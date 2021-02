Natalie Pérez publicó una foto de su mamá y sorprendió con el parecido entre ambas

Natalie Pérez es muy unida a su familia y suele compartir muchos momentos rodeada de sus afectos. Previo a la pandemia de coronavirus, la actriz y cantante solía juntarse a diario en la casa de sus padres para comer milanesas preparadas por su mamá, a quien menciona como la mujer de su vida. Pero lo que pocos conocían, hasta el momento, es el sorprendente parecido físico que existe entre ambas.

La autora de Detox, que cada tanto publica fotos de su infancia junto a sus hermanos y primos, reveló en una de las historias de Instagram una imagen que dejó desconcertados a sus casi 3 millones de seguidores. La imagen, que tiene unos cuantos años, es de su madre cuando era joven. “Mi mamá siendo reina desde siempre y por siempre”, escribió la cantante.

Las facciones, el pelo y la expresión muestran el increíble parecido entre Natalie y su mamá Instagram @natalieperez

El rostro de su progenitora fue lo que llamó la atención de los fanáticos de la actriz por ser una copia exacta del suyo. Las facciones, el pelo y la expresión de la cara muestran el increíble parecido entre Natalie y su mamá.

Más de una vez, consultada por consejos de belleza, Pérez se encargó de aclarar que el secreto de una buena piel no está en ninguna crema milagrosa sino en la genética por parte de su abuela. La misma que homenajeó durante su paso por MasterChef Celebrity en 2020 y que conmovió al jurado y a la audiencia.

Natalie homenajeó a sus abuelas durante su paso por MasterChef Celebrity en 2020 Instagram @natalieperez

“Tenía 89 años, llegó a conocer a tres de sus bisnietos y tuvo una vida increíble. Me acuerdo que siempre tenía su caramelera y te ofrecía esos caramelos de miel o media hora, que a lo mejor ni siquiera te gustaban, pero solo los agarrabas porque eran ‘los de la abuela’”, contó Natalie, que reemplazó durante dos semanas al Polaco, en uno de los programas más emocionantes donde preparó recetas especiales que sobrevivieron a generaciones enteras como “La tarta de Fina” y “El risotto de Cielo”.

“Mi abuela tuvo cuatro hijos varones, un marido, y además crió a muchos chicos huérfanos del barrio. Esta es la torta preferida de todos los nietos, y me tomé el atrevimiento de hacer un plato salado para honrar también a mi otra abuela, que está viva, que la amo y que me lo cocina siempre. Mientras la torta se cocina me voy a jugar a que me dé tiempo para hacer un risotto. Me puede jugar en contra hacer dos platos, pero estoy acá para aprender y para homenajear a mis dos abuelas”, concluyó la cantante.

