La frustración de Euge Quevedo tras compartir escenario con Ricardo Arjona: “No podía cantar de los nervios”

La invitación a compartir escenario con Ricardo Arjona en el Movistar Arena prometía ser una noche inolvidable para Eugenia Quevedo. Y lo fue, aunque no del modo en que la artista lo había imaginado. Tras interpretar el tema “Fuiste Tú” junto al músico, la cordobesa recurrió a sus redes sociales para compartir su experiencia y desahogarse. Notablemente angustiada, confesó que los nervios le jugaron en contra y que su desempeño no estuvo a la altura del gran anfitrión de la noche ni de sus propias expectativas.

El domingo a la noche, en lo que fue su tercera presentación en Buenos Aires, Arjona invitó a Quevedo a interpretar su hit “Fuiste tú” sobre el escenario. “Qué bonito tenerte, Euge Quevedo. ‘Fuiste Tú’ fue inmensa contigo”, escribió el guatemalteco en sus redes minutos después de finalizar el show agradeciendo su presencia. Sin embargo, para la artista cordobesa la experiencia no fue tan gratificante como la sintió Arjona.

Según su descargo en Instagram, la presión de un estadio colmado y la responsabilidad de cantar una canción tan reconocida le jugaron en contra, dejando en evidencia su costado más vulnerable. “Les voy a ser sincera. La estoy pasando pésimo. Creo que hay cosas que todavía tengo que aprender, y eso es controlar mis nervios”, confesó en un video que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

Tras remarcar que es una emoción que aún no logra controlar, la cantante habló de esa lucha interna recurrente, que ya había experimentado en otras ocasiones y que le genera frustración, incluso cuando se trata de shows propios. “Siempre me pasa en todos los shows, incluso cuando estamos con el Queso, cuando hemos estado en el Movistar, ustedes me han visto emocionada y demás. Es algo que no puedo controlar y es horrible. Y está bien, se siente súper humano, pero es horrible porque la paso pésimo y te juro que yo ni siquiera quiero llorar, pero tengo una angustia... porque digo ‘loco, no puede ser’”, relató con la voz casi quebrada sobre este desafío que, según ella, no tuvo el resultado esperado.

“Me la paso estudiando, me la paso dándolo todo. Y, obviamente, esto lo comparto siempre con ustedes porque es muy angustiante, frustrante. Sentir que por ahí los nervios te juegan en contra y que no lo podés dar todo, que escuchás y decís: ‘Ay, no’. Sentir como esa frustración de decir: ‘Loco, no podía cantar de los nervios’. Es muy feo, te juro que es muy feo y como que necesito desahogarme... ya está, obviamente acá estoy, los estoy volviendo locos a todos, frustradísima”, agregó haciendo referencia al nivel de autoexigencia con el que transita su carrera.

Su refugio

En medio de su catarsis, la cantante también dejó ver cuál es su refugio emocional: su familia. Expresó el deseo de volver a su casa y abrazar a su hija, como una forma de encontrar calma después de una noche que la desbordó. “¿Saben qué necesito? Algo que a mí me trae mucha paz también es abrazar a mi hija. Ay, voy a llorar. Te juro por Dios, esas cosas me traen mucha paz. Porque cuando me siento así, te juro que lo que más quiero es estar en mi casa y abrazar a mi niña y estar ahí con las chicas”, reveló.

La reacción de sus seguidores no tardó en llegar. Su testimonio despertó una ola de empatía y mensajes de apoyo, donde no sólo se la felicitó por su performance sobre el escenario, sino que destacó su valentía al mostrarse vulnerable. A su vez, muchos le recordaron el valor de esta oportunidad única para su carrera, más allá de su mirada personal sobre el resultado.

Con el correr de las horas, y tras recibir el cariño de su comunidad, Quevedo decidió borrar el video y agradecer públicamente el acompañamiento. “¡Gracias a todos por sus mensajes! ¡Son hermosos! ¡Me dieron mucho amor y eso no tiene precio! Ya se me pasó la locura", escribió en una de sus historias de Instagram mientras se arrepentía de haberse expuesto de esa manera.

A su vez, sumó a su feed un carrusel de lo que fue su paso por el Movistar Arena en una jornada que tuvo sensaciones contradictorias. “Qué noche inolvidable. Gracias Ricardo Arjona. ¡Gracias por tantos mensajes hermosos! ¡Gracias a Dios por todo!“, escribió intentando quedarse con lo positivo de esta participación.

El episodio, que combinó exposición, frustración y contención colectiva, dejó al descubierto una cara menos visible del mundo artístico: la de quienes, incluso en la cima de su carrera, siguen lidiando con sus propias inseguridades arriba del escenario.