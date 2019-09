Thom Yorke, muy íntimo, habló sobre la muerte de su expareja

Yorke Crédito: Diego Spivacow/AFV

El líder de Radiohead estuvo 23 años con Rachel Owen

El líder de Radiohead, Thom Yorke, habló del "momento difícil" por el que pasó su familia después de que su expareja murió de cáncer, durante una entrevista en el programa Desert Island Discs, de la BBC Radio 4.

Yorke conoció a Rachel Owen, artista y profesora de la Universidad de Oxford, cuando eran estudiantes de arte en la Universidad de Exeter. La pareja estuvo junta durante 23 años y tuvieron dos hijos, Noah y Agnes, antes de separarse, en 2015. Owen murió a los 48 años, en 2016, después de sufrir cáncer. Había tenido problemas de salud, pero siguió dando clases de italiano hasta que no pudo más.

Al consultarlo acerca de ser un padre para dos adolescentes, Yorke le dijo a la conductora Lauren Laverne: "No puedo esperar para poder ocupar el lugar de su madre, pero estamos bien. Estoy realmente orgulloso de los dos. El tema me aturde casi todos los días. No puedo creer que tengan algo que ver conmigo. Son personas tan geniales".

Owen era un artista de renombre internacional, que mezclaba fotografía y grabado. Su trabajo académico se centró en la literatura medieval italiana. Al respecto, Yorke dijo: "Cuando la madre de los niños murió, fue un período muy difícil y pasamos por muchas cosas. Fue muy duro. Ella sufrió mucho y mi ambición es asegurarme de que salgamos bien, y espero que eso sea lo que está sucediendo". Y agregó: "Tengo suerte ahora porque estoy con una nueva compañera, que vino a traer luz a todo esto, lo que me da una gran fuerza. Y, realmente, si todo está bien, si soy capaz de hacer música que exprese todo eso y siga siendo importante para la gente, eso es más de lo que puedo pedir".

En otro orden, el músico, que pasó gran parte de su carrera criticando a los políticos por no hacer nada sobre la emergencia climática, deslizó una autocrítica. Admitió ante Laverne que era un hipócrita por volar alrededor del mundo de gira mientras hacía campaña por el cambio climático. "La cosa con la que siempre he luchado es que si estoy haciendo campaña por el cambio climático y soy alguien que tiene que volar por mi trabajo... soy un hipócrita. Pero es una cosa sistémica que tiene que cambiar. Podés hacer cosas, pero las cosas reales tienen que suceder en el Parlamento y en la ONU".