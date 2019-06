Salen a la venta los abonos para la edición 2020 del Lollapalooza

Una fiesta instalada Crédito: Fabián Marelli

29 de junio de 2019

Sin temor a la exageración se podría pensar que el festival Lollapalooza genera las expectativas de los mundiales de fútbol. Porque apenas pasados tres meses de la última edición ya se conocen los días del próximo festival y cuándo se podrán a la venta las entradas. La grilla artística es lo último que se anuncia y si bien no se trata de una competencia con eliminatorias, como el fútbol, generan mucha expectativa los nombres de los grupos y solistas que participarán el próximo año. Por supuesto que aquí, ninguno de los nombres divididos en Día 1, Día 2 y Día 3 conforman un "grupo de la muerte".

La próxima cita en la Argentina será el 27, el 28 y el 29 de marzo de 2020 en el Hipódromo de San Isidro. Y desde el miércoles a las 10 de la mañana estará a la venta el abono conocido como Early Bird (no confundir con una variedad de té) a 3600 pesos + Service Charge a través de lollapaloozaar.com/tickets y puntos de venta habilitados de AllAccess.com.ar.

Una vez agotados los Early Bird se pasará automáticamente a la etapa Preventa 1 (abono para los 3 días del festival) a $4990 + Service Charge. La producción recomienda no adquirir entradas en sitios que no sean oficiales. Los puntos de venta no virtuales habilitados son la Rural (frente a Plaza Italia), desde el 3 de julio, de 10 a 21, y a partir del día siguiente se sumará el Teatro Vorterix, Federico Lacroze 3455. Solo se podrán adquirir cuatro abonos por persona.

Rumbo a cumplir tres décadas, el festival tiene sedes en varios países: Estados Unidos, Francia, Alemania, Chile, Brasil y la Argentina. Este fin de semana se suma Suecia, el de Estocolmo, con la participación de Foo Fighters, Travis Scott, Lana Del Rey, The 1975, Eric Prydz y Greta Van Fleet, entre otros.