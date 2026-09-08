La llamativa reflexión de Tini Stoessel en su último show y qué dijo el abogado de sus padres sobre el conflicto que tienen

En medio del conflicto familiar que atraviesa con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, Tini volvió a los escenarios con una nueva etapa de su gira Futttura. Anoche, durante su show en Monterrey, la artista se emocionó al cantar uno de sus temas y luego conmovió a sus fans cuando, en medio de la presentación, se sentó en el piso para hablar sobre salud mental.

Durante la canción “Buenos Aires”, que integra su último y más introspectivo álbum, Un mechón de pelo, Tini se dejó caer de rodillas y escuchó al público repetir sus versos mientras cantaba sin micrófono. Luego, se tomó unos minutos para compartir unas palabras con sus seguidores.

“Es inevitable no emocionarse. Primero, por estar arriba de un escenario. Hay sentimientos que te exceden”, explicó. “Me parece que todos, en algún momento de nuestras vidas, pasamos o estamos pasando por algún proceso. Y déjense ayudar por amigos, por las personas que más quieren”, continuó.

Con una voz cálida pero firme, la artista hizo referencia directa a la salud mental. “No se sientan locos. Hablar de salud mental, para muchas personas, quizás sigue siendo un tabú, pero es una realidad y es una realidad importante para todos nosotros”.

“Creo que todos venimos con cargas emocionales y con temas emocionales para atravesar. Al final, siempre, más allá de todas las personas que estén alrededor, hay alguien que te termina salvando. Y si hay alguien acá que está pasando por algo, dense una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, una cuarta oportunidad para volver a encontrarse con ustedes mismos y con las personas que de verdad los quieren bien”, completó, antes de cerrar con un mensaje para sus fans: “Los amo”.

Un regreso esperado

Tini volvió a los escenarios en México (Foto: captura / Instagram @tinistoessel)

Con gran expectativa por parte de sus seguidores, Tini Stoessel volvió con su gira Futttura el miércoles 2 de septiembre en Guadalajara, México. Ese día, si bien no se pronunció directamente sobre la disputa económica con sus padres, lanzó una contundente reflexión personal con la que dejó en claro cómo se siente actualmente.

“Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome. Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, más feliz que nunca, que estoy muy agradecida con mi equipo, mis amigas de toda la vida y con el amor de mi vida y con todos ustedes acá presentes”, expresó sobre el escenario del Arena Guadalajara hacia el final del show.

La palabra del abogado de Alejandro Stoessel

Hace tres meses, la cantante finalizó su relación laboral con Alejandro Stoessel luego de 15 años de trabajo en conjunto. La interna quedó expuesta en las últimas semanas a raíz de las diferencias entre la cantante y su padre por el manejo de sus finanzas y de las sociedades vinculadas a su carrera. La situación derivó en una auditoría solicitada por Tini para conocer en detalle el estado de sus bienes y las decisiones tomadas durante los años en que su padre estuvo al frente de su trayectoria profesional. Hasta el momento, no hay un acuerdo económico entre las partes que ponga fin a la disputa.

Tini junto a su padre, Alejandro Stoessel

Esta mañana, Agustín Rodríguez, abogado de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, habló con un cronista de Puro Show y aseguró que el conflicto está cerca de llegar a su fin. “Somos optimistas de que en el corto plazo todo esto se va a terminar”, explicó. Luego, aseguró que “se dijeron muchas cosas” y, si bien no especificó más sobre el tema, anticipó que “va a haber acciones legales”.

“No se puede alegremente manchar la moral y la honorabilidad de un tipo como Alejandro Stoessel, que es una persona transparente, muy prolijo en cómo ha manejado la carrera de su hija y en la trayectoria de Tini, que es una estrella”, explicó.

Rodríguez contó además que la versión de que Stoessel “le estaría exigiendo un porcentaje” a su hija por la marca en caso de desvincularse “es un invento”. “No existe un porcentaje. Nada que ver. No hay ni un pedido de un 50 por ciento, ni le pusieron un stent, ni un montón de cosas que se dicen”.

Por último, con respecto a los piedrazos que el productor le arrojó a la prensa, el letrado dijo que lo que más lo sorprendió fue que lo filmaran en su casa, “violando la intimidad de Alejandro Stoessel”.

Tini Stoessel con su padre, Alejandro Stoessel y su mamá, Mariana Muzlera Archivo

El abogado confirmó que todavía no se restableció el contacto entre Tini y sus padres y aseguró que no están preocupados por los nombres que comenzaron a circular alrededor de la cantante porque “ellos nunca dieron ningún nombre”. “No metieron terceros en el medio. Tampoco fue una auditoría, fue una solicitud de documentación, de la cual Alejandro, en las distintas ocasiones, la fue brindando. Sobre esa información es el acuerdo al que se va a llegar”.

“¿Tini está trabajando gratis, como dio a entender?”, quiso saber entonces el notero. “Entiendo que no”, respondió el letrado. “Alejandro la está pasando muy mal anímicamente. Nunca pensó, siendo una persona del medio, que le iba a pasar una cosa así y que iban a decir las cosas que dijeron”. “Él pasó gran parte de su vida tratando de evitarle problemas a Tini y los problemas a veces vienen igual”, cerró.