Fue a Los 8 escalones del millón para poder cambiar su prótesis ortopédica y conmovió a todos: “Me cuesta”

El miércoles por la noche, Lionel Sánchez estuvo entre los ocho participantes que buscaban llevarse el gran premio en Los 8 escalones de los dos millones, el programa que conduce Guido Kaczka en eltrece. El hombre se dedica a la compra-venta de camisetas de fútbol y, al igual que muchos, tenía un propósito claro y sabía con certeza a que iba a destinar el dinero en caso de obtenerlo.

“¿Con los dos millones que harías?”, fue la concreta pregunta que le hizo el conductor al participante antes de que le tocara responder a una de las preguntas. Él no dudó con su respuesta. “Cambiar el cono de la prótesis”, dijo, mientras se señalaba la pierna izquierda. Esto despertó la curiosidad de Kaczka, quien se intrigó con su historia y buscó conocerla un poco más. “¿El cono es la parte de arriba, la que se ve?”, quiso saber, a lo que Sánchez le explicó que estaba en lo correcto: “Claro, donde va el muñón, donde va agarrado”.

Lionel Sánchez es comerciante y con el dinero quería reemplazar el cono de la prótesis de la pierna (Foto: Captura de video)

El participante se levantó levemente el pantalón para que se pueda entender un poco más su explicación a la par de que el conductor le consultó puntualmente por el motivo que la quería cambiar. Lionel comentó que quería una más anatómica con mejor agarre porque “se achicó el muñón, y al achicarse baila la pierna”.

Además, y como respuesta a un comentario de Guido, dio más detalles: “El cono es lo que se reemplaza y agarra a la pierna”.

“La tengo hace diez meses, pero me cuesta todavía afirmarme, asegurarme”, expresó. En esa misma línea, agregó: “Puedo caminar en mi casa sin nada, porque ya conozco los lugares donde me puedo apoyar”. Guido volvió a tomar la palabra y, luego de escucharlo con atención, le manifestó: “O sea, no es tan sencillo como a veces se presentan esos nuevos modelos”. Ante esto, Lionel indicó que para él, desde su propia experiencia, no fue nada fácil.

Por otra parte, Sánchez, contó que de hacerse con la suma millonaria, además del reemplazo de prótesis, iba a donar parte del dinero “al Club Claypole para las divisiones inferiores, las camisetas para los chicos”. Él es comerciante y compra y vende camisetas de futbol. Contó que tiene alrededor de 800 o 900. La más valiosa es una que usó Lionel Scaloni que, aclaró, no está a la venta.

El participante tuvo un gran desempeño durante el juego y logró llegar a la final. Sin embargo, durante la ronda de preguntas lo superó su compañero, quien finalmente obtuvo el premio.

Ganó Los 8 escalones del millón y emocionó a todos al contar para qué usará el dinero

El martes, Gustavo, de 55 años, se convirtió en el flamante ganador del millón de pesos que se entrega en el programa de Guido todas las tardes. Oriundo de Carcarañá, Santa Fe, está actualmente desocupado y tuvo un desempeño notable en el juego. No solo recibió aplausos por su logro, sino que también emocionó a todos al revelar a qué destinaría el dinero.

Gustavo, el ganador de Los 8 escalones del millón

Además de pagar algunas deudas, aseguró que usaría el premio para que sus hijos pudieran completar sus estudios universitarios. “Es el sueño más importante que tengo que se reciban y que hagan carrera”, sostuvo el participante.

