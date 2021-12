No mires arriba: el inesperado error que un tiktoker encontró en la película

La película No miren arriba (Don’t Look Up, en inglés) se estrenó en la plataforma de Netflix el pasado 24 de diciembre y no deja de recibir críticas -de distinto calibre- de los espectadores. El nuevo dramedy -escrito y dirigido por Adam Mckay- no cumplió con las expectativas de algunos fanáticos que pusieron todas las fichas en las actuaciones de su galardonado elenco, entre los que se encuentran Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Meryl Streep, Timothée Chalamet y Mark Rylance.

A raíz del revuelo que causó el film, un usuario de TikTok fue por más y detectó un error que es casi imperceptible. A través de un video que compartió en su cuenta el estadounidense Ben Köhler, muestra una escena de la película en la que se ve al equipo de producción dentro de la toma y con sus barbijos puestos. ¿Lo más llamativo? A pesar de que fue estrenada durante la pandemia, el coronavirus no formó parte de la temática.

El llamativo error en la película Don't Look Up

“Bueno, chicos, solo estaba viendo Don’t Look Up…“, expresó el joven mientras mostraba las imágenes. “Y a una hora, 28 minutos y 10 segundos, parece que podés ver a todo el equipo de filmación parado, como tres o cuatro personas”, agregó.

En la publicación, que Ben describió con la palabra “oopsy”, continuó: “Están como, ‘Oh, probablemente no se darán cuenta de eso’. Pero sí.” Las reacciones no tardaron en llegar y las redes sociales se colmaron de comentarios sobre el video. Algunos cuestionaron si fue verdaderamente un error de producción o si lo hicieron de manera intencional. Sin embargo, otros elogiaron a Ben por ser tan atento.

Lejos de mantener el silencio, quien despejó todas las dudas acerca del “error” fue el propio Mckay. A través de Twitter, el director replicó una noticia de E! en la que hacen mención al video viral y escribió: “¡Gran ojo! Dejamos ese punto del equipo a propósito, para conmemorar lo extraño que fue la experiencia del rodaje”.

El director de "No miren arriba" habló del supuesto error encontrado en la película y despejó las dudas Twitter

En relación al contexto en el que fue grabada la película -en plena pandemia del coronavirus- Adam afirmó a The Hollywood Reporter que todo se llevó a cabo con los protocolos y desinfección correspondiente entre tomas, además de hisopar a todos los involucrados en el largometraje: “La clave fue que Netflix quería garantizar la seguridad del rodaje porque nadie iba a trabajar a menos que estuviéramos seguros”, aseguró.

De esa manera, todas las dudas se despejaron y el film sigue dando que hablar. A pesar de todo, indudablemente ya se convirtió en un gran éxito, siendo tendencia en la plataforma simultáneamente en varios países y con la reciente noticia de que obtuvo cuatro nominaciones al Globo de Oro 2022.