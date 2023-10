escuchar

Nada que no quieras. Autoría: Fabián Saad. Elenco: Mirta Busnelli, Inda Lavalle, Miriam Odorico y Mónica Raiola. Escenografía: Nicolás Pol. Luces: Ricardo Sica. Música y sonido: Tomás Pol. Vestuario: Guadalupe Borrajo. Dirección: Corina Fiorillo. Duración: 70 minutos. Sala: Picadero, Pje. Enrique S. Discépolo 1857. Funciones: domingos, a las 18. Nuestra opinión: buena

La reunión de mujeres que hacía rato no se juntaban y en la cual, después de reír por viejas anécdotas, explota lo no dicho durante años es un “formato” que, desde Brujas, a principios de los 90 -hoy una vez más en calle Corrientes- resulta fecundo a nivel dramático: la comedia en cuyo corazón duerme una tragedia del pasado, un trauma no resuelto que esperaba el resquicio para aflorar.

La mención a la conocida obra del español Santiago Moncada (Entre mujeres es su título original) es apenas una cita genérica para referir a Nada que no quieras, estreno del autor Fabián Saad (Pelotuda y otras obras; Preferiría no saberlo), dirigido por Corina Fiorillo quien en este momento tiene a cargo otra obra protagonizada por mujeres, el musical Las olvidadas de Jack.

Mirta Busnelli protagoniza Nada que no quieras Gentileza Tommy Pashkus Agencia

En Nada que no quieras también hay un encuentro -pero no buscado sino provocado por las circunstancias- entre cuatro mujeres muy cercanas: Emilia, docente a punto de jubilarse (Mirta Busnelli), debe hospedar en su casa a su hija Brenda (Inda Lavalle), a su hermana Nora (Mónica Raiola) y a Diana, la amiga de toda la vida (Miriam Odorico). Cada una con la carga existencial que le ha tocado y la máscara que la cubre para resistir. La dueña de casa parece la más armada en su aislamiento, ocupada en preparar el discurso de despedida en el colegio; la amiga acaba de sufrir un extraño hecho delictivo en su casa y se refugia en el amor a su perro; la hija no puede establecer un vínculo sólido con sus parejas como tampoco recibir afecto de su madre; la hermana, adicta al alcohol en eterna rehabilitación, es la única que no supo disfrazar el dolor del pasado.

Discursos paralelos

En una escenografía que marca dos espacios, living y escritorio algo vetustos, las actrices exponen con mucha gracia y timing el modo en que se comunican las mujeres: la charla por teléfono, la superposición de relatos, los equívocos, la competencia de discursos paralelos, el multitasking femenino que Fiorillo regula con precisión (aunque la conversación telefónica del inicio se extiende demasiado). Es una obra coral sostenida por el cruce de diálogos, con mucha información y reposición de datos, más que por la acción. Y es muy esperable que detrás del humo de las risas que saben estallar estas grandes actrices, el volcán hará erupción.

obra de teatro "Nada que no quieras". Gentileza Tommy Pashkus Agencia

En ellas reside todo el espectáculo; ellas “son” la diversión en sentido amplio en tanto provocan el desvío, el giro, la distracción de la mirada. Se trata de cuatro actrices muy distintas, además: dos, Odorico y Lavalle, muy cercanas a Claudio Tolcachir y Timbre 4 (brillaron en La omisión de la familia Coleman); una, Raiola, a Rafael Spregelburd y la compañía El patrón Vázquez, entre otros directores (trabaja en Lo que el río hace, de las Marull) y Busnelli, de vuelta al teatro después de La savia, popular y reconocida en todos los ámbitos artísticos. Las tres, Busnelli, Odorico y Lavalle, encarnan a personajes tironeados de distinta forma entre lo que contienen y lo que desbordan, el deseo de una vida “normal” y lo que no puede evitarse. La Nora de Raiola, en cambio, es la receptora de la basura que nadie se encarga, habla poco, es más gestual, irrumpe con otras estrategias y es la que desempata esa paridad silente. Las cuatro vibran y ponen mucho más que el “oficio” en estos personajes alejados de la alegría.