Indignación: hablaron los famosos acusados de recibir la vacuna contra el Covid-19

Tras el escándalo en torno a la vacunación vip que derivó en la renuncia del ministro Ginés González García, comenzó a circular un listado de famosos, junto a políticos y funcionarios, acusados de beneficiarse de las irregularidades del programa de inmunización contra el Covid-19. Los involucrados recurrieron a las redes sociales para negar rotundamente estas afirmaciones.

Marcelo Tinelli, Verónica Lozano, Pablo Echarri, Yanina Latorre, Mariano Iúdica y Ángel De Brito fueron algunos de los que desmintieron haber recibido la vacuna. El periodista Diego Brancatelli denunció incluso que fue objeto de amenazas a lo largo del fin de semana tras verse vinculado su nombre al de quienes fueron vacunados irregularmente.

Con una imagen de un emoji sosteniendo un cartel con la palabra “fake”, Iúdica se expresó furioso a través de las redes. “¿Así que me vacune? Mirá vos. ¿Cuándo habrá sido? Por supuesto que no me vacuné (…) Falso, absolutamente falso” , escribió en medio de insultos contra los que lo relacionaron a este tema. Su tuit, al que adjuntó una imagen del listado, fue compartido por Brancatelli, que también figura en la lista y que asimismo niega haber recibido el beneficio.

“¡Yo tampoco me vacuné, Iúdica! Y aparezco en la lista. Ni siquiera pusieron bien mi fecha de nacimiento. Lo peor es que hay gente que les cree”, dijo Brancatelli. El periodista también denunció en las últimas horas que en el día de ayer recibió “decenas de amenazas” por las acusaciones de los vacunados VIP. ‘Que me cuide, que me van a agarrar en la calle y cagar a trompadas, bajar los dientes, a matar...’ Todo por redes claro. No me asusta. A lo que voy es: fíjense todo lo que generan inventando, reenviando y difundiendo una lista falsa de vacunados vip”, dijo.

Hoy recibí decenas de amenazas... "Q me cuide, q me van a agarrar en la calle y cagar a trompadas...bajar los dientes, a matar..."

Todo x redes claro.

No me asusta.

A lo que voy es: fíjense todo lo q generan inventando, reenviando y difundiendo una LISTA FALSA DE VACUNADOS VIP. — Diego Brancatelli (@diegobranca) February 22, 2021

A través de Twitter, Verónica Lozano también se defendió: “Hay una lista (...) donde figuro como vacunada. Esto es absolutamente falso. No me vacuné”, zanjó.

Hay una lista verga donde figuró como vacunada . Esto es absolutamente falso . No me vacuné . — VL 💚 (@verolozanovl) February 21, 2021

“Linda opereta. No me vacuné. Mientan mejor”, escribió Diego Latorre al postear la lista en sus historias de Instagram. Su esposa, Yanina Latorre, también hizo su propia valoración al respecto. “Hay que estar enfermos para inventar esto. Posta. Amo ser tan importante”, ironizó.

Hay q estar enfermos para inventar esto. Posta. Amo ser tan importante https://t.co/xlll0ZjIql — Yanina Latorre (@yanilatorre) February 21, 2021

Marcelo Tinelli fue otro de los que manifestó su enojo por la inclusión de su nombre en el listado. Apoyándose en las palabras de Latorre, el conductor dijo: “Obvio, Diego Latorre, que es falsa esa lista. Es una fake news que anda dando vueltas desde ayer. Yo jamás me vacuné, ni nadie de mi familia y aparezco también. No le des bola y disfrutá la vida. Besos, Dieguito”. Su hija Micaela Tinelli también se pronunció en el mismo sentido.

Obvio @dflatorre que es falsa esa lista. Es una fake news que anda dando vuelta desde ayer. YO JAMÁS ME VACUNÉ, NI NADIE DE MI FAMILIA, y aparezco también. No le des bola y disfrutá la vida. Besos Dieguito. https://t.co/ei8Vx1x8Ur — marcelo tinelli (@cuervotinelli) February 21, 2021

Pablo Echarri tampoco quedó afuera de la polémica. Sin embargo, el actor desmintió asimismo haber solicitado “por izquierda” la vacuna y escribió: “Buenas tardes. Desde ayer a la noche – por el viernes- vengo recibiendo mensajes sobre mi incorporación a alguna lista de vacunación preferencial. Jamás solicité una vacuna, ni para mí ni para ningún integrante de mi familia”, se defendió en Twitter.

Burda operación de algún/a habitante de este bendito pais.

Con solo verla identifico la jugada.

Junta fauna transversalmente procurando herirlas.

Lo llamativo son los mensajes de periodistas que recibí dándole algún tipo de entidad.

Combatamos esta mierda. pic.twitter.com/zCfnVMk0jb — Pablo Echarri (@echarripablo1) February 21, 2021

Y en otra publicación, agregó: “Burda operación de algún/a habitante de este bendito país. Con solo verla identifico la jugada. Junta fauna transversalmente procurando herirlas. Lo llamativo son los mensajes de periodistas que recibí dándole algún tipo de entidad”.

El periodista Ángel de Brito, también vinculado al listado, fue igual de tajante: “Por supuesto que no me vacuné. No crean cualquier estupidez que publican en redes”.

