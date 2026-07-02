Osvaldo Laport reveló el secreto de su exitoso matrimonio y la íntima costumbre que mantiene con Viviana Sáez

La historia de amor entre Osvaldo Laport y Viviana Sáez se consolida como uno de los vínculos más estables del ambiente artístico. Con casi cinco décadas compartidas, la pareja logró construir una complicidad que resiste el paso del tiempo. En el marco de un gran presente profesional, donde se destaca en la versión teatral de Billy Elliot, el actor visitó el programa Vuelta y media (Urbana Play) y en una charla distendida con Sebastián Wainraich, se animó a revelar los pilares de su convivencia y los pequeños rituales diarios que mantienen encendida la chispa de la relación.

Osvaldo Laport sorprendió con una inesperada revelación (Foto: Captura TV)

Lejos de los códigos de seducción actuales, Laport reveló que se siente pleno y elegido. Al ser consultado sobre si se consideraba retirado del universo de la conquista, el actor sorprendió con una respuesta honesta que dejó ver la intimidad de su rutina: “No, todavía seguimos durmiendo desnudos con mi mujer”. Para él, este hábito trasciende lo anecdótico y posee un significado profundo dentro de la pareja. “Es hermoso. Y sí. Es una forma de alimentar la continuidad...”, lanzó.

Osvaldo Laport y Viviana Sáez, cuatro décadas de amor Gerardo Viercovich

En ese sentido, el artista reflexionó sobre la importancia de habitar el mismo espacio y cuestionó a quienes eligen dormir en cuartos o camas separadas, lo que denominó como una “pérdida de tiempo”. Según su mirada, compartir el descanso es una herramienta clave para la armonía diaria: “La oportunidad de compartir te permite achicar los enojos”. Asimismo, detalló que en el dormitorio matrimonial siempre buscan la cercanía física, juntan las almohadas y entrelazan sus piernas, sobre todo en invierno.

Viviana Sáez y Osvaldo Laport junto a su hija, Jazmín Laport, de 31 años GViercovich

Al indagar sobre el verdadero secreto detrás de una unión de 47 años, Laport fue categórico al derribar mitos. Aseguró que no tiene ninguna fórmula mágica, sino que todo se reduce a una decisión consciente y mutua. “No hay ninguna fórmula. No existe. Me parece que tiene que ver con la elección y entender que el amor también es, valga la redundancia, es una elección. Sobre todo cuando entendemos que hay buenas voluntades de ambas partes, más allá de un sentimiento. Y cuando hablo de voluntades, es las ganas de seguir probando y seguir dándonos oportunidades. Es muy bello”, cerró.