Nicole Neumann sobre su relación con Fabián Cubero: "Intentamos tener una mejor relación"

21 de noviembre de 2019

Desde el momento en el que Nicole Neumann y Fabián Cubero se separaron, cada chispazo entre ellos fue comentado ante las cámaras. Esto se acrecentó cuando el futbolista formó pareja con Micaela Viciconte, con el plus de que la mediática también se sumó a criticar a la modelo cada vez que pudo. No obstante, al parecer, ahora las aguas se han calmado y el exmatrimonio se muestra dispuesto a mejorar su relación en beneficio de sus tres hijas.

"¿Estás teniendo una actitud de neutralidad también en relación a Cubero?", le preguntó un movilero de Intrusos a la modelo y ella le contestó: "Sí, se podría decir que sí. Siempre intentado tener una mejor relación".

Sobre Pampita

Claro que las preguntas luego fueron a otros temas picantes. "¿Serías amiga de Pampita?", quiso saber el notero a lo que Nicole volvió a sorprender con un: "Claro que sí". Y luego le volvieron a preguntar sobre su postura respecto de casarse al poco tiempo de conocer a una pareja: "¿Te casarías con alguien después de dos meses de conocerlo?". La consulta hacía referencia a un comentario que la rubia había hecho cuando se enteró sobre el casamiento de la conductora de Pampita online con Roberto García Moritán.

"Yo no me casaría. Pero me preguntan eso para que me hagan quedar como que estoy criticando a Pampita. No es así. Cada uno se maneja con sus tiempos, según sus experiencias de vida. Yo no lo haría, quizás dos meses es un tiempo en el que yo le presentaría a mis hijas a esa pareja, no me casaría con alguien que mis hijas no conocen", contestó un poco cansada de que le pregunten todo el tiempo lo mismo.