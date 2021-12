Patricia Pacheco denunció a la familia de Rodrigo por dilapidar su millonaria herencia: “Se la gastaron”

La expareja de Rodrigo Bueno, Patricia Pacheco, denunció a la familia del cantante por no reconocer a su hijo, Ramiro. La mujer aseguró que “está cansada” y tiene miedo de exponer el tema públicamente, pero contó que el músico sufrió un “manoseo” de parte de sus parientes sobre sus bienes.

“Me duele por Rodrigo el trato que le dan a Ramiro, pero siempre fue así. Me duele ver cómo por la plata lo lastiman a Rodrigo y a Ramiro”, dijo la mujer a través de una conversación por WhatsApp que leyeron al aire de A la tarde (América), el ciclo que conduce Karina Mazzocco.

Según reveló, no está segura de “si les tiene miedo”, pero entiende que seguir con el reclamo después de tantos años puede tener consecuencias, por el comportamiento y el trato que recibieron tanto Rodrigo, cuando estaba vivo, como también su hijo, que hoy tiene 24 años.

Rodrigo y Ramiro Bueno en una postal que compartió el joven en Instagram instagram

“Si es por plata, ya se la gastaron hace 21 años. La gastaron y la van a seguir gastando. No tiene vuelta atrás esto. No existe esa plata para reclamarla y no me interesa. Ya pasaron muchos años y lo que me duele es por Rodrigo”, expresó. Además, advirtió que le daba “pena” por el artista, ya que por “tanto manoseo” e “interés por el dinero”, dejaron a “Ramiro a un lado, relegado”.

Rodrigo fue el autor de numerosos éxitos como “Soy cordobés”, “Amor clasificado”, “Por lo que yo te quiero”, entre otros. También se encargó de difundir el cuarteto de su provincia por todo el país y marcó un récord en el estadio Luna Park de Buenos Aires con una seguidilla de 13 conciertos consecutivos en abril de 2000, pocas semanas antes de su muerte.

La denuncia de Patricia Pacheco, la expareja de Rodrigo Bueno, contra la familia del músico

“La obra de Rodrigo es de Rodrigo. La hizo él, la generó, la sintió, la laburó, se rompió el alma. Él se merece que sea suya. No digo que no les corresponda nada, digo que no le reconocen que sea de él y, por ende, para su hijo, su nieto, su sangre. Le negaron y le niegan su hijo por plata”, puntualizó Pacheco.

Por otro lado, explicó que si bien Ramiro ya es grande y ella intenta mantenerse al margen, en el pasado trató de defender al músico, tanto en el juzgado como en la vida. “Hice lo que pude. No quiero saber más nada de ese tema porque duele mucho”, resumió.

Ramiro Bueno tiene 24 años y es el único hijo reconocido del cantante cuartetero Instagram @ramirobueno_

En una conversación posterior, la mujer afirmó estar “cansada” de callarse y teme que se la trate “de loca” por exponer el conflicto. “La plata que tenía Rodrigo en el banco se la llevó el hermano Flavio, equivale a siete departamentos en la zona de Chacarita. Ellos te pueden defenestrar en la tele y siguen juntándola en pala, mientras que uno cuenta cereales”, comparó.

La situación, afirmó, la llevó al punto de “no tener más energía”. “Me tengo que tomar el bondi como todos los días de mi vida y estar de pie por mis hijos y ellos se van a Nueva York. No vivo de la plata de Rodrigo. Sí, hoy me ayuda estar acá, pero no busco un lugar en la plata de Rodrigo. Me duele por Ramiro y nada más, por el trato que le dan solo por la bronca de que sea el hijo y que le pertenezca algo”, concluyó.