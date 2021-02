Se separó Daft Punk, dúo emblema de la música electrónica, tras 28 años juntos

El dúo Daft Punk, conformado por los DJs franceses Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, anunció hoy su separación, poniendo fin a una colaboración que comenzó en París en 1993 y fue un estandarte de la música electrónica desde el lanzamiento de su álbum debut Homework, cuatro años más tarde.

Fieles a su estilo hasta el final, los integrantes del grupo evitaron despedirse con un frío comunicado de prensa. En cambio, publicaron de forma sorpresiva un video titulado “Epilogue” (“Epílogo”) –es en realidad una escena de su película Daft Punk’s Electroma (2006)– en que uno de los robots que personifican a los DJs se autodestruye en el desierto, con la asistencia de su compañero.

Luego de que se viralizara el enigmático video, la publicista Kathryn Frazier, vocera de prensa de Daft Punk, confirmó a la publicación Pitchfork que el conjunto se había separado, pero no indicó el motivo de la ruptura.

A pesar del éxito de su último disco de estudio, Random Access Memories (2013) –obtuvo cuatro premios Grammy, incluido álbum del año–, las presentaciones en vivo del dúo fueron escasas a partir del final de la gira Alive, en 2007. Desde entonces, no dieron muchos shows y solo aparecieron en cuatro oportunidades, de las cuales la más reciente fue en 2017, cuando acompañaron en la ceremonia de los Grammy al músico canadiense The Weeknd en la presentación del tema “I Feel It Coming”, del que también participaron en la versión de estudio.

Daft Punk se presentó por última vez en la ceremonia de los premios Grammy, en 2017

Ya con Homework, Daft Punk consiguió a la vez la popularidad y el reconocimiento de la crítica. Dos de los singles del LP debut, “Da Funk” y “Around The World”, encabezaron la lista de canciones bailables de Billboard –en mayo y agosto de 1997, respectivamente– y fueron nominados a los Grammy.

En su siguiente trabajo de estudio, Discovery (2001), Bangalter y Homem-Christo viraron hacia el synthpop y utilizaron samples de canciones de las décadas del ’70 y ’80. Los singles “One More Time”, “Digital Love” y “Harder, Better, Faster, Stronger” propulsaron también una de las marcas registradas del grupo: las voces robóticas –ya presentes en “Around The World”–, que pasaron del talkbox al vocoder con autotune y afianzaron un estilo que, en conjunción con la estética desplegada en los videoclips y los conciertos, transporta al oyente a una dimensión futurística.

Después de lanzar su tercer álbum, titulado Human After All, en 2005, Daft Punk dio un nuevo giro estilístico ocho años más tarde con Random Access Memories. El último LP del dúo incorporó elementos de R&B y rock progresivo, fue grabado casi por completo con instrumentos en vivo y contó con la participación de artistas invitados de la talla de Pharrell Williams, Julian Casablancas y los legendarios productores Nile Rodgers y Giorgio Moroder.

Además de sus cuatro trabajos de estudio, Daft Punk compuso la banda sonora de la película Tron: Legacy (2010) y publicó otros dos discos en vivo.

Conforme a los criterios de Más información