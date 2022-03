Teatro Colón: La bohème, la ópera “a prueba de directores” que es la favorita de todos los públicos

El éxito y la consagración mundial le llegó a Giacomo Puccini con La bohème. Un reconocimiento que desde el mismo momento de su estreno le fue otorgado en exclusiva por el público y que hoy, luego de 126 años, lo sigue manteniendo. A pesar de no haber obtenido la aprobación de la crítica, que prefirió la versión escrita por Leoncavallo, fue esta creación del compositor italiano con libreto de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, la que se ganó el corazón de la gente. No existe casa de ópera que cada tanto no ceda ante la tentación de programarla, con la certeza de ser un convocante seguro. Y esto no es un dato menor después de todo lo que el mundo lírico ha sufrido con la pandemia.

Sería muy difícil cuantificar el número de personas a quienes la vida de estos cuatro “bohemios” ha conmovido. Una música y una historia que durante generaciones ha acompañado a los amantes de este género musical y que ahora vuelve de nuevo al Teatro Colón. Nueve funciones programadas con las que se inicia la temporada 2022. Un estreno que también marca una nueva etapa para este teatro al coincidir con el cambio de dirección. A partir de esta semana, Jorge Telerman será su nuevo director general, reemplazando a María Victoria Alcaraz quien desde 2015 se desempeñaba en ese cargo.

“Si puedes escribir La bohème puedes escribir cualquier cosa”

Hay muchas y diversas opiniones que explican las razones por las cuales esta ópera mantiene su popularidad a través de los años y lo más probable es que la mayoría esté en lo cierto. Cuando a Andrew Lloyd Weber, el famoso compositor reconocido por sus musicales como Evita y Los miserables, le preguntaron en una entrevista concedida a The Guardian, si consideraba necesario que se enseñase teatro musical en las escuelas de música respondió: “No hay necesidad. Todo lo que alguien necesita estudiar es el segundo acto de La bohème porque es la pieza de teatro musical más bien construida que existe. Es prácticamente a prueba de directores: no se puede escenificar mal porque funciona demasiado bien. Si puedes escribir La bohème, puedes escribir cualquier cosa”.

En su libro Escenas de la vida bohemia, Henri Murger hace una recopilación de relatos a través de los cuales describe el estilo de vida de aquellos jóvenes que se dedicaban al arte, haciendo popular el calificativo de “bohemios” para denominarlos. Un libro que gozó de mucha popularidad cuando fue publicado y sirvió de inspiración para el libreto de la ópera de Puccini. La bohème terminó creando así un arquetipo para todos los jóvenes artistas que ha perdurado a lo largo del tiempo. Esta identificación que el público logra sobre este período de la vida quizás sirva para explicar en parte, la cantidad de veces que esta ópera termina programándose. Estrenada en el Teatro Regio de Turín en 1896, se presentó en Buenos Aires apenas unos meses después, en el Teatro de la Ópera. A partir de ese momento no ha dejado de estar en el repertorio temporada tras temporada, contando hasta con la visita del propio Puccini para la de 1905. En el Colón se presentó por primera vez en 1909, siendo ésta la número 56 (contando algunas temporadas de primavera y verano fuera de las oficiales).

Stefano Trespidi, el director de escena, regresa por tercera vez al Colón (en 2017, repuso La Traviata de Franco Zeffirelli); su versión de La bohème se vio en el escenario del Colónpor primera vez en 2018 Prensa Teatro Colón

Stefano Trespidi, el director de escena, regresa por tercera vez al Colón. La primera vez en 2017, vino para hacerse cargo de la reposición de La Traviata de Franco Zeffirelli. Luego, en 2018 para presentar una producción propia: La bohème. La misma que veremos ahora y a la que afirma no haberle hecho ningún cambio, salvo el que significa adaptarse a un nuevo elenco y a cierta reducción en los números por el protocolo de la pandemia. Trespidi es el director artístico del Arena de Verona, ese coliseo romano que se hizo famoso a partir de 1913 por la presentación de espectáculos líricos imponentes. Con una capacidad para 22.000 espectadores, programar una temporada para ese escenario requiere conocer a fondo los requerimientos para convocar y también para instaurar en las audiencias las ganas de regresar cuantas veces se pueda. “Después de estos dos últimos años tan complicados es necesario conseguir que el público vuelva de nuevo y hay títulos que garantizan que esto suceda. Son obras que la gente quiere y tiene deseos de disfrutar una vez más. Lo hicimos ya en Verona. Pero, también creo que es necesario programar otros no tan conocidos para que la audiencia aprenda a descubrirlos. En La bohème aparte de su música maravillosa, que para mi es lo primero, se reflejan todos los grandes sentimientos que experimentamos en la juventud y en la vida. De alguna manera o de otra hemos vivido algo como lo que se muestra aquí y eso la convierte en la ópera de todos”.

Una puesta tradicional en lo que se refiere a la escenografía y al vestuario pero que a la vez está dotada de una energía y un movimiento muy moderno, según la describe Trespidi. “Hay mucha actuación y eso es algo que le da actualidad. Estoy feliz de volver con un espectáculo que fue tan bien recibido y que una producción mía sea la que inaugure la temporada lírica en este teatro resulta muy gratificante”.

Habrá dos elencos para las nueve funciones programadas: Verónica Cangemi y Alexandra Grigoras (Mimí), Saimir Pirgu y Galeano Salas (Rodolfo), Alfonso Mujica y Armando Noguera (Marcello), Giuliana Gianfaldoni y María Belén Rivarola (Musetta), Fernando Radó y Emiliano Bulacios (Colline), Juan Font y Felipe Carelli (Shaunard) junto al Coro Estable y el Coro de Niños. La escenografía e iluminación son de Enrique Bordolini y el vestuario de Imme Möller.

Con una carrera consagrada casi en su totalidad a la dirección de óperas, actividad que lo ha llevado alrededor del mundo (Italia, Francia, Alemania, España, Viena, Irlanda, Seúl, Tokio, Washington, Brasil, México, Chile e Israel) el francés Alain Guingal, director invitado quien estará al frente de la Orquesta Estable, afirma que La bohème es un mito que siempre sueña con volver a hacer “Es una obra maestra. Puccini es un colorista y tiene una orquestación extraordinaria. Soy contrario a los que afirman que esta es una ópera verista. Para mí, junto a Massenet, a quien considero otro colorista a la par y con una escritura que se asemeja mucho a la del compositor italiano, representa más bien el impresionismo. Luego de dos años en los cuales todos los compromisos que tenía para dirigir eran cancelados por la pandemia, el poder volver a hacerlo y que sea con este título representa un regalo. La orquesta es maravillosa, tiene una sonoridad hermosa que se ve resaltada por la acústica de este teatro. Espero dar lo mejor de mí, esta obra y este lugar lo merece.”