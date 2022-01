No mires arriba: la insólita explicación del director de la película ante un grosero error de edición

Por su gran elenco, sus críticas al cambio climático y su afilado retrato de la sociedad norteamericana contemporánea, No mires arriba es el nuevo éxito indiscutido de la plataforma de streaming Netflix. Sin embargo, ni siquiera este tanque cinematográfico se salvó de las críticas en las redes sociales. Un usuario de TikTok descubrió un supuesto error de edición en el film y el director Adam McKay le dio la razón, pero se excusó con una insólita justificación en Twitter.

“Bueno, chicos, solo estaba viendo No mires arriba y a una hora, 28 minutos y 10 segundos, parece que podés ver a todo el equipo de filmación parado, como tres o cuatro fotogramas”, sostuvo el tiktoker llamado Ben Köhler. Lo que no se esperaba es que su descubrimiento se hiciera viral tan rápidamente.

El llamativo error en la película Don't Look Up

Tal como describe en su relato, el usuario notó que en uno de los planos de la película se puede ver al equipo que trabaja detrás de cámara con sus barbijos y todo, ya que el rodaje se llevó a cabo en plena pandemia. A simple vista, se puede inferir que se trata de un grosero error en el proceso de edición que se le habría escapado a los responsables del corte final. Sin embargo, fue aún más insólita la explicación del director, Adam McKay, que la falla en sí misma.

A través de su cuenta de Twitter, el director ensayó una respuesta que dejó a todos con la boca abierta. “¡Buen ojo!”, expresó McKay como para felicitar al avezado usuario de TikTok. Y explicó: “Dejamos esa parte del equipo a propósito para conmemorar la extraña experiencia de filmación”.

El director de Dont look up habló del supuesto error encontrado en la película Twitter

De esta manera, el director de No mires arriba, de intensa actividad en las redes sociales, aseguró que no se trató de un error de edición, sino que por el contrario fue hecho adrede, para homenajear de alguna manera a los trabajadores que le pusieron el hombro al rodaje durante la pandemia de coronavirus.

Más allá de cualquier excusa, ni un par de fotogramas ni algunas críticas negativas lograron opacar la envidiable performance que está teniendo el film que protagonizan Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Timothée Chalamet y Jonah Hill, entre otras verdaderas estrellas, en la plataforma de streaming más popular del mundo.

La foto de portada de Netflix con dos de sus protagonistas, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence Netflix

Desde su estreno, la película sigue ocupando los primeros puestos en el ranking de Netflix Argentina -actualmente es el film más visto en nuestro país- y se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales.

No mires arriba (Don’t Look Up, su título original) narra la historia de Kate Dibiasky (Lawrence), una estudiante de posgrado, y su profesor, el doctor Randall Mindy (DiCaprio), dos astrónomos bastante mediocres que descubren algo catastrófico: en pocos meses, un meteorito destruirá el planeta Tierra y ya no hay vuelta atrás. A partir de ese momento, deciden llevar la información de su hallazgo a las autoridades, pero nadie acusa recibo. Por este motivo, junto al doctor Oglethorpe (Rob Morgan), intentan acudir a los medios de comunicación para advertirle a la humanidad del peligro que se avecina.