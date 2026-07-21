Black Eyed Peas vuelve a la Argentina: cuándo se ponen a la venta las entradas

Tras 16 años, Black Eyed Peas regresará a la Argentina para ofrecer un show en el marco de su gira "Black Eyed Peas Summer Tour". La cita está confirmada para el 4 de septiembre próximo en el Movistar Arena. Allí, la banda repasará los hits de su trayectoria de más de tres décadas.

Black Eyed Peas @sebdevinc

Mañana, a partir de las 16, habrá una preventa exclusiva para clientes Visa del Santander. Un día después, a la misma hora, se activará la venta general, desde la web del Movistar Arena, que es el único punto donde se pueden adquirir.

“La definición de cómo algunos regresos trascienden el paso del tiempo. Dieciséis años después de su última presentación en Buenos Aires, cuando hicieron vibrar un GEBA colmado durante el ”The E.N.D. World Tour", Black Eyed Peas volverá a reencontrarse con el público argentino el próximo 4 de septiembre en Movistar Arena, con producción de DF Entertainment", escribieron desde la productora.

Y sumaron: “Hay artistas que siguen las tendencias y otros que las inventan. Durante casi treinta años, Black Eyed Peas ha sido un faro de vanguardia, fusionando el latido electrónico, la raíz del hip hop y las frecuencias de todo el mundo en una fórmula única. Con seis premios Grammy, más de 35 millones de discos y 120 millones de singles vendidos, el grupo integrado por will.i.am, apl.de.ap y Taboo se consolidó como el arquitecto de la banda sonora del siglo XXI".

Black Eyed Peas Sebastien Camelot

Su irrupción definitiva llegó con la salida de su tercer disco Elephunk (2003): su primer single, “Where Is the Love?”, que contó con la colaboración de Justin Timberlake, fue el himno que los catapultó a la fama y el álbum sumó además clásicos como “Shut Up” y “Let’s Get It Started”. Le siguieron Monkey Business (2005), con los hit “Don’t Lie”, “Don’t Phunk with My Heart” y “Pump It”, y The E.N.D. (2009), con “Boom Boom Pow” y “I Gotta Feeling”, que sigue sonando en fiestas en todo el mundo. Completó esta sucesión de éxitos con su sexto trabajo, The Beginning (2010), con “The Time (Dirty Bit)” y “Just Can’t Get Enough”. El enorme impacto de sus canciones alcanzó uno de sus puntos más altos en 2011 cuando Black Eyed Peas protagonizó el histórico espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XLV, una actuación que confirmó definitivamente su lugar entre los nombres más importantes de la música popular contemporánea.

“Lejos de conformarse con su legado —indica el comunicado con el que se anunció el regreso de la banda a la Argentina— inició una nueva etapa creativa”.

Black Eyed Peas Sebastien Camelot

Tras la partida de la cantante Fergie (quien estuvo en el grupo durante 15 años) y la incorporación de J. Rey Soul, lanzó Masters of the Sun Vol. 1 (2018). Regresó con una propuesta renovada que profundizó su conexión con la música latina. Translation (2020) reunió colaboraciones junto con J Balvin, Ozuna, Shakira, Maluma y Daddy Yankee, dando origen a éxitos globales como “RITMO”, que superó los mil millones de reproducciones, “Mamacita” y “Girl Like Me”. Más tarde, Elevation (2022) continuó esa búsqueda con canciones como “Simply the Best”, junto a Anitta y El Alfa, “Don’t You Worry”, con Shakira y David Guetta, y “Bailar contigo”, reafirmando una capacidad constante para reinventarse sin perder identidad.

En los últimos años, Black Eyed Peas volvió a recorrer el mundo con giras por Europa, Norteamérica, Asia, Medio Oriente y África, agotando estadios emblemáticos como el Paris La Défense Arena y presentándose en algunos de los festivales más importantes del circuito internacional. Actualmente, el grupo atraviesa una nueva etapa del “Black Eyed Peas Summer Tour", con fechas en Francia, Croacia, Inglaterra, Polonia, Lituania, Dinamarca, Eslovaquia y otros países europeos, antes de su regreso a la Argentina.