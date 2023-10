escuchar

A pocas horas de grabar, Charlotte Caniggia se bajó de la lista de invitados al primer programa de Juana Viale del año, lo que generó enojos por parte de la producción, sobre todo, con los malos modos que tuvo su representante a la hora de comunicar la ausencia de la modelo. El que habló al respecto fue Nacho Viale, quien este viernes en LAM (América) aclaró la situación que se vivió y dio detalles de la Mesaza que igualmente armó para el episodio que se emitirá este domingo a las 13.45 horas por El Trece.

Este viernes por la noche, Nacho Viale tuvo un mano a mano con Ángel de Brito en LAM (América) para explicar qué sucedió con Charlotte Caniggia y su representante. “Veníamos bien. Todo bastante aceitado y lo de Charlotte fue... Me voy a calmar”, indicó y respiró profundo para después poder hablar más tranquilo.

“Hay varias cosas que a mí no me gustan. Primero, creo que se le falta al respeto a un grupo de trabajo y las chicas (productoras del programa) estaban muy entusiasmadas hace varios días con ese tema. Segundo, que la persona que representa a Charlotte las ninguneó muchas veces a las chicas y después los llamados fueron demasiados alterados, con un tono de voz que no era el lugar”, manifestó el productor.

El lugar de Charlotte lo ocupará la periodista Luciana Geuna, quien compartirá la Mesaza junto al músico L-Gante, el actor Luciano Cáceres y el conductor Darío Barassi.

No obstante, Nacho Viale no pudo ocultar su enojo con el representante de Caniggia. “A mí básicamente no me gusta que me toquen el equipo de trabajo. Podemos hacerlo bien, podemos hacerlo mal, pero me parece que hay formas. Me parece que la televisión de los gritos quedó en el pasado. Yo venía de una reunión, me fui a la oficina con la rutina hecha y siete de la tarde empezó toda una debacle con productoras llorando y lo llamé a este señor”, señaló.

Almorzando con Juana (eltrece) se emitirá este domingo a las 13.45 horas por El Trece

Luego añadió: “La verdad que a mí no me importa si viene Charlotte Caniggia o no. Me parece un personaje de la tele y obviamente queremos llevar algo que esté rindiendo. Ni siquiera cuando estaba invitada había pasado lo del Bailando”. El productor hizo referencia a la inesperada renuncia de Zaira Nara al certamen de baile por un exabrupto que tuvo Coty Romero, una de las participantes, y que, según ella, se lo habría dicho Charlotte Caniggia.

En ese momento, Ángel de Brito le consultó si la baja al programa fue un “rebote” de lo que había pasado en el Bailando y el productor respondió: “Ojalá que haya sido eso. Habla de un grado de irresponsabilidad de ella para manejarse en los medios. Había 24 notas hechas y Juana la vendió por todos lados. Esto le afectó por el lado de las chicas, pero te molesta esto porque en el fondo estamos todos en el mismo barco, que es este medio”.

“Al final la mesa quedó mejor. Todos interactuaron sobre varios temas y que todos podamos hablar de todo. Tratamos de transmitir el asado de los domingos de ‘yo opino esto, vos opinás lo otro’. Al principio Juana estaba más relajada en eso y después se fue involucrando más”, concluyó Nacho Viale con respecto a este tema. Almorzando con Juana (eltrece) se emitirá este domingo a las 13.45 horas por El Trece.

La competencia de Marcela Tinayre y Mirtha Legrand en la franja horaria

En el final de la entrevista, Ángel de Brito le consultó cómo estaba Marcela Tinayre con la competencia de Polémica en el Bar (América) con su madre y su hija en la misma franja horaria.

“Ella no está cómoda, creo que el horario tampoco es cómodo, me parece a mí. Pero bueno, es lo que había arreglado la productora con el canal. No está cómoda y lo manifestó, mi abuela también. Juana se ríe un poco más. Tienen una sobredosis de esta familia, es gracioso que eso suceda”, explicó el productor.

Por un lado, Polémica en el bar estará el sábado a las 22.30 horas y competirá con La Noche de Mirtha que comienza una hora antes. Por otro lado, el domingo comenzará a las 12.30 horas, por lo que competirá con Almorzando con Juana, que comienza 13.45 horas.