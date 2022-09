Nazarena Vélez reveló la verdadera razón por la que se separó de Hernán Caire: “Me filmaba sin consentimiento”

escuchar

En la actualidad, Nazarena Vélez está enfocada en su familia, feliz por la llegada de su primer nieto y, a su vez, alejada de todos los conflictos mediáticos que supo protagonizar durante su carrera. Quien la ve ahora, no podría imaginarse las incontables polémicas y escándalos de los que fue parte, pero tampoco notaría la serie de dolorosos sucesos que debió experimentar a lo largo de los años. Uno de ellos fue su relación con Hernán Caire, con quien estuvo de novia en la década de los noventa, pero que recién pudo compartir los abusos que recibió de su parte muchos años después. Ahora, con un contexto que la respalda, sumó detalles sobre esa tormentosa etapa de su vida.

Nazarena Vélez reveló la verdadera razón por la que se separó de Hernán Caire

Era el final del siglo XX y Nazarena Vélez daba sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento cuando, de casualidad, la contrataron para trabajar en A pleno sábado (América) junto a Hernán Caire. El galán de Cris Morena era el conductor del programa estilo bailable y, a los ojos del público, eran tan divertido como encantador. Para la entonces co conductora, su encanto fue irresistible, y comenzaron una apasionada relación.

Sin embargo, el cuento de hadas se transformó rápidamente en una pesadilla y Nazarena debió enfrentar la verdadera personalidad de Caire. Según contó mucho tiempo después, era controlador, celoso y extremadamente violento. Su primera pelea fue en un estacionamiento, cuando él le hizo un escándalo por ponerse un pantalón que, a su gusto, era demasiado ajustado. A partir de ese punto, la cuestión solo empeoró.

Nazarena Vélez y Hernán Caire estuvieron juntos a finales de los noventa archivo

Amenazas no solo hacia ella sino a su hija -Vélez era madre de Barby, quien entonces tenía cuatro años, fruto de su relación con Alejandro Pucheta-, agresión física y hasta abusos sexuales se convirtieron en una constante dentro de su noviazgo. No obstante, las cámaras mostraban una realidad paralela: dos jóvenes y atractivas figuras del espectáculo que disfrutaban a pleno del amor juvenil.

Una vez que logró separarse, la productora teatral pudo hablar de lo vivido y, a pesar de que compartió su testimonio como mujer maltratada en múltiples ocasiones, tardó en decir el nombre del perpetuador. Luego de que la verdad saliera a la luz y Caire intentara desmentirla, Nazarena arremetió aún más fuerte.

Sentada en Intrusos (América), relató: “Me puso un ‘chumbo’ en la cabeza y me obligó a tener relaciones sexuales. En ese tiempo, hice tres denuncias. Pero esos tipos te amenazan constantemente y además te da una vergüenza. Yo tenía a Bárbara de 4 años y siempre me amenazaba con la nena. Me fracturó un brazo. Después me llevó a la virgen de Luján y me juró que nunca más me iba a pegar”.

Nazarena Vélez habló en LAM sobre su tormentosa relación con Hernán Caire captura de video

Ahora, mientras debatía sobre la inesperada separación de Wanda Nara y Mauro Icardi en LAM (América), volvió a referirse al tema y relató uno de los peores momentos de esos años. “Caire me había cagado con todo el mundo, gente del medio. Por ejemplo, conducíamos juntos A pleno sábado y estuvo con todas las bailarinas”, explicó.

Y, cuando le preguntaron cómo se enteró, manifestó: “Un día vi videos. Él tenía el problema en la cabeza de filmarte sin tu consentimiento. Atrás del televisor tenía una camarita y yo nunca me había dado cuenta. Un día los encontré revisando el departamento y encontré todos. A mi no me importaron las veinte otras, me importó verme a mi. Fue como una violación”. Furiosa, rompió todo lo que tuvo a su alcance y destruyó todas las filmaciones.

Después de eso, se separaron y ella le hizo una denuncia que, días después, le retiró en medio de una reconciliación. Sin embargo, esta nueva etapa duró apenas unas semanas y, finalmente, se separaron definitivamente. Nunca más volvieron a verse.