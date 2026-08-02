Rosalía, la única: del “Madre mía, qué lío el otro día” al concierto que nunca olvidaremos

Bailarina, monja, pecadora, hábil declarante, melancólica, cantora y cantaora, triste, feliz, estrella pop, reina del tigueraje y por sobre todas las cosas alma sensible y antena que sabe sintonizar mejor que nadie lo que piden estos tiempos. Rosalía es todo eso y mucho más, una cebolla de mil capas, una mamushka a la que siempre le queda una figura por develar.

Conocimos a la Rosalía de El mal querer, aquella que actualizaba la tradición flamenca; conocimos a la Rosalía de Motomami, la que se convirtió en estrella pop global delante de nuestras narices. Y ahora nos pusimos al día con la Rosalía de Lux, la que aborda, juega, coquetea con la iconografía religiosa pero de un modo distinto al utilizado por Madonna en el siglo pasado. Aquí la catalana no busca horrorizar ni provocar para que “hablen las redes”. Lo que busca es construir una catedral, un edificio imponente para habitarlo a su antojo. Por momento la veremos pequeña, una miniatura en escena que buscará escurrirse entre nuestros ojos. Por otros la veremos gigante, una figura no solo aumentada por el poder del zoom sino principalmente por su portento vocal, por esa voz de hielo y fuego, como la han definido con poética exactitud en su patria.

La “Overture” primero y la exquisita “Sexo, violencia y llantas” después dan inicio al primer concierto de Lux en Buenos Aires. En total serán cuatro hasta el 6 de este agosto que acaba de empezar. Antes de la música, la gran protagonista de la noche emerge de una caja de madera etiquetada como “frágil”. Canta aquello de “Quién pudiera vivir entre los dos. Primero amaré el mundo. Y luego amaré a Dios” (“Sexo, violencia y llantas”) y sin pausas continúa con “Reliquia” mientras a sus espaldas se arma una escenografía en tiempo real. La gente quiere gritar pero lo que prima es el asombro.

Si la idea es presentar Lux como obra y sumarle piezas de sus discos anteriores, entonces que mande el material a mostrar. Acompañada por la Heritage Orchestra, Rosalía siguió el plan trazado con “Mio Cristo Piange Diamanti” y “Berghain”, la canción con Björk, el feat. mejor logrado desde que esta estrategia de marketing se impuso en la industria discográfica hasta volverse un tedio.

Pero antes de ese par de canciones sucedió lo que todos esperábamos que sucediera: Rosalía habló. Se disculpó y vaya si lo hizo, hasta cantó uno de sus clásicos a capella y fuera de programa.

Rosalía brindó el primero de sus cuatro conciertos en el Movistar Arena Vicky Dragonetti

“Madre mía, qué lío el otro día. Ahí [estaba] scrolleando, y rápido le dí un reposteo. Tremenda cagada, tío. Nunca fue mi intención. Por eso, hoy más que nunca quiero compartir un recuerdo. En 2019, que vine a actuar, en los inicios de mi carrera, en el Lollapalooza y recuerdo que canté ‘Pienso en tu mirá’. Y me acuerdo de vivir toda esa multitud cantando esa canción". La ovación de las 15.000 personas que colmaban el Movistar Arena la interrumpió. Ella se tomó un instante y siguió: “[Este] Es el lugar que me ha erigido donde estoy hoy. No tengo más que agradecimiento por este lugar y por este público. Siempre lo he dicho, es el mejor público que hay en la Tierra. Siempre cantais todas las canciones… Mi amor por la Argentina sigue intacto igual que mi primer día. Las ganas inmensas de entregar todo. Quiero agradecerles por estar aquí está noche. Les quiero muchísimo”.

Si en el comienzo emulaba a una bailarina, en look y en pasos coreografiados, a la hora de “Mio Cristo...” ya es una joven que quiere seguir la luna y encontrarse con los placeres de la noche. Dejó el blanco inmaculado de lado por un outfit negro con botas rojas. El pecado acecha.

Barroco, recargado, florido, el concierto de Rosalía (concierto, no show) condensa tanta información que no es necesario esforzarse para captarla toda. No hay un manual para este tipo de experiencias artísticas pero si lo hubiera lo primero que debería decir es: “Déjese llevar, no se esfuerce por retener todo lo que ve, más bien deje que sus sentidos... sientan”.

Canta, baila, habla con el público: Rosalía domina la escena con espíritu amateur y alma de veterana Vicky Dragonetti

“Yo sé que no has venido aquí solo para llorar, has venido también para rebotar ese culo”, dispara Rosalía luego de que la parte más “sacra” haya quedado a un lado. “Saoko” marca el pulso de un nuevo segmente y a él le siguen la brillante “La fama” (“Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiao traicionera, y como ella viene, se te va. Sabe que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quieres duerme con ella, pero nunca la vayas a casar”), y la festiva “La combi Versace”, no sin antes preguntarle a todo el estadio: “¿Cuántas motomamis hay aquí en la noche de hoy? ¿Cuántos motopapis hay aquí en la noche de hoy?“.

Lo que sigue es “De madrugá” primero y la muy antigua “El redentor” después. En tiempos donde todo es instagrameable y tiktokeable, el concierto completo de Rosalía es un reel en constante transformación. Instantes que pueden “viralizarse”, que nacen en un recinto como este Movistar Arena, pero que encuentran en el océano de las redes sociales el hábitat donde retroalimentarse.

Ahora mismo la vemos a ella descender de una larga escalinata blanca y sentarse a mitad de ella. Un asistente le seca la transpiración, otro la peina, otro le pinta los labios. Listo, ya es toda una Mona Lisa viviente, que cantará por delante del marco de un cuadro el clásico de Frankie Valli, “Can’t Take My Eyes Off You”, muy cerca de un grupo de fans elegido para subir a escena.

Cuerdas, vientos, cajón, una directora con batuta... La orquesta se instala en la mitad del campo mientras en escena pasa aquello que cada vez es más común en este tipo de espectáculos: un invitado o invitada que no viene a cantar sino a... sí, entregar un momento para que se reproduzca hasta el cansancio en las redes. El segmento del confesionario, conocido por todos los que siguen a Rosalía desde el instante mismo en que inició este tour mundial en marzo en Lyon, Francia. En la noche del sábado, en la primera de las cuatro presentaciones de la catalana en Buenos Aires, la invitada fue Ángela Torres. ¿Su confesión? Un ex que la quería solo para él, puertas adentro, que no la involucraba con su grupo de amigos. Un ex que tenía acceso a una de las bandas favoritas de ella pero que no quería sumarla a la lista de invitados. ¿Cómo termina la historia? Ángela corta con este novio y recibe la invitación de la banda en cuestión (Cindy Cats) para cantar con ellos. Ella feliz y él, el ex, en la platea observándolo todo. “Que vivan los finales felices. Esta perla en cuestión tenía un diamante y no se enteró el muy pelotudo. Gracias por venir a confesarte esta noche”, la despidió Rosalía.

Junto a los temas de Lux, Rosalía cantó varios temas de Motomami Vicky Dragonetti

Claro que lo que vino después fue “La perla” y con ella uno de los momentos coreográficos más preciosos. Un ramillete de manos enguantadas de blanco la cubren cuando ella se desviste, la arropan, la mecen, forman figuras mientras ella canta: “Por fin vas a terapia, vas al psicólogo y también psiquiatra. Pero de qué te sirve si siempre mientes más que hablas. Te harán un monumento a la deshonestidad”.

La larga escalinata blanca vuelve al centro de la escena. En su cumbre se instala un piano blanco y dos copas. Rosalía se sube hasta allí para sentarse por encima del piano, incluso para pararse en él. Llega el pasaje en el que lee algunos de los tantos carteles de su público. La sorprende uno escrito en catalán y más la sorprende la respuesta de la chica que lo porta: “Dice que ha aprendido catalán solo para hablar conmigo... Ah, dice que aprendió por Duolingo y que ha finalizado el curso. Es la única persona que lo hizo. Yo lo he intentado con el alemán, con el italiano...”. Otra fan la sorprende con una cita de “Alfonsina y el mar” y Rosalía inmediatamente se pone a cantarla. “Tu sabías que es una de mis canciones favoritas”, le dice ella a su fan como si estuvieran solas, sin 15.000 personas, sin escenario, sin concierto ni guion que seguir.

Rosalía se lució en su regreso al país Vicky Dragonetti

Tras el “contacto” con el público, a lo suyo: ese piano, dos copas, un pianista y “Sauvignon Blanc”. Primero beben en modo “fondo blanco” y luego deviene otra de las logradas canciones de Lux. Si el álbum resultó difícil de asimilar luego del primer puñado de escuchas, aquí en vivo nos damos cuenta que fue ideado para momentos como este.

Se suceden “La yugular” y “Dios es un stalker” (“Me encanta hacer carreras con el tiempo, a ver cuál de los dos llega antes a ti. No soy una zorra de un momento, soy el laberinto del que no puedes salir”). Baja a cantar entre la gente y se toma un instante antes de “La rumba del perdón” para mencionar a ese género “sagrado” que es la rumba catalana: “Forma parte del corpus del flamenco”, cuenta.

“¿Tu sabes qué hora es?“, pregunta desde el centro del campo. ”La hora de hacer quilombo", decreta y arremete con una versión furiosa de “CUUUUuuuuuute”, mientras un incensario gigante se bambolea sobre nuestras cabezas.

Las ya clásicas “Bizcochito” y “Despechá” marcan el pulso del tramo final. Luego de ellas solo quedan “Focu ‘ranni”, de Lux y una despedida engañosa. Nadie se mueve, todos saben que falta una canción. Rosalía retorna y cierra con “Magnolias”. No podía haber elegido mejor tema para el epílogo que este. “Promete que me protegerás a mí y a mi nombre en mi ausencia. Yo que vengo de las estrellas hoy me convierto en polvo pa’ volver con ellas”. Amén.