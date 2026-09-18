“No me importa”: la historia del disco de Lali Espósito que tiene la canción que usó Patricia Bullrich

Luego de que Patricia Bullrich manifestara su descontento con el Gobierno por modificaciones en el Presupuesto 2027, en el que aseguró que se enteró de los cambios a último momento, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un sugerente posteo. En el mismo, se la vio en su despacho y escuchando la canción “NO ME IMPORTA” de Lali Espósito, con quien Javier Milei protagonizó varios enfrentamientos después de que la artista demostrara su descontento tras su triunfo en las urnas en 2023.

Bullrich publicó un provocador video con una canción de Lali en una semana tensa con el Gobierno

“Sé que todos los ‘peros’ tienen un ‘porqué’”, escribió la exministra de Seguridad para describir el video. Aquella frase forma parte de uno de los estribillos de la intérprete. Pero, ¿cuál es la historia del disco de Lali que tiene el tema que hoy está en boca de todos? Se trata de una de las canciones de “NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA”, el sexto y último álbum de estudio de la artista, el cual lanzó en abril de 2025.

NO ME IMPORTA, LALI

A diferencia de sus discos anteriores, este nació como una respuesta artística frente al odio en redes y la polarización. Según declaró la propia cantante en diálogo con Perros de la calle (Urbana Play), este trabajo tiene mucho que ver con las turbulencias políticas que vivió en el último tiempo en sus cruces con Milei y muchos de sus votantes.

En ese sentido, comentó: “Están bardeando un montón de cosas, no solo lo que opiné. Están bardeando cosas que uno representa. Yo soy una persona que sé de dónde vine, de dónde salí, el esfuerzo que hice, el ascenso social que me permitió una profesión”.

Lali Espósito habló en Perros de la calle sobre las canciones que integrarían su disco "NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA" (Foto: Captura YouTube)

Y completó: “Yo tengo que saber desligarme de esa Lali que es trending topic al que están bardeando. Porque la está bardeando alguien según lo que esa persona cree de Lali o necesita que Lali sea. Para cualquier pelea necesitás un enemigo enfrente”.

“La construcción del demonio necesario para que lo que yo pienso tenga sentido. El título de mi nuevo álbum tiene que ver con esto y con otras cosas”, finalizó.

Pero “NO ME IMPORTA” no es el único tema de “NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMAR” que hizo ruido en el oficialismo. En “Fanático”, la ex Casi Ángeles revive su enfrentamiento con el Presidente, canción en la que no solo revolucionó por su afilada letra, sino por una secuencia en el videoclip en la que apareció un hombre adulto, corpulento, que lleva puesta una campera de cuero y parece totalmente ofuscado. Para muchos representa al mismo Milei.

“Aunque te hagas el malo, te está faltando cariño”, “Fanático”, la canción de Lali en la que muchos encuentran alusiones a sus cruces con Javier Milei

Letra de “NO ME IMPORTA”, la canción de Lali que utilizó Patricia Bullrich en medio de la interna oficialista

No voy a vivir con miedo a nacer

Si voy a morir que sea más tarde

No voy a parar por miedo a correr

Sé que quisieran poder controlarme

Hice todo lo que quería hacer

Soy todo lo que quiero ser de grande

Y aunque nada sea como era ayer

No voy a cambiar por mucho que ladren

Sé que todos los peros tienen un por qué

Cuando desespero sé que estamos bien, bien

Nunca fui lo que querían de mí

Y no me importa

Siempre están los que estuvieron ahí

El resto sobra

Y las cosas que me puedan decir

Ya no me importan

Hey, oh, acelero y voy

Cuando quieran saben dónde estoy

No estoy en la misma esquina que ayer

Pero todos saben dónde encontrarme

Y si ves mi cara en algún cartel

Es para ver orgullosa a mi madre

Hace tiempo que no te puedo ver

Pero nada de eso puede borrarte

Llevo mi lugar tatuado en la piel

Hice esta canción para no olvidarme

Sé que todos los peros tienen un por qué

Cuando desespero sé que estamos bien, bien.

Nunca fui lo que querían de mí

Y no me importa

Siempre están los que estuvieron ahí

El resto sobra

Y las cosas que me puedan decir

Ya no me importan

Hey, oh, acelero y voy

Cuando quieran saben dónde estoy.

Nunca fui lo que querían de mí

Y no me importa

Siempre están los que estuvieron ahí

El resto sobra.

Y las cosas que me puedan decir

Ya no me importan (Hey)

Hey, oh, acelero y voy

Cuando quieran, saben dónde estoy.