Nicole Neumann quiere Ángel de Brito se retracte por decirle que “su trabajo de panelista es pobre”

La guerra entre Nicole Neumann y Ángel de Brito no da tregua. Esta vez, la modelo le envió una insólita carta documento al conductor de Los ángeles de la mañana (eltrece) para que se retracte de los comentarios sobre su rol como panelista en el programa Nosotros a la mañana, porque decía que su trabajo “es pobre”.

La carta habría sido enviado a través del representante de la modelo, Rafael Cuneo Libarona, donde le indica que “tiene 48 horas para retractarse por las reiteradas manifestaciones injuriosas” lanzadas en su contra, según afirmaron en Intrusos.

Los conflictos entre Neumann y de Brito vienen de larga data. No obstante, en esta oportunidad el fuego se reavivó luego de que la modelo le pidiera a su compañera, Karina Iavícoli, que se saque “la maldad de LAM”.

Ángel de Brito le había respondido a los comentarios que le había hecho Neumann a una compañera sobre "sacarse la maldad de LAM"

Atento a esta situación, el conductor le respondió a través de un tuit donde recordaba la forma en que se refería a Pampita cuando ambas coincidían en las pasarelas. “La que le decía ‘muqui’ de manera discriminatoria a Pampita ¿habla de maldad? En vez de ‘querer sacarse LAM de la cabeza’ tendrías que ser más humilde y aprender. Te falta un siglo para lucirte en un panel”, apuntó de Brito.

Por otro lado, el conductor también se encargó de responderle a través del programa Hay que ver (El nueve), donde dio más detalles de lo que piensa del rol de la panelista. Ahí afirmó que hoy no la volvería a convocar dado que “no aprendió nada”. “No da para el rol que ocupa, se la pasa hablando de ella y no califica como periodista”, dijo. También sostuvo que “su trabajo como panelista y conductora es pobre. Me aburre”, sintetizó.

“Siento que no aporta absolutamente nada. De hecho, no aporta nada en el programa en el que está. Solo aporta cuando tiene que hablar de un tema propio, o cuando se pelea con alguien. Cómo se va a hacer cargo de las bajezas ajenas si no se hace cargo de las propias. Por ejemplo, su relación con su hermana, su madre y cómo lo ‘garcó’ a Cubero. Todo eso está en el archivo”, había dicho de Brito.

Estas declaraciones desataron la furia de la modelo que en seguida procedió legalmente con una carta documento para que se retracte de sus dichos en el lapso de 48 horas.

LA NACION