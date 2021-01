Toque de queda sanitario: la música reacomoda sus horarios

Muchos de los shows con protocolo de distanciamiento adelantarán sus inicios Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Las actividades artísticas como la música y el teatro que se vienen realizando de manera legal, con protocolos, son la otra cara de la preocupación del Gobierno Nacional, los provinciales y municipales por los desbordes de público que se ven desde que comenzó 2021, o incluso antes: playas atestadas de gente y fiestas clandestinas. Los protocolos para este sector permitieron que con gran mesura (y mensura) la agenda de shows presenciales creciera lentamente, hasta encontrarnos, de cara al próximo fin de semana, con fiestas electrónicas, conciertos de jazz y actividades culturales diversas, que incluyen recitales, en un predio estatal como el de Tecnópolis. Claro que a ellos le caben todas las de la ley y ante el decreto presidencial que apunta al cierre sanitario nocturno algunos shows se mantendrán, otros modificarán su horario o serán reprogramados.

Desde el departamento de prensa de Tecnópolis anunciaron cambios de horario en el flamante ciclo Atardecer..., con cuatro sectores destinados a diferentes actividades: "De acuerdo a las nuevas restricciones de circulación que comenzarían a regir a partir de mañana, las actividades en Tecnópolis se reprogramarán", informaron. La franja horaria será de 17 a 21. En la mayoría de los casos las actividades se adelantarán una hora. Es así que las charlas del filósofo Darío Sztajnszrajber, de los jueves a las 20, con invitados, pasarán a las 19. Y los shows musicales, como el del dúo Karma (el viernes, a las 20) y el de Choque Urbano (el domingo, a las 20), pasan a las 19.

En el sector privado, Aadet (cámara que nuclea a productores teatrales y musicales) emitió un duro comunicado por la decisión del cierre nocturno.

Distanciamiento y legalidad

Los últimos días de 2020 los canales de noticias y las redes sociales mostraron cómo se quebraba el acuerdo tácito de distanciamiento social o el uso de barbijos en zonas comerciales de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires (especialmente en paseos de compras) o en manifestaciones populares como las exequias de Diego Maradona en la Casa Rosada o frente al Congreso de la Nación durante el tratamiento de proyectos de ley. A esto hay que sumarle las fiestas clandestinas en cualquier punto del país.

Totalmente distinta es la convocatoria del sector musical, que lo hace a partir de protocolos que son hoy la base de la actividad. El parque Tecnópolis inauguró el miércoles su ciclo de actividades culturales en distintos sectores del predio. En el sector de recitales se destinó una extensión de 13.000 metros cuadrados para un aforo de apenas 400 personas. Sumado a que todas las actividades se realizan al aire libre, la cantidad de público permitida garantiza que no haya menos de dos metros de distancia entre cada burbuja de dos o tres asientos.

Mañana viernes se realizará la segunda fiesta Bresh de 2021 en el Hipódromo de Buenos Aires. La primera, programada para este jueves, agotó sus entradas en poco tiempo. Por protocolo, el máximo de público que le permite el gobierno porteño es de 500 personas, que están distribuidas en burbujas con un máximo de cinco personas por cada burbuja. También por protocolo se realiza el ingreso y el consumo de comidas y bebidas.

"El entretenimiento no es un atentado a la salud y se puede hacer con protocolos", explicó Alejandro "Broder" Saporiti, productor de La Bresh, mientras esperaba el DNU para ver cómo se reacomodarán los horarios de la fiesta del viernes en Buenos Aires. "Todo es un minuto a minuto. 2020 nos dejo ese aprendizaje. Los proyectos tienen que tener una adaptabilidad nunca antes vista por las condiciones tan extremas. Obviamente, si los horarios se reducen lo haremos a la tarde. Y vamos a tratar de darle a los jóvenes y a cualquiera que quiera venir un espacio con la tranquilidad de un protocolo. Es un lugar seguro. Para disfrutar sin que tengan que recurrir al lado B de todo esto que son las clandestinas, que termina siendo un peligro para el que asiste como para la industria. Si ahora nos movemos de 17 a 23, podría ser una suerte de after office que igual tiene su gracia. Habrá que tratar de sacarle partido a las condiciones dadas. Para algunos escenarios, de repente una restricción horaria también le puede jugar a favor. Un 'after' en una playa, por ejemplo. Si bien todo sigue siendo nuevo para la gente, el público también tiene una capacidad de adaptabilidad bárbara".

La fiesta Bresh tiene programadas para este fin de semana funciones en Córdoba, Carlos Paz, Buenos Aires, San Bernardo y Miramar. "Cuando empezamos a agendar las fechas para el verano algunos lugares no tenían los protocolos y nosotros se los mandamos, para que tuvieran la base y que luego se lo aprobaran las instituciones de cada lugar", dice Broder.

De los grandes espacios a los pequeños clubes de música, los recitales en formato presencial regresaron de manera gradual, aislada y, sobre todo, con los cuidados necesarios para disminuir los riesgos de contagio. Y es por eso que la agenda de shows crece, aunque el cierre nocturno sanitario pondrá en pausa algunos proyectos. Durante esta tarde de jueves, locales porteños como Rondeman Abasto esperaban los detalles del decreto para tomar decisiones sobre la programación artística con público presencial que tiene en sus agendas. En principio, otro espacio como Konex no vería modificada su agenda. La Bomba de Tiempo, que el próximo lunes vuelve con su ritual percusivo al patio del Konex, no tendrá modificaciones.

Con 25 años de historia, el Torquato Tasso comenzará el 22 de este mes un ciclo bien tanguero, que lo conecta con sus orígenes. Conciertos del Sexteto Mayor, el trío de Rodolfo Mederos, de los cantantes Soledad Villamil, Ariel Ardit y de Julia Zenko con Guillermo Fernández son algunas de sus propuestas que podrían comenzar más temprano del horario habitual nocturno. Pero no mucho. Estudian que sea a las 21.

