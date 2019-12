Nicole Neumann contó por qué sus hijas no fueron a la despedida de Cubero

La modelo explicó por qué no llevó a sus hijas a la despedida que el club de fútbol hizo para Cubero. Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de diciembre de 2019 • 09:41

Si bien en los últimos días, Nicole Neumann dijo que la relación con Fabián Cubero estaba mucho mejor, el futbolista aseguró que no es así. "No, la verdad que no, para el afuera por ahí sí pero internamente no. No estamos mejor, sigue todo igual", dijo él, que el domingo se despidió de los hinchas de Vélez en su último partido.

La ausencia de sus hijas Indiana (11), Allegra (8) y Sienna (5) de esa celebración mostró que la modelo y el futblista continuan sin entenderse. Ahora, Neumann dio detalles sobre el episodio.

En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, la mamá de las tres nenas expresó: "Me imagino que para él debe ser un momento fuertísimo. Las nenas lo habrían acompañado seguramente. Yo no tenía ni idea, la verdad. No fueron porque yo no estaba enterada".

Según contó la modelo, no estaba al tanto del partido despedida y ese fin de semana le tocaba a ella estar con las hijas de ambos. "Las chicas no me comentaron nada y yo no estoy al tanto del fútbol. La verdad es que no lo sabíamos", dijo.

Además, el notero aprovechó para preguntarle qué pensaba sobre la respuesta que Cubero había dado sobre el vínculo actual que mantienen. "Internamente yo estoy en esa sintonía y espero que así sea", reflexionó. "Estoy trabajando para que sea lo mejor para todos, especialmente para mis hijas".

Además de contradecir las afirmaciones de Neumann, interceptado por un notero de Intrusos, Cubero se refirió a su relación con Mica Viciconte y dijo que la acompañará a hacer temporada en Carlos Paz. "Vamos a estar juntos en el verano. Estoy muy contento que pueda tener laburo en el teatro y más con producción del Chato y Hoppe", señaló, muy orgulloso de su novia.