán & María Becerra

“De todas las flores” Natalia Lafourcade

“Ella baila sola”, Pedro Julian Tovar Oceguera (Eslabon Armado, Peso Pluma)

“NASA”, Edgar Barrera, Camilo & Alejandro Sanz (Camilo & Alejandro Sanz)

“Ojos marrones”, Luis Jiménez, Lasso & Agustín Zubillaga (Lasso)

“Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53″, Santiago Alvarado, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz & Shakira (Bizarrap Featuring Shakira)

“Si tú me quieres”, Fonseca, Yadam González & Yoel Henríquez (Fonseca & Juan Luis Guerra)

“Tqg”, Kevyn Mauricio Cruz, Karol G, Ovy On The Drums & Shakira (Karol G Featuring Shakira)

“Un X100to”, Bad Bunny, Edgar Barrera, Marco Daniel Borrero & Andres Jael Correa Rios (Grupo Frontera Featuring Bad Bunny)

Mejor Nuevo Artista

Borja

Conexión Divina

Ana Del Castillo

Natascha Falcão

Gale

Paola Guanche

Joaquina

Leon Leiden

Maréh

Timø

Mejor Álbum Vocal Pop

La cu4arta hoja, Pablo Alborán

“Beautiful humans Vol.1″, Alemor

De adentro pa afuera, Camilo

La neta, Pedro Capó

Tu historia, Julieta Venegas

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

A ciegas, Paula Arenas

Que me duela, Camilú

Corazón y flecha, Manuel Carrasco

Décimo Cuarto, Andrés Cepeda

Placeres y pecados, Vanesa Martín

Mejor Canción Pop

“5:24″, Edgar Barrera & Camilo, (Camilo)

“Bailo pa ti”, Natalia Hernández Morales, Monsieur Periné, Santiago Prieto Sarabia, Julio Reyes Copello & Mitchie Rivera (Monsieur Periné)

“Contigo”, Pablo Alboran, Mauricio Rengifo, Andres Torres & Sebastian Yatra (Sebastian Yatra Featuring Pablo Alboran)

“Déjame llorarte”, Paula Arenas & Manuel Ramos (Paula Arenas & Jesús Navarro)

“Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53″, Santiago Alvarado, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz Moreno & Shakira (Bizarrap Featuring Shakira)

