Pampita recomendó una serie atrapante: “Me pone dura la panza de lo que sufro”

Cada semana, en su programa televisivo, Carolina “Pampita” Ardohain escucha las recomendaciones sobre series de su compañera Julieta Novarro. En ese marco, en la última emisión de Pampita Online (NET TV), la conductora destacó una producción que le generó un gran impacto.

“Todavía estoy mirando El colapso. Si todavía no la viste, la recomendó Julieta la semana pasada y apenas la empecé la llamé y le dije ‘¡Ay, Juli, por Dios! ¡Es buenísima!’. Yo también la quería recomendar porque me encantó. Hacía mucho que no me enganchaba tanto con una serie”, expresó la modelo en su ciclo.

“¿Vos viste los 20 minutos de non stop? Porque son 20 minutos de plano secuencia. Aparte es un serie que se hizo antes de la pandemia y ahora recobra otro significado”, agregó Novarro. Pampita respondió: “¡Es tremendo! Se me pone dura la panza de lo que sufro, ¡piel de gallina!”.

Cómo es El colapso, la serie recomendada por Pampita

El colapso (L’Effondrement) es una serie francesa que se lanzó en noviembre de 2019 en Europa. Su trama distópica plantea el fin de la civilización. Fue escrita, producida y dirigida por el colectivo Les Parasites y cuenta con una temporada de ocho episodios, cuya duración oscila entre los 15 y los 20 minutos. En la Argentina, se estrenó el pasado 8 de febrero por el canal AMC.

El colapso, la serie francesa que cautivó a Pampita, cuenta con ocho episodios de corta duración gentileza AMC

