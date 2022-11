Eva De Dominici recordó su doloroso accidente y mostró las impactantes fotos: “Las curaciones eran insoportables”

escuchar

A pesar de que sus redes sociales están dedicadas a compartir adelantos de sus trabajos y algunas postales familiares, en uno de sus últimos posteos Eva De Dominici decidió utilizar Instagram para mostrar las secuelas de uno de los accidentes más dolorosos que vivió. A pesar de que el mismo sucedió un año atrás, optó por dejar pasar el tiempo antes de mostrarse tan vulnerable. Junto a las impresionantes fotos, publicó sentido texto en el que se sinceró sobre la experiencia.

En medio de las decenas de publicaciones en donde Eva De Dominci posó con maquillajes perfectos, el pelo prolijamente peinado y despampanantes conjuntos de ropa, una foto en particular logró captar rápidamente la mirada de sus más de 2 millones de seguidores. En la misma, la modelo miró fijamente a su reflejo en el espejo, el cual revela una serie de severas quemaduras que le cubren parte del brazo, el pecho, los hombros y el cuello.

En la primera foto, las heridas estaban rojas y sangrientas, mientras en la segunda -tomada en una camilla- se veían en proceso de cicatrización. A modo de descripción, la protagonista de La Fragilidad De Los Cuerpos escribió: “Estas fotos no son recientes. Un año atrás tuve un accidente con una máquina en la cocina. 12 de noviembre de 2021. A las 24 horas estaba subida en un avión medicada para seguir trabajando. Las curaciones eran insoportables y todos los días, en distintas ciudades”.

El sentido escrito de Eva De Dominici sobre el doloro accidente instagram @dedominicieva

Sobre el por qué decidió continuar con su rutina en vez de detenerse hasta estar completamente recuperada, manifestó: “Seguir trabajando me hacía bien. No me gustaba hablar del accidente, solo necesitaba compañía mientras atravesaba el dolor físico y agotamiento mental”. Finalmente, expresó: “Un abrazo a todas las personas que estén en etapa de recuperación”.

La sección de comentarios se llenó de mensajes de apoyo y comprensión de parte de sus millones de seguidores, entre los que se destacaron las buenas intenciones que le enviaron Natalia Oreiro, Zoe Saldana, Gimena Accardi y Celeste Cid, entre otros.

Eva De Dominici terminó con quemaduras de segundo grado B instagram @dedominicieva

Esta no es la primera vez que la cuñada de Penélope Cruz se refiere a este terrible episodio. A finales del 2021, durante su paso por Los Mammones (América) relató: “Estaba cocinando una sopa de calabaza en mi casa con una máquina y explotó al lado mío. La sopa explotó con la presión. Esto fue un viernes, yo vivo en Los Ángeles y el lunes tenía que estar grabando en México. Llamé a la producción, les mostré todo, es terrible”.

Sin embargo, nunca dejó de trabajar e incluso debió recibir atención médica en los estudios de grabación. “Estuve igual ahí filmando con mucho dolor, vino un médico a inyectarme un calmante. Pasé un mes muy difícil, porque las curaciones eran muy dolorosas, tuve que ir al médico, entre que estaba trabajando, con mi hijo (Cairo, fruto de su relación con Eduardo Cruz). No estaba bien”, recordó.

A pesar del dolor, Eva De Dominici continuó trabajando mientras se sometía a las curaciones instagram @dedominicieva

Durante esa misma entrevista, aseguró que ese no fue el final de sus dolencias. Poco después, sufrió un segundo incidente, pero esta vez fue debido a un error de una de sus compañeras. “Eran las cinco de la mañana, yo tenía los ojos un poco rojos y la maquilladora se ofreció a ponerme unas gotitas. Pero cuando me las puso, se confundió y me colocó pegamento de uñas”, dijo. De todas formas, dejó en claro que todo había sido un error y que no tuvo problemas con la joven.

