Verano 2020: la agenda de shows musicales de esta temporada

Fusión de géneros, nuevos ciclos, y una ley de cupo femenino. El verano 2020 trae novedades en distintos frentes: visitas internacionales, propuestas nuevas y alternativas en distintos puntos turísticos del país y del otro lado del Río de la Plata. También en la Ciudad de Buenos Aires, la agenda de shows en vivo será agitada durante el verano, incluso con propuestas gratuitas y al aire libre. A la diversidad de géneros se le suma una novedad que dejaron las últimas semanas de 2019: la implementación total de la Ley de cupo femenino, que exige un 30 por ciento de participación de mujeres y disidencias en festivales.

Si en 2019 el trap daba sus primeros pasos en las grillas de propuestas tradicionalmente rockeras como el Cosquín Rock, este año los exponentes de géneros urbanos vuelven a mezclar sus nombres con los clásicos ( Duki, Cazzu y Wos, entre otros, son algunos de los nombres que pisan fuerte en la segunda jornada del festival cordobés). Más al norte, en pleno carnaval jujeño, Los Tekis apuestan a ser anfitriones de un festival que combinará folklore, cumbia, trap y rock: del 21 al 24 de febrero, la tradición ancestral de la Puna va a mezclar, en los mismos escenarios, a solistas y bandas como Kapanga, Damas Gratis, Soledad, Ciro y los Persas y Lit Killah.

La provincia de Buenos Aires, con la Costa Atlántica como epicentro, también tendrá una actividad intensa. Al igual que todos los años, la música electrónica copará paradores marplatenses como Mute. Este año, además, se llevará a cabo la primera edición de C-PIK, un festival que también apuesta a mezclar géneros y combinará artistas de trap, rap, indie y rock en la última semana de enero en Mar del Plata. En esa misma ciudad costera, el 25 de enero, Divididos dará un show gratuito junto a Julieta Rada y Científicos Del Palo en el marco del Movistar Fri Music. Y a unos 400 kilómetros de la playa, en Baradero Rock, también habrá muchas opciones: repartidos en tres fechas actuarán Ska-P, Juana Molina, Miss Bolivia, Acru y más.

Con la Ley de cupo femenino, las mujeres y disidencias formarán parte de al menos el 30% de la grilla de los festivales. Crédito: Archivo

Día por día, estos serán los shows que se podrán disfrutar durante enero y febrero en Buenos Aires y en algunos de los principales puntos turísticos de Argentina y Uruguay.

Enero

Viernes 3 Anitta en Enjoy (Punta del Este)

Viernes 3 Alex Stein en La Caseta Tent (Mar del Plata)

Sábado 4 Tale of Us en Mute (Mar del Plata)

Sábado 4 Fiesta Colta con Neo Pistéa y CRO en La Caseta (Mar del Plata)

Lunes 6 J Mena - La cobra Tour en Enjoy (Punta del Este)

Viernes 10 Bombas de amor en Niceto Club (CABA)

Viernes 10 Abel Pintos en Punta del Este Convention and Exhibition Center (Punta del Este)

Sábado 11 Sasha - John Digweed en Mute (Mar del Plata)

Domingo 12 Boom Boom Kid en Niceto Club (CABA)

Domingo 12 Tini en Punta del Este Convention and Exhibition Center (Punta del Este)

Domingo 12 Steve Lawler en Helena Beach (Mar del Plata)

Jueves 16 Las manos de Filippi en El patio Bar cultural (Mar del Plata)

Jueves 16 Juan Ingaramo + Mala Fama en Centro Cultural Konex (CABA)

Viernes 17 Miranda! en Teatro Vorterix (CABA)

Viernes 17 Popof y más en Helena Beach (Mar del Plata)

Viernes 17 Cuentos Borgeanos en El Club (Mar del Plata)

Viernes 17 Paula Maffía en Café Vinilo (CABA)

Viernes 17 Bart Skils en La Caseta (Mar del Plata)

Sábado 18 Miss Monique, Matias Sundblad en Helena Beach (Mar del Plata)

Sábado 18 Ciro y los Persas en Estadio Polideportivo (Mar del Plata)

Sábado 18 Above and Beyond en Mute (Mar del Plata)

Domingo 19 Guasones en Abbey Road (Mar del Plata)

Domingo 19 Nick Warren en Mute (Mar del Plata)

Viernes 24 Paco Osuna en La Caseta Tent (Mar del Plata)

Viernes 24 Ciclo Bello verano: Amor elefante + Riel + 107 Faunos en Niceto Club (CABA)

Sábado 25 La Delio Valdez en GAP (Mar del Plata)

Sábado 25 Claptone, Cuartero & Kolombo en Mute (Mar del Plata)

Sábado 25 Santiago Motorizado en Niceto Club (CABA)

Sábado 25 Rosario Ortega en Camping (CABA)

Sábado 25 Divididos, Julieta Rada y Científicos del palo en Movistar Fri Music en Paseo Hermitage - Las Toscas (Mar del Plata)

Domingo 26 Fernández Fierro en Teatriz (Mar del Plata)

Febrero

Sábado 1 Las Pastillas Del Abuelo en Club Once Unidos (Mar del Plata)

Sábado 8 Día 1 de Cosquín Rock (Santa María de Punilla). Charly García, Divididos, Skay y los Fakires, Las Pastillas del Abuelo, Él Mató a un Policía Motorizado, Molotov, Nathy Peluso, Un planeta, Louta, Mon Laferte, Ca7riel y Paco Amoroso, Sara Hebe, Kchiparros, Julieta Rada, Bandalos chinos, Telescopios y más.

Domingo 9 Día 2 de Cosquín Rock (Santa María de Punilla). Ciro y los Persas, Ratones Paranoicos, Molotov, Las Pelotas, La Vela Puerca, Los Gardelitos; Babasónicos, Duki, Cazzu, Wos, Ysy A, Neo Pistea, Dakillah, Lucho SSJ, y más.

Martes 11 La Vela Puerca en Centro Cultural Konex (CABA)

Sábado 15 Don Olimpo en La Usina del Arte (CABA)

Sábado 15 Festival Buena Vibra (CABA). Fito Paez, Marilina Bertoldi, Miranda!, Lisandro Aristimuño, Alex Anwandter, El Kuelgue, Bandalos Chinos, Fémina, Perota Chingo, Conociendo Rusia, Lo´Pibito´, Barbi Recanati, Nafta, Paula Maffia, El Zar y más.

Viernes 21 Ozuna en Movistar Arena (CABA)

Viernes 21 Acorazado Potemkin en Niceto Club (CABA)

Del 21 al 24 Carnaval de Los Tekis. Los Tekis, Ciro y Los Persas, Abel Pintos, Soledad, La Mancha de Rolando, Lit Killah, No Te Va Gustar, Damas Gratis, El Chaqueño Palavecino, Kapanga, Ulises Bueno, Bersuit Vergarabat, Miguel Mateos, Dj An Fontan y más.

Sábado 22 Juanes en Punta del Este Convention and Exhibition Center (Punta del Este)

Sábado 22 Día 1 de Baradero Rock (Baradero). La 25, Miss Bolivia, Los Gardelitos, Paula Maffía, Nonpalidece, La Mississippi, Cielo Razzo, Coti, El Plan De La Mariposa, Lucy Patané y más.

Domingo 23 Día 2 de Baradero Rock (Baradero). Los Auténticos Decadentes, Las Pelotas, Los Cafres, Juana Molina, El Kuelgue, Bándalos Chinos, Andando Descalzo, Sara Hebe, Muerdo, Peces Raros, Mi amigo Invencible, Conociendo Rusia y más.

Lunes 24 Día 3 de Baradero Rock (Baradero). Ska-P, Kapanga, Eruca Sativa, Dancing Mood, Árbol, Cadena Perpetua, Massacre, Mustafunk, Acru, Militantes Del Clímax, Bestia Bebé, Los Calzones y más.

Martes 25 Ricky Martin en Orfeo Superdomo (Córdoba)

27, 28 y 29 Ricky Martin en Movistar Arena (CABA)

Viernes 28 Rotman en Niceto Club (CABA)