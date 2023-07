Rod Stewart en la Argentina: dónde y cuándo será el próximo show del artista británico en Buenos Aires

escuchar

El cantante inglés Rod Stewart regresará a nuestro país para hacer un recorrido por sus grandes éxitos. Ya reservó una fecha en la amplia cartelera de shows al aire libre que se agendan a partir de la próxima primavera. Su actuación será el 4 de octubre, en el Estadio GEBA, el mismo escenario porteño sobre el cual cantó en su última visita a nuestro país. Las entradas (con precios que van de los 22 mil a los 56 mil pesos) ya están a la venta por Ticketflash.

Rod Stewart, en acción Denise Truscello

Uno de los artistas más aclamados de la historia de la música, Sir Rod Stewart trae nuevamente a nuestro país sus más grandes éxitos, los cuales lo han posicionado como uno de los mejores y más aclamados cantantes del mundo. Contará con una gran producción y una lista de famosas canciones, muy recordadas por su público: “Every Picture Tells a Story”, “Mandolin Wind”, “You Wear It Well”, “Tonight’s the Night”, “Young Turks”, “Forever Young”, “Hot Legs”, “Infatuation”, “Rhythm Of My Heart” Sailing”, “The First Cut is the Deepest”, la indeleble “Maggie May”, entre muchas más.

Stewart es uno de los artistas con mayores ventas en la historia de la música. Se calculan unos 250 millones de discos y singles vendidos en todo el mundo. Su voz característica, disfónica y a la vez potente, su composición narrativa, su estilo innovador y sus apasionadas presentaciones en vivo, trascienden todos los géneros de la música popular, desde rock, folk, soul, R&B, new wave e incluso el Great American Song Book que abordó desde la mirada del crooner. Todo esto lo convirtió en una de las pocas estrellas que lograron álbumes que encabezaron las listas de ventas a lo largo de cada década de su carrera, durante casi medio siglo.

Stewart actuó para millones de fanáticos en los siete continentes, incluso ostentó el récord del concierto gratuito más grande de la historia, para un estimado de 4,2 millones en Río de Janeiro en la víspera de Año Nuevo, en 1996. Ha ganado innumerables de los premios más importantes de la industria, entre ellos dos inducciones al Salón de la Fama del Rock and Roll, el Premio Fundadores de ASCAP por composición de canciones, el autor más vendido del New York Times, el Grammy Living Legend. Además, en 2016 se convirtió oficialmente en “Sir Rod Stewart” después de ser nombrado caballero, por el Reino británico, en el Palacio de Buckingham, por sus servicios a la música y la caridad.

Rod Stewart: incansable, programó una nueva visita a la Argentina Denise Truscello

Nació como Roderick David Stewart, en Londres, el 10 de enero de 1945, y saltó a la fama gracias a su participación en bandas como The Jeff Beck Group y The Faces, entre finales de la década del sesenta y mediados de los setenta. Pero su destino estaba en los proyectos como solista que encaró en paralelo a su trabajo con Faces. El puntapié inicial fue el disco An Old Raincoat Won’t Ever Let You Down, que logró más atención en las listas musicales que los mismos álbumes del grupo británico. Tras la separación de Faces se centró en su carrera a tiempo completo, que continuó logrando éxitos y ventas millonarias durante los años posteriores e incluso hasta el día de hoy. Recibió el elogio de sus pares. Poco antes de fallecer, el astro del funk James Brown dijo que Stewart era el mejor cantante de white soul que ha existido.

Su vida personal tiene detalles de personaje de farándula. Más de una vez abrió las puertas de sus hogares (que son mansiones adquiridas a cada lado del Océano Atlántico). Su vida amorosa también tuvo espacio en las revistas del corazón. Tuvo varias parejas y es padre de ocho hijos.

