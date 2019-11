Taylor Swift y su gran noche en los American Music Awards 2019

Taylor Swift se consagró como artista de la década, y rompió todos los récords Crédito: Agencias

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de noviembre de 2019 • 10:25

Taylor Swift fue la gran protagonista de los American Music Awards. Se llevó cinco premios, incluido el galardón como artista del año. Ante la mirada orgullosa de sus padres, interpretó varios de sus hits sobre el escenario. A su vez, Billie Eilish fue una de las sorpresas de la velada: ganó como mejor nueva artista y artista favorita alternativa.

Taylor Swift, con uno de los premios que recibió durante los American Music Awards Crédito: Agencias

Swift rompió incluso el récord de victorias de Michael Jackson, quien había ganado 24 premios durante su carrera. La cantante ya tenía en su haber 23 galardones, y sumando los cinco que obtuvo anoche, superó las victorias del Rey del Pop.

Taylor Swift se apoderó del escenario para cantar algunos de sus hits Crédito: Agencias

La intérprete también fue consagrada como artista de la década, y subió al escenario con mucha emoción para celebrar sus diez años. Hizo bailar a todo el público, incluyendo a Selena Gómez, Kesha y Ella Maal, al ritmo de "Shake It Off''. También tuvo momentos más románticos con sus baladas "Love Story'', "Blank Space' y "Lover''.

Taylor Swift, brilló sobre el escenario con su interpretación de "Love Story" al ritmo del piano Crédito: Agencias

En su extenso número musical, sumó a sus dos invitadas de lujo, Camila Cabello y Halsey, para interpretar con mucha sensualidad su canción "I Knew You Were Trouble''.

Camila Cabello, Taylor Swift y Halsey, juntas sobre el escenario del Microsoft Theater Crédito: Agencias

"Este álbum realmente se sintió como un nuevo comienzo. Como compositora me alegra muchísimo poder seguir haciendo la música que me gusta. Estoy muy emocionada por actuar para todos ustedes más tarde'', dijo la cantante al subir por primera vez al escenario. Y agregó: "Esta noche están aquí mis padres, que siempre me apoyaron en mi carrera y fueron mi gran inspiración".

Taylor Swift, la artista de la década, le agradeció a Carole King, quien le entregó otro premio durante la noche Crédito: Agencias

Camila Cabello y Shawn Mendes, los románticos de la noche

Shawn Mendes y Cabello ganaron el premio de colaboración del año, por "Señorita'', y no dejaron de demostrar su amor. También cantaron juntos en el escenario a pura sensualidad.

Camila Cabello junto a Shawn Mendes Crédito: Agencias

Shawn Mendes y Camila Cabello ganaron un premio por la colaboración del año por su hit "Señorita" Crédito: Agencias

Camila Cabello junto a Shawn Mendes. Los más románticos de la velada Crédito: Agencias

BTS, otro de los ganadores de la noche

La banda coreana BTS se llevó tres galardones: gira del año, artista social favorito y grupo favorito de pop. Asimismo, entre otros premiados J Balvin se destacó como el artista latino favorito; Carrie Underwood fue distinguida por tener el mejor álbum de música country por Cry Pretty; y Bruno Mars fue elegido el artista masculino favorito de soul, al igual que Beyoncé en la misma categoría, pero como artista femenina.

La cantante Billie Eilish posa con sus dos galardones: a la nueva artista del año y a la mejor artista alternativa Crédito: Agencias

El rapero Lil Nas también subió el escenario a agradecer su premio Crédito: Agencias

Selena Gomez, en la alfombra roja. La cantante bailó todas las canciones de Taylor Swift Crédito: Agencias

Carrie Underwood con su premio al mejor álbum de country por Cry Pretty Crédito: Agencias

Shania Twain dijo presente en la ceremonia y fue la encargada de cerrar la noche de los American Music Awards Crédito: Agencias