Henry Ford, fundador de Ford Motor Company: la ciudad que soñó en medio del Amazonas y está olvidada

El sueño utópico de un gran empresario dio origen a una de las grandes historias de la Amazonía brasileña, y también a uno de sus mayores fiascos. La llamada Fordlândia era una ciudad concebida por el magnate automovilístico estadounidense Henry Ford a principios del siglo XX, a orillas del río Tapajós en Pará. La construcción comenzó en 1928, pero pocos años después, en 1945, el proyecto fue abandonado.

La construcción comenzó en 1928, pero pocos años después, en 1945, el proyecto fue abandonado

“El objetivo era optimizar la producción de caucho y, en consecuencia, aumentar la producción de neumáticos para los automóviles Ford. La época dorada del caucho ya había pasado en Brasil, trasladándose al sudeste asiático, pero la empresa seguía necesitando neumáticos”, afirma Lúcia Ramos Monteiro , profesora de cine en la Universidad Federal Fluminense (UFF) y coorganizadora del libro Fordlândia , publicado por Relicário en 2023, en colaboración con el colectivo francés Suspended Spaces.

El objetivo era optimizar la producción de caucho y, en consecuencia, aumentar la producción de neumáticos para los automóviles Ford BRYAN DENTON - NYTNS

Según Zâmara Lima, arquitecta y candidata a doctora en el Programa de Posgrado en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Pará (UFPA), Henry Ford deseaba la independencia económica para su industria.

Henry Ford deseaba la independencia económica para su industria BRYAN DENTON - NYTNS

“Dado que el caucho natural era una materia prima esencial para la fabricación de neumáticos y otros componentes de los automóviles producidos por la Ford Motor Company, se buscó una alternativa para garantizar la autosuficiencia en la producción, y con sus propias plantaciones, la empresa podía garantizar esta autonomía”, señala.

La elección de la región amazónica se debió a que el árbol del caucho ( Hevea brasiliensis ) es originario de ella BRYAN DENTON - NYTNS

La elección de la región amazónica se debió a que el árbol del caucho (Hevea brasiliensis) es originario de ella. “Henry Ford creía que existía un potencial natural para grandes plantaciones, con la adopción de métodos modernos capaces de superar el modelo extractivo”, revela Zâmara.

El área designada para la construcción de Fordlândia abarcaba aproximadamente un millón de hectáreas, extendiéndose desde las orillas del río Tapajós, 120 kilómetros río arriba y 120 kilómetros tierra adentro, bajo una concesión del gobierno de Pará. En 1934, se realizó un nuevo intercambio de tierras para el proyecto, en una región llamada Belterra.

El área designada para la construcción de Fordlândia abarcaba aproximadamente un millón de hectáreas BRYAN DENTON - NYTNS

En aquel entonces, la inversión de Henry Ford representó nuevas oportunidades de empleo e ingresos para los residentes de la región y los inmigrantes de otros estados del país, principalmente del noreste. “La ciudad comenzó a ofrecer empleos asalariados e infraestructura que contrastaban con el modelo tradicional de economía extractiva”, afirma el candidato a doctorado de la UFPA.

La inversión de Henry Ford representó nuevas oportunidades de empleo e ingresos para los residentes de la región y los inmigrantes de otros estados del país BRYAN DENTON - NYTNS

Se estima que Fordlândia albergó entre 3000 y 5000 personas durante su período de funcionamiento. “Aunque es difícil ser precisos debido a la alta rotación de personal, la población varió a lo largo de los años, principalmente porque muchos trabajadores iban y venían en función de las condiciones laborales y los conflictos que surgían en el lugar”, señala Zâmara.

Se estima que Fordlândia albergó entre tres mil y cinco mil personas durante su período de funcionamiento BRYAN DENTON - NYTNS

Choque cultural y conflictos

La zona donde se fundó Fordlândia —y más tarde Belterra— presentaba características típicas de la región amazónica, como bosques densos, altas temperaturas durante todo el año, elevada humedad y abundantes precipitaciones. En parte, este clima y topografía obstaculizaron los planes de Ford y aceleraron el declive de la ciudad.

La zona donde se fundó Fordlândia —y más tarde Belterra— presentaba características típicas de la región amazónica A.PAES - Shutterstock

“Muchos suelos eran pobres en nutrientes o propensos a la erosión tras la deforestación. El terreno también presentaba colinas y zonas irregulares, lo que dificultaba la planificación de las plantaciones. Además, se trataba de una región aislada por tierra, con el río Tapajós como principal vía de acceso”, explica Zâmara.

La razón más conocida del fracaso del proyecto fue la aparición de plagas que destruyeron las plantaciones de árboles de caucho, consecuencia del sistema de monocultivo adoptado, que favoreció la aparición de estas enfermedades.

“Sin embargo, otros factores fueron decisivos: los administradores de la empresa tenían poca experiencia con el entorno amazónico y adoptaron métodos de organización agrícola y laboral inspirados en modelos industriales extranjeros, que no se adaptaban bien al clima, el suelo y la dinámica de la región”, explica Zâmara.

La razón más conocida del fracaso del proyecto fue la aparición de plagas que destruyeron las plantaciones de árboles de caucho BRYAN DENTON - NYTNS

Otro motivo que llevó al abandono del proyecto fue la imposición de la cultura estadounidense. Según Lúcia, existía la idea errónea de que la Amazonía era un desierto poblacional y que era posible crear una ciudad desde cero. “Esta idea es completamente equivocada, aunque algunas personas todavía piensen así. En el lugar donde se creó Fordlândia, vivía gente, indígenas, habitantes de los ríos”, señala.

Henry Ford intentó imponer un estilo de vida con normas rígidas de comportamiento, alimentación, higiene y ocio, explica Zâmara BRYAN DENTON - NYTNS

Algunas de estas personas se dedicaron a la producción de caucho, trabajando en áreas como la extracción de látex de los árboles y el procesamiento del producto, así como en el funcionamiento del municipio. “Sin embargo, Henry Ford intentó imponer un estilo de vida con normas rígidas de comportamiento, alimentación, higiene y ocio, lo que generó conflictos y resistencia", explica Zâmara.

El choque cultural con las costumbres y normas basadas en los “valores americanos” provocó insatisfacción entre los trabajadores brasileños, generando tensiones y revueltas.

Se animaba a los trabajadores a seguir rutinas consideradas sanas y productivas BRYAN DENTON - NYTNS

“Henry Ford pretendía imponer un modelo moral, una disciplina y unas normas de higiene que abarcaban hasta los más mínimos detalles de la vida cotidiana. Se animaba a los trabajadores a seguir rutinas consideradas sanas y productivas, con normas estrictas sobre el comportamiento, la alimentación y el ocio, a menudo consideradas invasivas”, analiza Zâmara.

Henry Ford pretendía imponer un modelo moral, una disciplina y unas normas de higiene que abarcaban hasta los más mínimos detalles de la vida cotidiana

Por ejemplo, se prohibieron las bebidas alcohólicas, se realizaron inspecciones de higiene en los hogares, se exigió a los trabajadores que se sometieran a la toma de muestras de sangre y se impuso una agotadora jornada laboral de 9 a 17 horas, a pesar del calor de la región. Para el ocio, el municipio ofrecía jardinería, golf y bailes folclóricos estadounidenses. La cultura y las costumbres locales fueron completamente ignoradas y prohibidas.

Para el ocio, el municipio ofrecía jardinería, golf y bailes folclóricos estadounidenses

“La ciudad se regía por una mentalidad completamente ajena al país, con una dieta originaria de Estados Unidos, basada en leche en polvo y hamburguesas, lo cual no agradaba en absoluto a la población local. El ritmo industrial, regulado por alarmas, tampoco formaba parte del repertorio de la gente de la región”, señala Lúcia.

A esto se sumaron los altos costos de mantenimiento de la empresa, la baja productividad y, finalmente, el desarrollo del caucho sintético, lo que en última instancia hizo inviable la continuación del proyecto, señala Zâmara.

Algunas razones del fracaso fueron los altos costos de mantenimiento de la empresa, la baja productividad y, finalmente, el desarrollo del caucho sintético Getty Images

“La vegetación, en cierto modo, también se rebeló y enfermó. Por eso la iniciativa duró relativamente poco tiempo”, analiza el profesor de cine de la UFF.

Arquitectura extranjera

Las construcciones en Fordlândia también reflejaban un intento de reproducir, en la Amazonía, el modelo de los pequeños pueblos de Estados Unidos. “En cuanto a la arquitectura, este control se reflejaba en casas compactas con pocas habitaciones, lo que permitía ahorrar tiempo y facilitaba el mantenimiento“, afirma el arquitecto de la UFPA.

Las viviendas seguían los patrones constructivos típicos de las ciudades industriales estadounidenses de principios del siglo XX, con bungalows de madera que presentaban porches cubiertos al estilo Cape Cod (una arquitectura residencial estadounidense clásica originaria de la Nueva Inglaterra del siglo XVII).

Las construcciones en Fordlândia también reflejaban un intento de reproducir, en la Amazonía, el modelo de los pequeños pueblos de Estados Unidos BRYAN DENTON - NYTNS

Los techos a dos aguas presentaban tejas metálicas recubiertas de amianto, un material elegido para repeler los rayos solares, pero que tenía el efecto contrario y retenía el calor, lo que lo hacía inadecuado para el clima del norte de Brasil. “La ciudad estaba organizada de forma jerárquica y sectorizada, con zonas industriales, comerciales y hospitalarias separadas de las zonas residenciales de los pueblos”, afirma Zâmara.

Los administradores y técnicos extranjeros ocupaban casas más grandes y bien ubicadas en el barrio llamado Vila Americana, construido en terrenos más elevados, mientras que los trabajadores brasileños vivían en viviendas sencillas y comunitarias en otros pueblos.

Los administradores y técnicos extranjeros ocupaban casas más grandes y bien ubicadas en el barrio llamado Vila Americana BRYAN DENTON - NYTNS

“Fordlândia contaba con una infraestructura urbana considerada avanzada para la región en aquel momento, como un hospital, una escuela, una cafetería, un cine y zonas de ocio, además de un sistema de suministro de agua y electricidad”, informa el especialista de la UFPA.

Declive y abandono

En 1945, la empresa abandonó definitivamente el proyecto y devolvió las zonas al gobierno brasileño. “A pesar del cese de las actividades, las ciudades permanecieron bajo la administración del Ministerio de Agricultura y aún sobreviven, gestionadas por los gobiernos municipales”, afirma Zâmara.

En 1945, la empresa abandonó definitivamente el proyecto y devolvió las zonas al gobierno brasileño Getty Images

Hoy en día, en Fordlândia, se puede ver la torre de agua, el almacén de caucho y, según Lúcia, algunas de las máquinas Ford que aún funcionan. “La idea de que es un pueblo fantasma es errónea. La ciudad tiene escuelas, niños, adultos y una población que incluso está creciendo”, señala.

Fordlândia es actualmente un distrito del municipio de Aveiro, donde residen muchos exempleados o jubilados del Ministerio de Agricultura. La economía local gira en torno a la pesca y la agricultura, además de la reciente expansión de grandes plantaciones de soja y la producción ganadera.

Fordlândia es actualmente un distrito del municipio de Aveiro, donde residen muchos exempleados o jubilados del Ministerio de Agricultura Getty Images

“Algunos edificios de la época de la empresa aún se conservan, aunque muchos están en mal estado, como los grandes almacenes y la antigua maquinaria industrial. El antiguo Hospital Henry Ford ya no existe; solo quedan sus ruinas. Las casas han sido reocupadas con el tiempo y, si bien algunos residentes desean preservar los elementos originales, muchas ya han sufrido modificaciones importantes”, señala el arquitecto.

Es posible visitar la zona desde los municipios de Santarém e Itaituba. El principal medio de acceso es por río, ya que las carreteras no están en buen estado. “La localidad cuenta con una posada sencilla y agradable. Belterra, más cercana a Santarém, se ha convertido en un municipio y una ruta turística gracias a sus playas de agua dulce, que conservan los colores verde y blanco del Ford en los edificios de gran parte del centro de la ciudad”, informa Zâmara.