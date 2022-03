Teatro Colón: cuenta regresiva para comenzar la temporada de ópera, el martes, con Jorge Telerman como su nuevo director general

El público de la ópera espera con ansias que el próximo martes suba al escenario principal del Teatro Colón la obra La Bohème, de Puccini, que tendrá, hasta fines de marzo, nueve representaciones. También se espera que ese día el gran coliseo argentino de la lírica comience una nueva etapa. Un día antes estaría firmado el decreto que designe a Jorge Telerman como nuevo director general del Colón en reemplazo de María Victoria Alcaraz , quien se desempeña en ese cargo desde 2015.

Desde anteayer por la tarde, cuando se oficializó el cambio mediante un comunicado del área de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hay más reuniones que de costumbre en las dependencias porteñas, tanto para agilizar este traspaso de mando como para llenar los agujeros vacíos que deja este movimiento de piezas. Porque no hay que olvidar que Telerman deja un puesto clave, el de Director General y Artístico del Complejo Teatral Buenos Aires, que ofrece programación en los espacios del San Martín y en otras cinco salas porteñas.

En menos de una semana se intentaría rearmar un esquema que entró en crisis con el comienzo de 2022, especialmente desde que la directora del Ballet Estable, Paloma Herrera, renunció a su cargo, el 31 de enero pasado. Desde entonces también resurgieron las habituales críticas al alquiler de la sala principal del teatro para conciertos de música pop y rock, y a esto hay que sumarle que, a principios de marzo, se conoció la renuncia del director del Centro de Experimentación, Miguel Galperín.

Hay que recomponer el tejido. Un teatro de música sinfónica, de cámara, lírica y ballet puede tener muchas actividades relevantes, sin duda, pero la ópera suele ser la que se lleva la mayoría de las miradas. Si hay que fijar una grilla de largada, uno de esos acontecimientos puede ser el primer título lírico del año. Es por eso que las fichas pueden estar puestas en el martes, cuando suba La Bohème -con dirección musical del francés Alain Guingal, puesta en escena de Stefano Trespidi y las actuaciones solistas de Verónica Cangemi, Alexandra Grigoras, Saimir Pirgu y Alfonso Mujica, entre otros-. Porque eso marcará tanto el regreso de la lírica luego de dos años de pandemia como el rumbo que tomará el teatro, de aquí en adelante.

Jorge Telerman Patricio Pidal

¿Puede fallar? Sí. Los memoriosos recuerdan que tras la salida de José Pablo García Caffi como director de esta sala (estuvo al frente entre febrero de 2009 y enero de 2015) se demoró casi una semana para que su sucesor, Darío Lopérfido quedara formalmente en funciones. Pero no debería ser este el caso, con tantas reuniones y una semana a la que todavía le quedan dos días hábiles para obtener más definiciones.

Lo que se sabe y lo que no

Por ahora no hay indicios de que tanto la temporada del Complejo Teatral Buenos Aires como la del Teatro Colón vayan a sufrir modificaciones. Se respetarían los programas presentados para 2022. Sin embargo, queda muchos interrogantes. En el CTBA falta el nombramiento del nuevo director y, aunque se barajan muchos nombres (algunos conocidos y otros no tanto, así como algún posible cambio estructural) es improbable que el nuevo titular de esas prestigiosas salas teatrales de la ciudad sea designado en estos días.

En el Colón queda por confirmarse al equipo del Teatro Colón que viene trabajando con Alcaraz, a menos que el director entrante quiera hacer cambios en distintas direcciones. En estos días no ha habido movimientos en otros puestos estratégicos, pero habrá que esperar la llegada del funcionario para ver qué empatía mantiene con personas con decisión, como el director ejecutivo Martín Boschet y el director artístico y de producción Enrique Arturo Diemecke.

El maestro Mario Galizzi en su primera clase como director del Ballet Estable del Colón, en febrero último; Giselle será la apertura de la temporada de danza, en abril próximo Gentileza Teatro Colón

Se supone que en áreas como el ballet todo seguirá su marcha, ya que la designación del maestro, director y coreógrafo Mario Galizzi es muy reciente (se efectivizó semanas atrás, tras la partida de Paloma Herrera) y cuenta con el aval del cuerpo de bailarines. Conoce el teatro desde adentro, dirigió al Ballet Estable décadas atrás y no viene con ánimos revolucionarios, al menos para lo que resta del año. “Hoy trabajo sobre lo que está programado, tengo que ver si fueron todas las contrataciones aceptadas, y puedo tener mis diferencias con algún título que me gusta más que otro, pero eso es normal”, explicó a LA NACION, días después de asumir.

El caso opuesto puede ser el del Centro de Experimentación. Actualmente no tiene director, desde la renuncia de Miguel Galperín, ni programación agendada. Hasta dos días antes del estreno de la primera obra que el CETC tenía previsto ofrecer había en su sala, ubicada en los subsuelos del Colón, un vacunatorio del Gobierno de la Ciudad que había sido instalado comenzado el verano, dentro del marco de la emergencia sanitaria por la pandemia coronavirus. No había allí ensayos generales para un estreno. Ese fue uno de los motivos de la renuncia de Galperín. Por ahora, el Centro de Experimentación tiene programación, pero no está con fechas firmes. Fuentes del Colón explicaron que las obras no se levantarán, pero habrá que darles a casi todas, nuevas ubicaciones en el calendario.

Apenas asumido, Jorge Telerman deberá buscar un director para el CETC y poner la programación en marcha, marcar una línea sobre los cuestionados conciertos que no son producciones del Colón (o asociadas al teatro), y estar atento a los reclamos del cuerpo de bailarines, que pelea por una jubilación especial (la que existió en el Colón y hoy existe en otros teatros argentinos), entre otros temas que necesitan resoluciones más o menos urgentes.

En agenda, el Colón tiene para este mes varios conciertos de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y para abril las funciones del ballet Giselle (comienzan el 5) y la apertura del ciclo Grandes Intérpretes Internacionales (el 7) nada menos que con Plácido Domingo.