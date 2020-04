Walter Lema: "Para mucha gente, siempre fuimos un bicho raro"

El "Ñoqui" Lema, con lentes negros, un sobreviviente del indie Crédito: Santiago Cichero/AFV

Con una dura historia de cárcel y adicciones, el cantante de Placer, una banda para descubrir, no deja de sacar discos

Alejandro Lingenti 2 de abril de 2020

Placer tiene nuevo disco. En medio de este contexto tan particular determinado por la pandemia del coronavirus, esta banda del sur del conurbano bonaerense con más de quince años en la ruta acaba de editar Visiones , un álbum de pop vital y muy adhesivo producido por Martín "Moska" Lorenzo (Los Auténticos Decadentes) y con invitados como Cucho Parisi (también de Los Decadentes) y Diego Tuñón (Babasónicos). "Con el Moska nos empezamos a juntar en diciembre de 2018 -cuenta Walter "Ñoqui" Lema, cantante y autor de todas las canciones de Placer-. Queríamos que nos produjera porque escuchamos cosas que había grabado y nos gustaron mucho. Y él conocía la banda por Pablo Armesto, otro músico de Los Decadentes que nos vino a ver varias veces en vivo. Primero pensamos en hacer un par de temas, pero le mostramos todo lo que teníamos en carpeta y él nos sugirió hacer un disco completo. Había mucho... Le pasamos unos cincuenta demos. Incluso cosas grabadas con un celular. La idea principal era que sean simples, contundentes, con un audio nítido, puro". La historia del Ñoqui Lema vale la pena repasarla, porque tiene mucho de redención.

Una liberación a través de las canciones digna de ser contada. A fines de los 90, este singular personaje del rock independiente argentino cuyo apodo nació en Lanús, donde su madre tenía una fábrica de pastas, la pasó realmente mal. Una persistente adicción a las drogas le hizo perder el autocontrol hasta el punto de terminar preso, luego de robar en un supermercado de Villa Gesell. Esa etapa de encierro, en el penal de Dolores, duró dos años y nueve meses. Y fue posterior a una serie de internaciones en centros de rehabilitación, algunas forzadas y otras decididas por el propio Ñoqui como estrategia de autopreservación. Un tiempito antes de involucrarse en aquel asalto, Walter se había fugado de un centro de recuperación en Open Door, cerca de Luján.

"No respondía por mis actos, no estaba en mi sano juicio. Por algo me habían internado y un perito había resuelto que no podía estar en la calle", recuerda ahora el cantante de Placer. Esa es hoy una etapa cerrada, aunque el Ñoqui no es el prototipo del recuperado mesiánico que despotrica ferozmente contra su pasado con argumentos teñidos de enjuiciamiento moral. "Yo me drogaba porque me gustaba -asegura-. Ahora no consumo nada porque me hace mal, pero no porque no me guste. Decir otra cosa sería una hipocresía".

Más ordenado y concentrado en la música, una tabla de salvación que estuvo siempre, el Ñoqui piensa hoy en el trabajo con su banda para presentar en vivo las canciones de Visiones . Placer es una pyme musical de preciosas melodías fundada por él mismo hace más de quince años y hoy luce sólida y bien ajustada, con Gerardo Cardone (guitarra), Matías Naso (guitarra), Santiago Guzmán (bajo) y Matías Herrera (batería) como accionistas. Los climas de sus canciones suelen oscilar entre la euforia y la oscuridad, como si se tratara de la radiografía cruda de un estado de ánimo en sube y baja. Pero esta vez, eso se nota con claridad en temas como "Momentos así" y "Existiendo" ("La felicidad va llegando a mí / Nunca lo soñé / Ya puedo seguir"), hay un espíritu más luminoso que de costumbre. "Casi siempre funcionamos así -dice Walter-. Hay momentos medio dark y de golpe viene una explosión de felicidad que te pasa por arriba".

Es innegable, de todos modos, que hay una identidad que se mantiene, a pesar de unos cuantos cambios en la formación de la banda desde sus orígenes hasta hoy. "Lo bueno es haber mantenido el proyecto en todos estos años sin ganar un mango -remarca el Ñoqui-. Mantener una banda en esas condiciones no es fácil. Para mucha gente siempre fuimos un bicho raro. Pero no me importa demasiado. Sobre todo porque lo que domina en el mainstream es una porquería".

Desde que fichó para Géiser, Placer mantiene una regularidad: un disco editado cada dos años desde 2014 hasta hoy. Visiones no saldrá en formato CD, sino en plataformas digitales.