Tina Turner y Mick Jagger: tensión sexual, una larga amistad y el día en que él le arrancó la falda en pleno show

Escuchar

Tina Turner y Mick Jagger se conocieron en 1966 en el Reino Unido y conectaron inmediatamente arriba y abajo del escenario. Aunque sus caminos se cruzaron en diferentes momentos y circunstancias, sus historias individuales se entrelazaron en un maravilloso recorrido de música, éxito y desafíos personales. La conexión entre ambos fue más allá de la admiración mutua. Se trata de una amistad profunda que nació en el escenario y se consolidó a través de los años.

Cuenta la historia que la cantante influyó decisivamente en el líder de los Rolling Stones y lo inspiró a potenciar su manera de moverse en el escenario. Si se ven algunas presentaciones de la primera gira por Norteamérica de la banda inglesa, en 1964, Jagger apenas se movía. “Es algo extraño, desde la audiencia sentís una energía tremenda. Sentís que necesitan algo. Y ese algo tenía que expresarlo en muchas más formas que solo canto”, reflexionaba años más tarde Jagger.

Por entonces, los Stones acostumbraban a invitar a diferentes bandas afroamericanas para los shows de apertura durante sus giras, lo que permitió que se generaran lazos entre ellos y muchos artistas. Hacia 1966, durante una gira británica, los Rolling Stones tuvieron como teloneros a The Yardbirds, a Long John Baldry y al dúo Ike & Tina Turner. Así fue como Mick Jagger conoció a la carismática cantante norteamericana, con la que comenzó una relación de amistad que se mantuvo con el tiempo.

Tina Turner le enseñó algunos pasos de baile a Mick Jagger, pero él nunca admitió que aprendió a moverse gracias a ella instagram @mickjagger

Durante una entrevista de 1997 con Larry King, Turner describió la experiencia como “divertida” y “fantástica”: “Mi primera experiencia fue cuando Mick Jagger entró en el vestuario sin llamar a la puerta y dijo: ‘Me encanta cómo bailás’. Esa fue mi primera presentación. No sabía quién era”, le dijo Turner a King.

No era la primera vez que aseguraba desconocer de quién se trataba, tal como señaló durante una entrevista para la revista People, en 1981: “No sabía quiénes eran los Stones. Eran solo estos chicos blancos y Mick era el que siempre estaba parado a un lado mirándonos. Era un poco tímido frente a mí, pero finalmente comenzamos a divertirnos. Traté de enseñarle algunos bailes, porque simplemente se quedaba parado en el escenario con la pandereta”.

Tina Turner y Mick Jagger, dos artistas que nunca pasaron inadvertidos en escena Rusty Kennedy - AP

Si bien a lo largo de los años Tina sostuvo haberle enseñado aquellos movimientos de baile a Jagger, él lo negó en el libro Según los Rolling Stones (2009): “Ella siempre dice que lo hice, pero es una mujer y el movimiento involucrado es totalmente diferente”. Años después, en otra entrevista para el Daily Mail, en 2017, Tina volvía sobre el tema: “Mick quería bailar y yo era bailarina. Nunca me dio el crédito, pero trabajábamos con él en el vestuario, yo y las chicas, y le enseñamos coreografías”.

Más allá de la disputa sobre el baile que les divertía sacar a la luz cada vez que les preguntaban, sin dudas Mick Jagger fue una de las grandes inspiraciones de Tina. En ese sentido, la cantante señaló que siempre había querido llenar estadios como los Stones. Se sabe, tuvo oportunidad de hacerlo sola y también reiteradamente junto al propio Mick.

En 1966, la cantante y su entonces pareja Ike Turner abrieron para los Rolling Stones en su gira británica. En noviembre de 1969 volvieron ser invitados para el show de apertura en su gira norteamericana. Poco después, Ike & Tina Turner grabaron una versión de “Honky Tonk Women”, el single de los Rolling Stones de 1969.

Ya como solista, el éxito global de Tina Turner se consolidaba con el lanzamiento de Private Dancer, publicado en 1984, que marcó un hito en su trayectoria artística, así como su participación en la grabación del single “We are the World”. Producidos por Mark Knopfler, aquellos hits ochentosos como “What’s Love Got to Do With It”; “Let’s Stay Together”, “We Don’t Need Another Hero” y “The Best” la posicionaron como figura indiscutida del soul-rock. Para entonces, ya había aflorado su faceta cinematográfica cuando actuó en Tommy (1975), la adaptación para el cine de la ópera-rock de The Who, realizada por el director inglés Ken Russell. En 1985, también trabajó en Mad Max Beyond Thunderdome (acá traducida como Mad Max: más allá de la cúpula del trueno).

Así las cosas, ambos artistas atravesaban el pico de popularidad y su relación se volvía más estrecha. Por aquellos años, los Stones la invitaron a abrir tres nuevas fechas en el tramo norteamericano de la gira promocional de Tatoo You y, durante una presentación en el Festival Live Aid de 1985, en Filadelfia, Jagger le arrancó la falda en el escenario.

“Mick y yo nunca pudimos simplemente quedarnos allí y cantar, no éramos nosotros. Teníamos que hacer algo. Me miró. Llevaba una blusa y una falda de cuero negro ajustadas y pude ver que se estaba formando una idea traviesa”, recordó Tina aquel incidente.

La dupla también se presentó junta en 1989, durante la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll de los Rolling Stones, en una de las últimas veces que los dos compartirían escena. “¿Cuántas mujeres pueden estar a la altura de Mick Jagger en el escenario? Sin embargo, Mick y yo siempre la pasamos genial juntos”, escribió Turner en la autobiografía My Love Story.

La amistad continuó durante décadas. En 2021, Turner le envió sus mejores deseos de cumpleaños por Facebook: “Compartir escenario con Mick siempre ha sido una gran emoción para mí. A partir de los años sesenta, cuando le enseñé algunos pasos de baile, hasta el día de hoy, solo tengo recuerdos dorados de nuestra amistad”. Poco después, Jagger le devolvía el cumplido vía Instagram, calificándola de “inspiradora, cálida, divertida y generosa”.

Ya separada de su conflictivo matrimonio con Ike Turner, con los años surgieron rumores que hablaban de una posible relación romántica entre ambos. Aunque nunca estuvieron juntos oficialmente, y ninguno de ellos se manifestó públicamente al respecto, Tina confesó que siempre sintió algo especial por el cantante de “Sympathy for de Devil”.

Mick Jagger y Tina Turner: una larga amistad y la confesión que la cantante hizo en sus últimos días instagram @mickjagger

Más aun, unas semanas antes de su muerte, durante una entrevista exclusiva con el medio británico The Guardian, la cantante de 83 años reveló su amor secreto por el líder de los Rolling Stones: “Siempre estuve enamorada de Mick Jagger. Me encantaba cuando salíamos de gira con los Rolling Stones”, admitió la enorme arista, dueña de una imagen y carisma arrollador.

Tras su muerte, el 24 de mayo de 2023, uno de los tantos artistas que la despidió fue el propio Mick Jagger, a quien Tina Turner tanto admiraba. “Estoy tan triste por la muerte de mi increíble amiga, Tina Turner. Era una artista y cantante increíblemente talentosa. Era inspiradora, cálida, divertida y generosa. Me ayudó mucho cuando era joven y nunca la olvidaré”, escribió el líder de The Rolling Stones.

La historia de Mick Jagger y Tina Turner es un testimonio de la poderosa conexión que puede surgir entre dos artistas en el escenario. Una amistad que se forjó en el fuego del rock and roll y que se mantuvo a través de los años, dejando un legado de música, admiración y respeto mutuo.

Temas Amistades musicales