Se cumplen 80 años del nacimiento de John Lennon, el beatle eterno

John Lennon cumpliría 80 años este viernes 9 de octubre. Fue uno de los músicos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, con The Beatles y, luego, en su prolífica carrera solista y en compañía de su amada Yoko Ono

Hay varios aniversarios redondos para decir que 2020 es un año Lennon. Porque John Lennonnació hace 80 años y fue asesinado hace 40. Y porque hace 50 se disolvió la banda más famosa del pop y el rock mundial: The Beatles. Entre el 9 de octubre (día de su nacimiento) y el de su muerte (8 de diciembre) se abre una ventana para entrar o volver a entrar a su mundo musical. Buena oportunidad para conocer o "reconocer" la obra de este creador que supo ir más allá de la banda que fundó. Ese que tuvo la inspiración, los vicios, los aciertos y los errores de una figura que, tal vez a dos décadas de comenzado el siglo XXI, pueda caer en cierto anacronismo, pero sin perder el encanto: la "estrella de rock".

Entre el 23 del mes pasado y el 1° de octubre la casa de subasta Sotheby's organizó un remate online de objetos que pertenecieron a The Beatles, a propósito de los 50 años del final del grupo. Nada más concreto que una subasta para poner fin a una historia, aunque esta tuviera un "delay" de medio siglo. Pero hay que verlo por el lado de la excentricidad, el fanatismo y, justamente, el lugar que en la sociedad tuvieron y tienen las estrellas del rock.

Sotheby's publicó objetos que llegaron a tener 40.000 libras de base, como los famosos anteojos de marco redondo que usaba Lennon y una libreta de calificaciones del colegio secundario, que lo pintan como un alumno de muy mala conducta.

John Lennon

Una copia firmada del single "Love Me Do", un reloj Cartier de 1966 que perteneció al representante del grupo, Brian Epstein, y algunos instrumentos musicales fueron parte de los lotes que estuvieron a disposición de los fanáticos.

El revival en torno a la banda y, especialmente, a John Lennon, continúa con la reedición de su producción en solitario que realizó especialmente su viuda, Yoko Ono, junto a su hijo Sean, para conmemorar los 80 años del nacimiento del artista.

Lennon en 36 canciones

La compañía discográfica Universal informó que este viernes, día del aniversario de los 80 años del nacimiento de Lennon, se publicará una colección de treinta y seis canciones con el título Gimme Some Truth. The Ultimate Mixes. El título surgió a partir de la letra de aquella canción: "Estoy harto y cansado de escuchar cosas de hipócritas miopes y de mente estrecha. Todo lo que quiero es la verdad, solo dame algo de verdad. Ya he tenido suficiente de leer cosas de políticos neuróticos, psicóticos y testarudos. Todo lo que quiero es la verdad, solo dame algo de verdad"

John Lennon en un programa de TV, en 1966

El ingeniero Paul Hicks, fue quien puso manos a la obra en este proyecto. Junto a Sam Gannon diseccionó minuciosamente el material hasta lograr la mejor calidad sonora y completó la mezcla con equipamientos y efectos únicamente analógicos antiguos del Henson Recording Studios de Los Ángeles. La masterización, también analógica, fue realizada en Abbey Road Studios, por Alex Wharton.

Como toda edición de estas características, tendrá varias versiones. En la "Deluxe" aparece una introducción de Yoko Ono que dice: "John era un hombre brillante con un gran sentido del humor y comprensión. Creía en ser veraz y que el poder de la gente cambiaría el mundo. Y lo hará. Todos tenemos la responsabilidad de visualizar un mundo mejor para nosotros y nuestros hijos. La verdad es lo que creamos. Está en nuestras manos".

John Lennon y Yoko Ono en uno de sus famosos "bed in"

Entre las curiosidades (libro, fotografías, posters, CD, vinilo), habrá dos postales. Una de ellas reproduce la carta de Lennon a la Reina de Inglaterra en 1969 cuando devolvió su MBE (Miembro del Imperio Británico) en "protesta por la participación de Gran Bretaña en el asunto Nigeriano-Biafra, en contra de nuestro apoyo a Estados Unidos en Vietnam y la Turquía fría".

Las 36 canciones fueron seleccionadas entre los repertorios de todos sus discos publicados como solista: John Lennon / Plastic Ono Band (1970), Imagine (1971), Some Time In New York City (1972), Mind Games (1973), Walls and Bridges (1974), Rock 'n' Roll (1975), Double Fantasy (1980) y el póstumo Milk and Honey de 1984. Incluso habrá temas que fueron singles de su carrera en solitario: "Instant Karma! (We All Shine On)", "Cold Turkey", "Happy Xmas (War Is Over)" y "Give Peace A Chance".

John Lennon

John Lennon

John Lennon en un programa de TV, en 1966

John Lennon y Yoko Ono en agosto de 1980

The Beatles en 1964

The Beatles en 1969

The Beatles, 1967

Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, en 1975

John Lennon y Yoko Ono en uno de sus famosos "bed in"

John Lennon con George Harrison, en 1966

John Lennon

John Lennon

John Lennon cumpliría 80 este viernes 9 de octubre

