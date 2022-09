Virus inicia su gira de despedida: La manera en la que participará Federico Moura, su show en el Luna Park y la ciudad de Estados Unidos que pide por ellos

En una amplia y luminosa sala ubicada en la zona de Balvanera, Virus se apresta para un nuevo ensayo. Pero no se trata de un simple ejercicio de rutina más sino de la puesta a punto final para encarar la ya anunciada gira de despedida internacional que coronará más de cuarenta años de carrera.

Mientras Ariel Naón (bajo), Patricio Fontana (teclados) y Agustín Ferro (segunda guitarra) preparan sus respectivos instrumentos, los históricos Marcelo Moura (voz), Julio Moura (primera guitarra) y Mario Serra (batería) reciben a LA NACION haciendo referencia, en primera instancia, a la participación del grupo en la última edición del festival Quilmes Rock celebrada en Tecnópolis hacia finales de abril y comienzos de mayo, algo así como una especie de previa del tour que se avecina.

Marcelo Moura: -“Volver a tocar después de ocho años juntos en el marco de un festival siempre es difícil debido a todos los temas técnicos involucrados y al poco tiempo que tenés en un evento donde participan tantos artistas. Pero, sin dudas, fue algo muy lindo reencontrarse con el público después de tanto tiempo y ver semejante reacción tan positiva. Por otro lado, está muy bueno formar parte de festivales porque te permite demostrar cuál es tu nivel respecto de los demás”.

El entusiasmo por volver a la ruta una vez más y retomar el contacto con el público flota en el aire. Se percibe en el ánimo, en el énfasis con el que pronuncian cada palabra y en los rostros de estos experimentados músicos que saben que están por ser protagonistas de un hecho trascendental en la dilatada trayectoria de Virus que quedará, además, inmortalizado en un completísimo documental.

Virus en el ensayo previo a iniciar una extensa gira de despedida PATRICIO PIDAL/AFV

“Una de las cosas que nos motivó a volver a tocar juntos es el hecho de mostrar estas canciones al público de siempre pero sobre todo a las nuevas generaciones junto con el apoyo de una gran producción detrás. Creo que es el momento ideal, porque a los 95 años puede que tenga el deseo de seguir tocando pero no sé si voy a tener la misma rapidez que ahora”, bromea Mario Serra a lo que Julio Moura suma: “Más allá de los años sin tocar juntos, creo que la conexión entre nosotros estuvo siempre. Puede haber pasado equis cantidad de tiempo pero cuando conectás, ya está. Prácticamente, los tres nos conocemos desde que nacimos, musicalmente hablando, y en ese sentido el reencuentro se dio de manera natural. No hubo nada que replantear ni aclarar. Hay momentos de la vida en que no coincidimos en los mismos tiempos pero cuando eso sí se logra está buenísimo”.

- ¿Se vive un clima particular en los ensayos considerando que se trata de una gira de despedida?

Marcelo Moura: -En realidad, no. Porque, como dijo Mario, no es que vamos a estar tocando durante quince años pero probablemente esta gira dure unos tres o cuatro. Se están sumando nuevas fechas a las ya confirmadas y además hay un factor muy importante y es que los espectáculos han evolucionado mucho técnicamente. Las puestas pasaron a tener un peso tan importante como lo musical. Nosotros siempre fuimos muy sanguíneos sobre el escenario, por eso nos estamos adaptando a toda esta nueva realidad tecnológica que, entre otras cosas, nos permitirá traer de nuevo a Federico para que participe en algunos temas tanto solo como con nosotros. Es algo que ya estamos probando y que nos resulta muy emocionante. Así que supongo que sucederá lo mismo cuando la gente lo vea.

Tecnología mediante, Virus contará con la participación de Federico Moura en algunos pasajes de su show PATRICIO PIDAL/AFV

- Más allá de los infaltables hits ¿circula entre ustedes la idea de aprovechar esta serie de conciertos tan especiales para incluir temas quizás no tan populares del cancionero de Virus como un guiño hacia los fans o para darse un gusto personal?

Marcelo Moura: -Armar la lista de temas siempre es un lindo problema para nosotros porque, afortunadamente, tenemos muchos hits. Si sacás alguna de las canciones que no pueden faltar nunca, que por supuesto tocamos con mucho gusto y sin ninguna obligación, sabemos que el público las va a pedir. Además, ya hay una dinámica con los climas del show que está súper arraigada en nosotros y fluye de manera natural. Por otro lado, técnicamente a través del celular podés saber cuál es el tema de Virus que más se escucha en San Luis, en Chile o en Uruguay y eso también nos ayuda a la hora de confeccionar el listado.

Mario Serra: -Por supuesto que hay temas no tan populares del grupo como decís que nos encantaría volver a tocar. Pero es muy curioso lo que sucede con la tecnología. De hecho, vamos a ir a Estados Unidos donde se está por cerrar una fecha en Dallas porque, según estos datos, es una ciudad donde Virus se escucha mucho. ¡Jamás imaginé que en Dallas se interesaran por nosotros!. Sinceramente no lo puedo creer (risas).

Mientras se ultiman detalles, hasta el momento la banda se presentará en el Festival Primavera Bonaerense de La Plata (24/09), Neuquén (1/10), Rosario, Santa Fe (noviembre) y Córdoba (diciembre). En 2023 visitará Uruguay, Chile y Perú y hará su debut en México, Estados Unidos y España (donde en 1984 se lanzó una versión tecno y up tempo de “¿Qué hago en Manila?” con escasa difusión), concretando así el tan ansiado despegue internacional previsto originalmente para 1988 tras el lanzamiento de Superficies de placer pero que debió suspenderse debido a la salud de Federico Moura. Por su parte, el próximo 31 de marzo desembarcará, con invitados especiales y muchas sorpresas, en el mítico estadio Luna Park, un espacio al que Virus accederá por primera vez y cuyas localidades estarán disponibles a partir de las 12 hs de este lunes 19 de septiembre a través de Ticketportal.

Virus tocará en todo el país, en América Latina, España y también en Estados Unidos PATRICIO PIDAL/AFV

“Cuando Federico se enfermó y la posibilidad de hacer aquella gira internacional se vio frustrada, siempre nos quedó como una cuenta pendiente. En las redes sociales es increíble la cantidad de mexicanos que desde hace años nos piden que vayamos y ahora vamos a poder concretarlo. Y lo mismo ocurre en Estados Unidos y España, donde la comunidad argentina es enorme. Así que nuestra expectativa es total. Y lo del Luna Park también nos tiene muy movilizados. Ya son más de 30 años que falleció Federico y existen dos generaciones de fanáticos que jamás pudieron verlo en vivo. A través de las redes todo el tiempo la gente nos expresa que lo extrañan y muchos lamentan no haberlo conocido. Ahora no es que lo van a conocer pero, de alguna forma, en el Luna va a estar presente gracias a la tecnología y será muy emotivo. Si a nosotros se nos pone la piel de gallina en los ensayos, imaginate lo que va a suceder en vivo”, expresa Marcelo Moura mientras que Mario Serra agrega: “En el ‘88 teníamos todo listo para viajar, con los pasajes emitidos y yo me enteré de la suspensión prácticamente con un pie arriba del avión. Todo fue muy repentino, por eso me alegra mucho que podamos finalmente visitar todos estos países como así también tocar en el Luna Park, donde ni siquiera pude hacerlo como baterista de Charly García”.

Otro detalle relevante que viene acompañando a este emprendimiento es la aparición de Viaje de placer, una serie de EP donde artistas reconocidos (Massacre, Leo García, Moreno Veloso, Javiera Mena, Rayos Láser, Joaquín Vítola, Bruno Albano) junto a nuevos valores (Alejandro Paz, Superido, Uma, Vita Set) revisitan la obra de Virus a modo de homenaje, dando cuenta de su enorme legado e influencia, En ese sentido, tanto los hermanos Moura como Mario Serra se sienten profundamente halagados y agradecidos. Sin embargo, afirman que debieron transcurrir muchos años antes de que la incomprensión, la indiferencia y las duras críticas recibidas en sus comienzos se transformaran en el reconocimiento y el respeto de los que gozan en la actualidad.

“Es un gran orgullo que permanentemente tantos artistas aparezcan haciendo versiones de nuestros temas. Inclusive hasta las nuevas camadas de trap escuchan Virus y chicos de 13 años, como mi hija, se saben todas las letras de memoria. Creo que son canciones que superaron las modas, el paso del tiempo y al seguir sonando frecuentemente en la radio permanecen vigentes en muchísima gente. Pero no todo el tiempo fue así. Sobre todo al principio de nuestra carrera cuando irrumpimos con algo diferente a lo que sonaba en ese momento. Nos criticaban por las letras, la ropa y los peinados cuando, en realidad, estos últimos eran sólo un accesorio de lo musical. Hoy en día es lo más normal del mundo que un artista tenga un asesor de vestuario o un estilista y a nadie se le ocurre objetarlo. En definitiva, lo nuevo, lo distinto siempre genera rechazo y molestia pero nosotros estábamos muy enfocados en lo que queríamos y nunca cambiamos nuestras convicciones. Por suerte, ahora el panorama es mucho más abierto y tolerante”, define Marcelo Moura.

“Siempre hicimos lo que quisimos a pesar del rechazo inicial -sostiene Julio Moura-. Cuando Wadu Wadu, nuestro primer álbum, empezó a gustar grabamos un segundo disco completamente diferente. Nunca nos detuvimos en la mirada de los demás ni quisimos conformar a nadie más que a nosotros. Y mucho menos entrar en ese tipo de juegos. No por soberbia sino porque todo el tiempo teníamos ganas de cambiar y proponer algo nuevo”.

- ¿Cómo les gustaría que Virus sea recordado una vez que esta extensa gira culmine?

Julio Moura: -Como algo vivido muy intensamente por nosotros. Pero, en definitiva, es el público el que va a decidir cómo nos va recordar.

Mario Serra: -Yo creo que Virus ya está siendo recordado por los muchos años transcurridos, a través del respeto de las otras bandas y solistas, tanto de los consagrados como de los nuevos, y de las canciones que siguen sonando y permanecen vigentes en la memoria de la gente.