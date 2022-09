escuchar

Días atrás, la actriz Paula Di Chello fue al ciclo televisivo Mamás felices para promover su nuevo libro. Sin embargo, cerca del final, la entrevista dio un giro inesperado y ella terminó por recordar una escena de violencia de género que vivió con el actor Gerardo Romano cuando, en el 2005, fueron colegas en la tira de Telefe Se dice amor. Luego de que trascendiera la noticia y de que el mismo acusado diera su versión, la ex Patito Feo pasó por LAM (América), en donde dio más detalles sobre lo vivido.

Tras la acusación de abuso, Paula Di Chello habló de su experiencia con Gerardo Romano: “Estaba fuera de sí”

Cuando estaba por despedirse de Mamás felices, Di Chello recibió una inesperada pregunta de parte de la conductora. Como si ya supiera la respuesta, Andy Chiarello quiso saber si había tenido algún problema con Gerardo Romano. Con total honestidad, la entrevistada respondió afirmativamente y relató: “En una de las escenas, en un pasillo, sin que estuviera guionado, me pone contra la pared, me encaja un chupón, me muerde la boca y me hace sangrar”.

Y agregó: “Me dijo que era una boluda. Seguramente no habré reaccionado como él esperaba... Yo dejé que siguiese la escena porque eso es lo que te indican como actor: hasta que el director no dice ‘corten’ no podés parar. Lo tendría que haber hecho”. Trabajaron juntos en Se dice amor, la telenovela producida por Enrique Estévanez que estuvo al aire desde el 2005 y el 2006, en donde él encarnaba al desagradable villano mientras ella le daba vida a su secuaz.

La escena de Se dice amor a la que se refirió Paula Di Chello al hablar de Gerardo Romano Captura de video

A días de haber compartido su testimonio casi por casualidad, pasó por el estudio de América para charlar con Ángel de Brito y sus panelistas. Allí, explicó que lo reveló porque sintió que estaba “en el living de una casa” y porque, además, ya pasaron muchos años.

“Pasó hace mucho tiempo y yo lo dije, prescribió. Lo estoy contando porque es algo que me alejó de la profesión y que me hizo sentir muy mal. No deje la actuación, seguí trabajando pero siempre con mucha reticencia. Intenté ir a proyectos con temas menos sexuales, aunque estuve en El tigre Verón el anteaño pasado. Pero bueno, porque ya me recuperé”, detalló.

Paula Di Chello habló sobre su experiencia con Gerardo Romano en el ciclo Mamás felices

A continuación, aseguró que no fue cosa de una sola escena, sino que tener de compañero al actor de El marginal no fue nada fácil. “El tema con Romano fue que, básicamente, era un hombre sacado y agresivo. Estaba hecho una furia. Era agresivo permanentemente, desde que entrabas y te lo cruzabas en el pasillo. Nosotros teníamos que trabajar juntos y él estaba fuera de sí. Comprendía que una cosa es estar fuera de la grabación o dentro, entiendo que el tenga un método, pero él conmigo fue completamente abusivo permanentemente”, aseveró.

“¿La mordida fue intencional o de bruto?”, quiso saber de Brito. En respuesta, Di Chello dijo: “Yo tengo varias teorías, si querés te digo la más graciosa. Yo era mucho más alta que él y eso le molestaba, desde el principio. Me vio y no le gustó. Estaba incómodo, Y después, había algo de mi que no le terminaba de cerrar. Que yo nunca entré en ese juego que él quería que yo entrase. En ese momento era el del galán seductor insoportable y eso era algo que él recurría”.

A su vez, recalcó que Romano tenía una jerarquía gracias a su trayectoria y que eso a ella la dejaba en desventaja en cuanto a la dinámica de poder. Es por eso que, menos de una década atrás, decidió mantenerse en silencio. Según expresó, no quería que dijeran que lo hacía por tener unos minutos de fama.