Los 8 escalones de los dos millones: necesita una silla de ruedas y su historia conmovió a todos

escuchar

Semana a semana, decenas de participantes se acercan a Los 8 escalones de los millones (el trece) para probar una oportunidad y ganarse el jugoso premio. En las últimas ediciones, el concurso cambió su modalidad y pasó de entregar un millón, a dos. Esta semana, Agustín, de Moreno, conmovió a todo el público con su historia de vida y su necesidad de una silla de ruedas nueva.

En el comienzo del programa de este jueves, Guido Kaczka hizo un repaso de todos los participantes que se presentaron para competir por el dinero.

“Agustín, 19 años, estudia ingeniería electrónica en la Universidad de Moreno, es de Moreno y tiene seis hermanos”, introdujo el conductor del programa, el participante respondió en tono de broma: “No había tele” y Kaczka remató: “Cada almuerzo un cumpleaños”.

Agustín emocionó a todos con su historia de vida en Los 8 escalones de los dos millones(eltrece)

No obstante, luego del divertido momento, el joven, que le gustaría tener una imprenta en un futuro, fue consultado para saber en qué utilizaría el jugoso premio de dos millones.

“Los dos millones serían para comprarme una silla de ruedas porque la que tengo está toda rota, la tengo desde los 8 años y no la pude cambiar”, señaló Agustín, y agregó: “Ahora que no cuento con obra social y con nada, vengo a tratar de ganar para comprarme una silla nueva, ya que está bastante cara”.

A pesar de haber emocionado a todos con su propósito, Agustín avanzó dos escalones y no pudo continuar en el juego. El único error que cometió el participante fue haber elegido mal la canción que sonó de fondo y hacía alusión a la apertura de un antiguo programa de televisión. En lugar de haber seleccionado “Swat”, el joven optó por “Martillo Hammer” y esto le valió su no continuidad en los siguientes escalones.

Los 8 escalones: la obligaron a anotarse, ganó dos millones e hizo una impensada promesa

Una participante llamada Cristina fue al concurso obligada y, al obtener el ansiado premio, realizó una gran promesa.

Poco a poco, avanzó de manera casi perfecta y logró alcanzar el punto más alto de la competencia. Allí se enfrentó a Martín, el otro finalista. Al responder correctamente una consigna presentada por el periodista Santiago do Rego sobre cómo estaba compuesto el centro de la Tierra, el conductor coronó a la treintañera como la ganadora.

Los 8 escalones: la obligaron a anotarse, ganó dos millones e hizo una impensada promesa

Intrigado sobre cómo había llegado al programa, le preguntó: “Cristina, ¿una idea tuya anotarte acá?”. Con mucha sinceridad, reveló: “No, yo tengo un sobrino que ve siempre el programa. Se llama Agustín y él me mandó un mensaje”. Asimismo, detalló que el adolescente es fanático del ciclo de eltrece y que, una tarde, le pidió que participara porque estaba seguro de que le iba a ir bien.

No obstante, ella no siempre estuvo convencida de hacerlo. “Y yo le dije que me daba cosa, que no. Pero me dijo ‘si, anotate que vas a ganar’”, agregó. Una vez que la llamaron desde la producción, decidió aceptar la invitación y participó, con tan buena suerte, que ganó. Mientras celebrara su rotunda victoria, el conductor le recordó el importante papel que jugó su sobrino y, tras reflexionar, dijo, con una sonrisa: “Le voy a tener que dar una parte de regalo”.

LA NACION