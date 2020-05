Siete momentos para siete décadas: ¡Felices 70 Stevie Wonder!

Stevie Wonder, una leyenda viva de la música norteamericana cumple 70 Fuente: AFP

Bien al noreste de los Estados Unidos existe una ciudad llamada Saginaw, que pertenece al estado de Michigan. Entre las referencias que se pueden encontrar de esta ciudad, una de ellas dice que allí nació Stevie Wonder . Y si una ciudad tiene como singularidad haber sido cuna de una persona es porque esa persona debe ser importante. Y claro que sí. Stevie Wonder es para el mundo de la música (y más allá también) alguien importante. Los 70 años que cumple este 13 de mayo abren un abanico de tópicos referidos a su vida y a su carrera de los que se podrían subrayar al menos uno por década.

1. De la retina al oído

El nacimiento prematuro, el 13 de mayo de 1950 (seis semanas antes de lo previsto) fue una de las causas por las que Stevland Hardaway Morris no tuvo el desarrollo necesario de sus retinas y por eso es ciego de nacimiento. Lo que a mediados del siglo pasado todavía no se determinaba con exactitud hoy se conoce como retinopatía de la prematuridad. Hacia 1954, cuatro años después del nacimiento de Stevie, en los Estados Unidos se determinó que la causa era el exceso de oxígeno que se les suministraba a los recién nacidos que permanecían en incubadoras. Y, por supuesto, las técnicas de corrección con láser que hoy se utilizan, en aquel tiempo no existían. De todos modos, lo que perdió con los ojos Stevie Wonder lo ganó para sus oídos. Durante su primera década de vida participó en el coro de la iglesia y aprendió a tocar la batería, el piano y la armónica.

2-El pequeño Stevie

Si su nombre Stevland tuvo un apodo que sonaba a diminutivo, esto se exacerbó cuando un productor lo denominó "little Stevie". Claro, Wonder tenía apenas 11 años cuando obtuvo su primer contrato con el Motown Records . El célebre sello discográfico que es considerado una especie de meca sonora de la música afroamericana tenía apenas tres años de fundado, por Berry Gordy, cuando fichó al pequeño prodigio que llegaba de Michigan. The Jazz Soul Of Little Stevie (1962) fue su primera publicación. Un año después salió una grabación en vivo denominada The 12 Year Old Genius (1963). Hasta finales de los sesenta el pequeño Stevie registró doce de los más de treinta discos que publicó a los largo de toda su carrera.

3- La década dorada

Stevie Wonder, en los años más inspirados de su producción artística Crédito: Archivo Nacional de Holanda/WikiCommons

Ya sin el apelativo "Little", Stevie Wonder se convirtió en un veinteañero que, sin ser considerado veterano, maduró su propio sonido. Además, le dio parte del carácter a lo que se conoce como Motown Sound. Fue una figura dentro de una amplia camada de músicos que surgieron con ese sello. Con canciones como "If You Really Love Me", el disco de 1971 Where I'm coming From fue la puerta de acceso al sonido y al tipo de composición con la que hoy distinguimos la personalidad de Wonder. Y el que publicó al año siguiente, Talking Book , trajo uno de los mayores éxitos de su carrera, "Superstition" . En 1974 publicó Fulfillingness' First Finale , donde además de canciones amables incluyó "You Have't Done Nothin'", donde increpa al presidente de ese momento, Richard Nixon . Como detalle, en ese tema cantan los Jackson Five.

4-Cambio de década y de sonido

La década del ochenta trajo nuevos vientos para la escena musical. Si bien el sonido Motown, el soul y el funk de los setenta dejaron su sello y fueron de fácil exportación, desde los Estados Unidos al mundo, en los años siguiente comenzó una especie de internacionalización de la música que quedó mensurada en el término pop. Levemente distanciado de lo que se considera el sonido "clásico" de Wonder, el mayor hit de Stevie fue el tema que publicó en 1984, "I Just Called to Say I Love You", como parte de la banda de sonido de la película The Woman in Red . Durante ese tiempo también hizo varias colaboraciones (eso que hoy llamamos feat.), con el astro del momento, Michael Jackson, con Paul McCartney y con Barbra Streisand, entre otros. Y se manifestó en apoyo de líderes mundiales como Nelson Mandela.

"I Just Called to Say I Love You", uno de los temas más criticados pero que más ha vendido en toda su carrera 04:18

Video

5-Tomar distancia

Para alguien que pasa toda su adolescencia grabando discos, llegar a los 40 años no será un signo de proximidad a la vejez pero sí puede ser tiempo para una pausa. Wonder había culminado la década anterior con su ingreso al Rock & Roll Hall of Fame . Para poder acceder, además de ser postulado y votado, todo candidato debe haber publicado su primer disco, por lo menos, 25 años atrás. Un dato no menor que quizás le haya mostrado a Wonder la dimensión del camino transitado y la posibilidad o necesidad de cambiar su ritmo. Eso se tradujo en música que escribió para películas y otras actividades fuera de los escenarios.

6-El nuevo siglo

Si la última década del siglo no fue para Wonder la más próspera en ediciones discográficas, el comienzo del nuevo milenio tampoco resultó muy productivo. Recién en 2005 públicó A Time To Love . Dos años después volvió a realizar una gira de conciertos, cosa que no hacía desde los noventa. El siglo XX lo confirmó como un referente definitivo de la música popular estadounidense.

Stevie Wonder Fuente: Archivo - Crédito: Fernando Dvoskin

7- Premios bien ganados

Por algo más de treinta discos (de estudio, en vivo y compilados) Stevie Wonder ganó 25 premios Grammy . Y ha facturado la venta de una cantidad de discos que le permiten un buen pasar. Sin embargo, cada tanto realiza algunas apariciones, sin la presión de tener que editar nuevas producciones cada uno o dos años ni hacer giras de conciertos. Hay estado alerta y atento a las novedades. Por eso sus participaciones con artistas como Pharrell Williams o Ariana Grande, para la película Sing .