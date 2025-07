¿Stevie Wonder puede ver? La historia que divulgó Shaquille O’Neal y la rotunda respuesta del cantante

Desde hace años, famosos y no tanto abonaron la teoría de que Stevie Wonder en realidad puede ver. Muchos dieron a conocer situaciones que supuestamente compartieron con él para intentar demostrar que el ídolo de la música miente, y otros simplemente bromearon al respecto. Esta semana, el autor de “Superstition” decidió abandonar el silencio y abordó sin tapujos el tema.

Ocurrió en pleno concierto en Cardiff, Gales, en el marco de su gira Love, Light ad Song. “Debo decirles algo... Saben que ha habido rumores de que en realidad puedo ver y todo eso. Bueno, voy a contarles la verdad”, expresó el músico de 75 años.

El músico contó que a su madre le costó aceptar su diagnóstico Chris Pizzello - Invision

“La verdad es que, poco después de nacer, quedé ciego. Eso fue una bendición, porque me permitió ver el mundo con la mirada de la verdad; ver el espíritu de las personas y no su apariencia. No de qué color son, sino de qué color es su espíritu”.

Una de las personas que abonó la teoría de que Wonder sí puede ver fue Anthony Anderson. El actor y comediante se refirió a la condición del músico durante una participación en The Late Show With Stephen Colbert, en 2016.

“Lo que no saben es que Stevie puede ver”, dijo el actor, al relatar la historia de cómo retó a Wonder a un partido de básquetbol. “Él solo actúa”, indicó.

Tres años más tarde, el basquetbolista Shaquille O’Neal afirmó que en una ocasión se sorprendió cuando el músico lo reconoció en un ascensor. La estrella del deporte les contó a sus compañeros del programa televisivo Inside the NBA que estaba en el vestíbulo de su edificio cuando Wonder se acercó y le dijo: “¿Qué tal, Shaq? ¿Cómo estás, grandulón?”.

“Presionó el botón, se bajó en su piso y se fue a su habitación. Llamé a todos mis conocidos y les conté la historia”, rememoró.

El músico, por su parte, contó en 2024 que su madre, Lula Mae Hardaway, tuvo dificultades para aceptar su diagnóstico, pero aseguró que eso no hizo que él perdiera su actitud positiva. “Nací y al poco tiempo quedé ciego”, expresó en un episodio de la serie de audiolibros The Wonder of Stevie. “Mi madre pasó por diferentes etapas, así que mi experiencia con eso fue profunda”.

Wonder señaló que su madre, que murió en 2006, lloraba “todas las noches” después de que confirmaran su ceguera, hasta que un día él le dijo: “Mamá, no deberías llorar, me estás haciendo doler la cabeza”.

“Lo que yo pensaba era: ‘Quizás Dios tenga algo para mí más grande que todo esto’. Y el tiempo me demostró que sí”, agregó.

Stevie Wonder en sus primeros años en la música

En 2004, en una entrevista publicada por The Oprah Magazine, contó cómo fue su educación. “Mi madre no me ataba, no me decía ‘¡No pises ahí!’ ni ‘¡Cuidado, te vas a caer!’. Me decía que tuviera cuidado, pero confiaba en que yo iba a hacer lo que tenía que hacer. Fue lo suficientemente rápida como para sujetarme”, señaló.

“Sabía que tenía que aprender, y cuanto más me dejaba hacer, más me dejaba ir. Vio que había desarrollado lo que se llama radar facial, lo que significa que podía oír el sonido de los objetos a mi alrededor. Si cerrás los ojos y ponés las manos justo delante de la cara, y luego las mueves, podés oír el sonido del aire rebotando en ellas”, explicó.