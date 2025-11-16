Nicolás Maduro cantó “Imagine” de John Lennon durante un acto político y en medio de las tensiones con Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, interpretó este sábado la canción “Imagine”, de John Lennon, durante un acto oficial en Caracas, en un contexto de creciente fricción diplomática con Estados Unidos. La presentación se dio frente a cientos de simpatizantes, a quienes el mandatario llamó a “hacer todo por la paz, como dijo John Lennon”, antes de entonar el tema con el público levantando las manos.

Mientras cantaba, Maduro afirmó que los jóvenes “deberían buscar la letra” porque la considera “una inspiración para todos los tiempos, un himno para todas las épocas y generaciones, un regalo de Lennon a la humanidad”.

El acto formó parte de una jornada de juramentación de nuevos grupos de la militancia chavista, encabezada por Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores. Actividades similares se replicaron en distintas ciudades del país. En Carabobo, al norte de Venezuela, la vicepresidenta Delcy Rodríguez lideró el evento local.

Nicolás Maduro cantó “Imagine” de John Lennon mientras en medio de las tensiones con Estados Unidos

En el último año, la relación entre ambos países volvió a tensarse con nuevas imputaciones contra funcionarios del chavismo y la reactivación de investigaciones vinculadas al Cartel de los Soles. Washington dice tener evidencia sobre la participación de militares venezolanos en el tráfico de drogas hacia Centroamérica y el Caribe. En base a ello, reforzó su estrategia judicial con pedidos de extradición y acusaciones formales contra altos mandos, lo que Caracas calificó como un intento de “criminalizar” a su administración.

A esa escalada se sumaron varias misiones estadounidenses en territorio caribeño. Además del operativo antinarcóticos que se mantiene desde 2020, en los últimos meses EE.UU. amplió vuelos de vigilancia, reforzó su presencia en aguas cercanas a Venezuela y llevó adelante ejercicios coordinados con Colombia, Guyana y otros aliados regionales. La administración Trump asegura que estas intervenciones forman parte de esfuerzos multilaterales para frenar el narcotráfico, mientras que el chavismo sostiene que son maniobras “hostiles”.

El lanzamiento de la nueva maniobra “Lanza del Sur”, anunciada recientemente por el presidente norteamericano, terminó por elevar el clima de confrontación. La iniciativa apunta a desarticular rutas de droga que parten de América Latina. Desde Venezuela denuncian que su verdadero propósito es ejercer presión directa sobre Maduro y habilitar un marco legal para operaciones encubiertas. La presencia reforzada de buques y aeronaves estadounidenses fue interpretada por el oficialismo como una amenaza a la soberanía.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a su par venezolano Nicolás Maduro JIM WATSON� - AFP�

Entre 2024 y 2025, también crecieron los roces diplomáticos alrededor de la situación política interna de Venezuela. Estados Unidos condicionó cualquier alivio de sanciones a avances concretos en términos electorales y de derechos humanos, y advirtió que podría reinstalar restricciones si no percibía cambios. El gobierno venezolano respondió acusando a Washington de utilizar la cuestión electoral como “herramienta de chantaje”, lo que interrumpió diálogos indirectos que ambas partes habían retomado en momentos puntuales.

En paralelo, medios estadounidenses revelaron que la Casa Blanca analiza distintos escenarios para una eventual transición política en Venezuela. Entre las opciones discutidas se incluyen salvoconductos internacionales, planes de captura y juzgamiento en EE.UU., y un esquema de reconstrucción económica respaldado por organismos multilaterales como el Banco Mundial y el FMI. Las filtraciones generaron inquietud en Caracas, que denunció una campaña para justificar acciones unilaterales.

Con información de ANSA Latina y AFP