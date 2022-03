La dura revelación de Nazarena Vélez sobre la muerte de Fabián Rodríguez: “Estuve a punto de volverme loca”

El 24 de marzo de 2014, mientras Nazarena Vélez se encontraba en un aeropuerto de Estados Unidos lista para regresar a la Argentina, recibió una noticia que la marcaría para toda la vida. Fabián Rodríguez, su marido y padre de uno de su hijo Thiago, fue hallado muerto en su oficina. A las pocas horas, confirmaron que se había quitado la vida. A ocho años de la dolora fecha, la angelita reveló el calvario que atravesó en los meses siguientes.

Las noches de LAM (América) están caracterizadas por la diversión y las risas pero, en la velada del jueves, la tristeza fue la protagonista principal. Aunque el inicio del programa se dio entre charlas amenas y diversas bromas entre los presentes, eventualmente desembocaron en dos temas sensibles: la muerte del marido de Ana Rosenfled, Marcelo Frydlewski, y el aniversario del fallecimiento de Fabián Rodríguez.

Luego de que la abogada relatara cómo fue su primera salida sin la presencia de su marido, Nazarena se dispuso a recordar los duros momentos que vivió luego de enterarse del suicidio del empresario. Con los ojos cargados de lágrimas y la voz entrecortada, expresó: “No me lo esperaba, fue muy doloroso”.

Asimismo, relató que la noticia le llegó cuando estaba a punto de abordar un avión de regreso a Buenos Aires. “Todo el mundo estaba tratando de chequear si era verdad. Y yo sabía que sí”, detalló, en referencia al mail que él le envió minutos antes de quitarse la vida.

El dolor de Nazarena Vélez a ocho años de la muerte de Fabián Rodríguez

A pesar de que prefirió no entrar en detalles, afirmó que, en ese texto, Rodríguez le pidió disculpas por lo que estaba a punto de hacer. Con el dolor del recuerdo siempre presente, reveló que la releyó varias veces en búsqueda de una explicación y que, durante mucho tiempo, intentó entender el motivo del accionar de su marido. “Un suicidio es un suicidio, el único que sabe la verdad es él. Después hay hipótesis. Pero obvio que había un por qué, y un montón de cosas que no pudo enfrentar”, explicó. En los meses posteriores a la muerte, trascendió que estaba envuelto en varios conflictos económicos.

“Tuve que hacer mucho esfuerzo para no volverme loca”, lanzó Nazarena. Frente a la mirada atenta pero comprensiva de sus colegas, sostuvo: “A mí me costó mucho salir, estuve a punto de ser alcohólica. Me encontraba cuatro meses después de lo de Fabián, tomándome tres litros de vino por día, en su oficina, buscando papeles. Y yo que tengo una tendencia a lo adictivo veía que esto iba a terminar mal porque estaba en una oscuridad”.

Nazarena Vélez y Fabián Rodríguez Archivo

En ese sentido destacó que lo más importante para ella en esa etapa fueron sus tres hijos: Barbie, fruto de su relación con Alejandro Pucheta; Gonzalo, a quien tuvo con Daniel Agostini, y Thiago, hijo de Rodríguez. “Me ayudaron mucho”, aseguró.

Poder cuidar a Titi, quien tenía apenas tres años, no fue nada fácil. “Se levantaba a la noche con ataques de llanto. Todos los días me preguntaba por su papá. Es muy difícil no volverte loca. Siento admiración por lo que logré, por como estoy hoy y ver que Thiago que es un nene feliz”, dijo Vélez.

Nazarena Vélez y Fabián Rodríguez tuvieron a Thiago Twitter

A pesar de que el dolor aún permanece, Nazarena logró encontrar la alegría, no solo junto a sus hijos sino con su nueva pareja, Santiago Camaño. Pero, aunque logró reconstruir su vida, hace lo posible por recordar a Fabián con todo el cariño que tiene. “Hizo lo que pudo, y yo todos los días le digo a Thiago que fue un gran hombre”, concluyó.