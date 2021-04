Pampita contó que “compartió” dos hombres con Nicole Neumann

Gabriel Oliveri es panelista y trabaja con Pampita Ardohain y Nicole Neumann en distintos programas. Según reveló la conductora de Pampita Online en las últimas horas, él no es el único hombre en común entre su vida y la de su colega de pasarelas. Es que, interrogada por el panelista, Ardohain contó que “compartió” dos hombres con la exesposa de Fabián Cubero.

Durante los fines de semana, Gabriel Oliveri es panelista de Santo sábado, el programa que Neumann conduce junto al Pelado López en América. Y, de lunes a viernes, acompaña a Ardohain en Pampita Online, por Net TV. En esos dos espacios, el panelista estuvo consultando a cada una de ellas -y por separado- por un tema del que, hasta ahora, no se había hablado públicamente. Y es que entre la lista de personas que mantuvieron vínculos con las dos mujeres hay dos nombres que coinciden.

Pampita habló de los hombres que "compartió" con Nicole Neumann

“Como vos sabés yo trabajo con Nicole Neumann”, comenzó Oliveri. “El otro día, en Santo sábado, Nicole sorprendió porque le pedimos que hiciera alguna confesión y dijo que compartió un hombre y medio con vos. Nos quedamos helados, y antes de que te lo pregunten de otro lado lo hago yo acá”, dijo el panelista durante el programa de Ardohain.

Por el contrario de lo que se hubiera esperado, Pampita no negó la afirmación de Neumann. Incluso, corrigió a su colega y manifestó que, en realidad, fueron dos los hombres que “compartieron”. “Es verdad. Y para ser sincera, no fue uno, fueron dos los hombres que compartimos. No voy a dar los nombres porque ya forman parte del pasado y no da, pero eso es cierto”, sostuvo. “Y bueno, estuvieron un tiempo con la rubia y otro con la morocha. Ella es un poco más joven que yo”, sostuvo la ex esposa de Benjamín Acuña.

“Nicole me dijo que con uno salió, y que con otro estaba empezando a salir pero se enteró de que estaba picoteando con vos, entonces le dio salida”, comentó Oliveri. “Después cuando se peleó con vos él quiso volver con ella, pero lo sacó carpiendo. Le dijo: ‘Ahora que te peleaste con ella venís, no...’. Por eso dice uno y medio, porque con ese se dieron unos besos nada más me parece”, añadió el panelista. “Y bueno, se ve que ese era bastante bravo”, concluyó Pampita.

LA NACION