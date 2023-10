escuchar

Carolina ‘Pampita’ Ardohain es, indiscutidamente, una de las celebridades más reconocidas del país. Si bien comenzó como modelo, con el paso de los años creció en el medio y hoy se posiciona también como empresaria y conductora. A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi 8 millones de seguidores, comparte desde contenido relacionado con su trabajo hasta referido a la intimidad de su gran familia ensamblada.

Pero, así como hay una parte de su vida que es pública, de hecho hasta fue plasmada en el reality Siendo Pampita (Paramount +), hay otra que es más privada y que incluye justamente a su madre, de quien no suele dar tanta información. No obstante, hace un par de días mientras estuvo en PH Podemos Hablar (Telefe) reveló detalles de su familia y contó que hay una propuesta puntual que le hace constantemente a su mamá, Thania Dos Santos, pero que todavía no logra que ella acepte.

La modelo tiene una gran familia ensamblada. Fruto de su relación de una década con Benjamín Vicuña, nacieron Blanca -fallecida en 2012-, Bautista, Benicio y Beltrán. En 2019 se casó con Roberto García Moritán y se sumaron Delfina y Santino, los dos hijos que tuvo el político con Milagros Brito. Por último, en 2021 nació Ana, quien llegó para unirlos para siempre como familia. Pero, además, también están sus hermanos y padres, de los que no suele hablar mucho.

No obstante, en PH pasó al frente en la premisa “los que están orgullosos de sus padres” y dio detalles poco conocidos de su vínculo con ellos.

Gran familia: Pampita, Roberto García Moritán, Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña; Santino, Delfina y Ana García Moritán (Foto: Instagram @robergmoritan)

En el programa, Pampita contó que sus padres se conocieron en La Pampa, de donde ella es oriunda, y se separaron cuando ella era muy pequeña. Aseguró que está orgullosa de ellos y si bien su padre murió cuando ella era apenas una niña, tiene muchos recuerdos de él y de sus trabajos en el campo. “Lo veía como un superhéroe”, comentó, al tiempo que remarcó que su mamá “se las arregló con mil laburos distintos, siempre buscando el mango como sea”.

Fue entonces cuando Andy Kusnetzoff le preguntó cómo es la relación con su madre, Thania Dos Santos, y si en algún momento estuvieron peleadas. Ella respondió que no, aunque sí reconoció que ambas tienen “carácter fuerte”. En ese momento fue cuando reveló cuál es el reiterado pedido que le hace a su mamá, pero que no logra que acepte. “A mí me cuesta que no quiera vivir en Buenos Aires. Ella quiere vivir en La Pampa. No he logrado todavía traerla para acá, no me rindo”, se sinceró y dejó en claro su deseo de que esté un poco más cerca de ella y sus nietos.

Justamente, ante otra pregunta del conductor, la modelo también habló sobre la pérdida de su papá, cuando ella era apenas una niña. “Tuvo un accidente de auto y murió instantáneamente. Él manejaba. Había ido a buscar una silla de ruedas para alguien de nuestro pueblo, Doblas. Llovía mucho y a la vuelta tuvo un accidente fatal. Yo estaba en La Pampa”, relató al tiempo que sostuvo que lo considera un padre presente, a pesar de que estuvo poco tiempo en su vida.

Pampita Instagram @pampitaoficial

Incluso, en su reality Siendo Pampita, se supo que el nombre de su hija menor estaba directamente relacionado con él. “Carolina le puso la mamá y Ana el papá”, reveló García Moritán en el programa al hacer referencia al nombre de pila de su esposa. “Mi papá se murió cuando era chiquita, así que no puedo usarlo”, reconoció en ese entonces modelo, fue por eso que le pusieron ese nombre a la pequeña hija que tienen en común.