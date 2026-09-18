“No me importa”: la historia del disco de Lali Espósito que tiene la canción que usó Patricia Bullrich
Tras cruzar al Gobierno por los cambios en el Presupuesto 2027, la senadora recurrió a las redes con un sugerente video musical de la ex Casi Ángeles
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Luego de que Patricia Bullrich manifestara su descontento con el Gobierno por modificaciones en el Presupuesto 2027, en el que aseguró que se enteró de los cambios a último momento, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un sugerente posteo. En el mismo, se la vio en su despacho y escuchando la canción “NO ME IMPORTA” de Lali Espósito, con quien Javier Milei protagonizó varios enfrentamientos después de que la artista demostrara su descontento tras su triunfo en las urnas en 2023.
“Sé que todos los ‘peros’ tienen un ‘porqué’”, escribió la exministra de Seguridad para describir el video. Aquella frase forma parte de uno de los estribillos de la intérprete. Pero, ¿cuál es la historia del disco de Lali que tiene el tema que hoy está en boca de todos? Se trata de una de las canciones de “NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA”, el sexto y último álbum de estudio de la artista, el cual lanzó en abril de 2025.
A diferencia de sus discos anteriores, este nació como una respuesta artística frente al odio en redes y la polarización. Según declaró la propia cantante en diálogo con Perros de la calle (Urbana Play), este trabajo tiene mucho que ver con las turbulencias políticas que vivió en el último tiempo en sus cruces con Milei y muchos de sus votantes.
En ese sentido, comentó: “Están bardeando un montón de cosas, no solo lo que opiné. Están bardeando cosas que uno representa. Yo soy una persona que sé de dónde vine, de dónde salí, el esfuerzo que hice, el ascenso social que me permitió una profesión”.
Y completó: “Yo tengo que saber desligarme de esa Lali que es trending topic al que están bardeando. Porque la está bardeando alguien según lo que esa persona cree de Lali o necesita que Lali sea. Para cualquier pelea necesitás un enemigo enfrente”.
“La construcción del demonio necesario para que lo que yo pienso tenga sentido. El título de mi nuevo álbum tiene que ver con esto y con otras cosas”, finalizó.
Pero “NO ME IMPORTA” no es el único tema de “NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMAR” que hizo ruido en el oficialismo. En “Fanático”, la ex Casi Ángeles revive su enfrentamiento con el Presidente, canción en la que no solo revolucionó por su afilada letra, sino por una secuencia en el videoclip en la que apareció un hombre adulto, corpulento, que lleva puesta una campera de cuero y parece totalmente ofuscado. Para muchos representa al mismo Milei.
Letra de “NO ME IMPORTA”, la canción de Lali que utilizó Patricia Bullrich en medio de la interna oficialista
No voy a vivir con miedo a nacer
Si voy a morir que sea más tarde
No voy a parar por miedo a correr
Sé que quisieran poder controlarme
Hice todo lo que quería hacer
Soy todo lo que quiero ser de grande
Y aunque nada sea como era ayer
No voy a cambiar por mucho que ladren
Sé que todos los peros tienen un por qué
Cuando desespero sé que estamos bien, bien
Nunca fui lo que querían de mí
Y no me importa
Siempre están los que estuvieron ahí
El resto sobra
Y las cosas que me puedan decir
Ya no me importan
Hey, oh, acelero y voy
Cuando quieran saben dónde estoy
No estoy en la misma esquina que ayer
Pero todos saben dónde encontrarme
Y si ves mi cara en algún cartel
Es para ver orgullosa a mi madre
Hace tiempo que no te puedo ver
Pero nada de eso puede borrarte
Llevo mi lugar tatuado en la piel
Hice esta canción para no olvidarme
Sé que todos los peros tienen un por qué
Cuando desespero sé que estamos bien, bien.
Nunca fui lo que querían de mí
Y no me importa
Siempre están los que estuvieron ahí
El resto sobra
Y las cosas que me puedan decir
Ya no me importan
Hey, oh, acelero y voy
Cuando quieran saben dónde estoy.
Nunca fui lo que querían de mí
Y no me importa
Siempre están los que estuvieron ahí
El resto sobra.
Y las cosas que me puedan decir
Ya no me importan (Hey)
Hey, oh, acelero y voy
Cuando quieran, saben dónde estoy.